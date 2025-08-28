Büyütecini Kap Gel: En İyi 15 Dedektif Dizisi!
Bir dedektif dizisi açtığımızda genelde kendimizi suç mahalinde buluyoruz ve kim olduğumuzu unuturcasına anı yaşıyoruz. Zaman kaybetme diye en güncel ve en iyi dedektif dizilerini sıraladık. Bakalım hangisi dikkatini çekecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dark City: The Cleaner (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Rebus (2024)
3. Blackshore (2024)
4. High Potential (2024)
5. The Darkness (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sherlock & Daughter (2025)
7. Dept Q (2025)
8. Adolescence (2025)
9. Smoke (2025)
10. The Residence (2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ballard (2025)
12. Out There (2025)
13. Task (2025)
14. The Hunting Party (2025)
15. Death Valley (2025)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın