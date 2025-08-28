Büyütecini Kap Gel: En İyi 15 Dedektif Dizisi!

Karanlık, sıkıcı bir şehir var. Geceleri gizemli tipler dolaşıyor sokaklarda. Bir yandan da cinayetler işleniyor tabii. Bu sırada da işin içine 'Temizleyici' giriyor ama böyle ev, ofis temizleyen tarzında değil de daha çok delil temizleyici gibi düşün. Polis olay yerine varmadan bütün ipuçlarını temizliyor. Haliyle bu temizleyicinin neden bu işi yaptığı da merak konusu oluyor. Her bölümde hem yeni bir olayın temizliğini izliyoruz hem de yavaş yavaş karakterin karanlık sırlarını öğreniyoruz.