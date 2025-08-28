onedio
Büyütecini Kap Gel: En İyi 15 Dedektif Dizisi!

28.08.2025 - 16:36

Bir dedektif dizisi açtığımızda genelde kendimizi suç mahalinde buluyoruz ve kim olduğumuzu unuturcasına anı yaşıyoruz. Zaman kaybetme diye en güncel ve en iyi dedektif dizilerini sıraladık. Bakalım hangisi dikkatini çekecek?

1. Dark City: The Cleaner (2024)

Karanlık, sıkıcı bir şehir var. Geceleri gizemli tipler dolaşıyor sokaklarda. Bir yandan da cinayetler işleniyor tabii. Bu sırada da işin içine 'Temizleyici' giriyor ama böyle ev, ofis temizleyen tarzında değil de daha çok delil temizleyici gibi düşün. Polis olay yerine varmadan bütün ipuçlarını temizliyor. Haliyle bu temizleyicinin neden bu işi yaptığı da merak konusu oluyor. Her bölümde hem yeni bir olayın temizliğini izliyoruz hem de yavaş yavaş karakterin karanlık sırlarını öğreniyoruz.

2. Rebus (2024)

Dizi İskoçya'da geçiyor. John Rebus adında da bir dedektif var. Her bölümde Edinburgh’un karanlık arka sokaklarında yeni bir cinayet ya da gizemli olayla karşılaşıyoruz. Rebus ise alkolle, kendi kişisel hayatındaki sıkıntılarla uğraşırken bir yandan da şüphelileri tek tek sorguluyor. Her bölüm yeni bir vakayla buluşuyoruz.

3. Blackshore (2024)

İrlanda'da herkesin birbirini tanıdığı bir kasaba var ama birbirlerinden bir şeyler gizliyorlar. Kasabada yaşanan cinayet de bu sırları açığa çıkaracak düzeyde. Başrolde, kendi geçmişinden kaçmaya çalışan ama sürekli yüzleşmek zorunda kalan bir kadın dedektif var. Olayları çözerken sadece suçlularla değil, kendi ailesi ve kasabanın geçmişiyle de boğuşuyor.

4. High Potential (2024)

Dizide hayatını temizlikçilik yaparak geçindiren bir kadın var. Ve kadın inanılmaz zeki, IQ'su 160. Yani öyle bir zeka ki, polislerin saatlerce baktığı dosyadaki ipucunu o anında yakalıyor. Başrol karakterimiz biraz dağınık, eğlenceli, hayata karşı rahat bir tavrı var. Ama iş davalara gelince resmen bir “suç çözme makinesi”ne dönüşüyor. Polis teşkilatında herkes ona “bu kadın nereden çıktı?” diye şaşırsa da, davaların çözülmesinde onsuz yapamayacaklarını anlıyorlar.

5. The Darkness (2024)

Başrolde, kendi geçmişiyle boğuşan bir dedektif var. Olayı çözmeye çalışırken sadece katille değil, kendi karanlık sırlarıyla da yüzleşiyor. Karakterlerin ruh durumlarını detaylıca işlediği için, izlemesi zevkli oluyor.

6. Sherlock & Daughter (2025)

Sherlock Holmes yine sahnede! Ama bu sefer yanında biri daha var. Sherlock hâlâ bildiğimiz gibi: ukala, biraz soğuk ama olaylara bakış açısıyla herkesi ters köşeye yatıran bir dahi. Yanındaki kadın karakter ise daha enerjik, daha güncel ve izleyiciyi kendine bağlayan bir hava katıyor. İkili birlikte hem Londra’nın karanlık sokaklarında hem de karmaşık davalarda ipuçlarının peşinden koşuyor. Dizinin en keyifli tarafı, Sherlock’un katı mantığıyla kadının içgüdülerinin çatışması. Bazen Sherlock’un görmediğini o görüyor, bazen de Sherlock’un zekâsı olayları bambaşka bir yere taşıyor.

7. Dept Q (2025)

Başrolde Dedektif Carl Mørck var. Her bölümde yıllardır rafa kaldırılmış cinayetler, kayıp vakaları ve kimsenin elini sürmek istemediği davalar yeniden masaya yatırılıyor. Sadece suçluları değil, kurbanların ve onların yakınlarının yaşadığı dramı da izliyorsun.

8. Adolescence (2025)

Bir grup gencin sıradan gibi görünen hayatlarının aslında hiç de masum olmadığını izliyoruz. Okul koridorlarında başlayan küçük sırlar, zamanla kocaman cinayet davalarına dönüşüyor.

9. Smoke (2025)

Dizi, büyük şehirde yaşanan olayları ele alıyor. Başrolde olaylara oldukça “sert” bakan bir dedektif var. Onun yöntemleri klasik polislikten biraz farklı: Kuralları çiğnemekten çekinmiyor, bazen şüphelilere çok sert çıkıyor, bazen de olayları çözmek için kendi vicdanıyla büyük çatışmalar yaşıyor.

10. The Residence (2025)

Beyaz Saray'da bir cinayet gerçekleşiyor ve dizi çok klasik. Direkt 'Katil kim?' tarzında. Çalışanlardan gizemli misafirlere kadar herkes şüpheli. Her bölümde yeni ipuçları çıkıyor ve izleyici olarak biz de dedektifle beraber kimseye güvenmemeyi öğreniyoruz.

11. Ballard (2025)

Dizi, yıllardır çözülmemiş, tozlu raflara kaldırılmış davalara odaklanıyor. Başrolde ise tecrübeli ama biraz da hayalet gibi yaşayan bir dedektif var: Ballard. Her bölümde yeni bir gizem var: kayıplar, faili meçhul cinayetler, yıllardır kimsenin açmaya cesaret edemediği dosyalar…

12. Out There (2025)

Başrolde, kendi geçmişinden kaçmaya çalışan ama istemeden olayların tam ortasına düşen bir dedektif var. Kasabanın içine girdikçe, herkesin gizlediği sırları ve küçük topluluklarda saklanan büyük tehlikeleri fark ediyor. Dost gibi görünen insanların bir anda nasıl düşmana dönüşebileceğini izliyorsun.

13. Task (2025)

Eski bir rahip dedektiflik yapıyor. Geçmişinde yaşadığı büyük travmalar ve günahlarla boğuşan bu adam, şimdi FBI ajanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem suçları çözmeye çalışıyor hem de kendi içindeki şeytanlarla savaş veriyor. Eski bir rahip olduğu için bu davalara farklı bir gözle bakıyor, bazen inançla ilgili bilgilerini kullanıyor, bazen de geçmişte öğrendiklerini ipucu olarak değerlendiriyor.

14. The Hunting Party (2025)

Yer altından kaçarak özgürlüğünü kazanan en tehlikeli katiller, varlığı bile bilinmeyen gizli bir hapishaneden serbest bırakılıyor. Olay bununla da kalmayıp FBI ve özel ekipler bu kaçakları yakalamak için seferber oluyor. Aksiyon dolu bir dizi.

15. Death Valley (2025)

Başrolde John Chapel (Timothy Spall) var. Chapel, yıllar önce televizyonlarda meşhur olmuş bir aktör.  Yıllarca ekranlarda “Ceasar” adlı karakterle suçları çözdü ama şimdi emekli olmuş. Bir gün kapısı çalınıyor ve karşısına genç, heyecanlı ve bir o kadar da inatçı bir polis çıkıyor: Dedektif Müfettiş Janie Mallowan (Gwyneth Keyworth). İlginç bir şekilde, John’un yıllar önceki televizyon performansına öyle inanmış ki, onun gerçek hayatta da dedektif olduğunu düşünüyor. İkisi birlikte kasabanın cinayetlerini, sırlarını ve tuhaf olaylarını çözmeye başlıyorlar.

