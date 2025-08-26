onedio
Bütün Planlarını İptal Et: Bağımlılık Yaratacak, Kurtulamayacağın 15 İspanyol Dizi!

Bütün Planlarını İptal Et: Bağımlılık Yaratacak, Kurtulamayacağın 15 İspanyol Dizi!

Ceyda
Ceyda
26.08.2025 - 16:20

İspanyol dizileri bildiğimiz gibi hem entrika dolu konusuyla hem de güzel, yakışıklı oyuncularıyla çok fazla ilgimizi çekiyor. Senin için bağımlılık yaratan, ekrandan gözünü 1 saniye bile ayırmadan izleyeceğin 15 İspanyol diziyi bir araya getirdik! Bakalım hangisi favorin olacak?

1. Yo, adicto (I, Addict) – 2024

1. Yo, adicto (I, Addict) – 2024

Bir medya adamı var. Dışarıdan hayatı mükemmel dursa da içten içe kendisiyle savaşıyor. En sonunda çareyi detox merkezinde buluyor. Orada bütün geçmişiyle, bağımlılıklarıyla yüzleşiyor.

2. Santuario – 2024

2. Santuario – 2024

Bu dizide hayat durmuş durumda. İklim felaketleri meydana gelmiş. Bu karanlık tabloda hamile kadınlar, doğumlarını güvenle yapabilsinler diye yüksek güvenlikli bir tesise, yani “Santuario”ya götürülüyor. Ama burası asla güvenli veya huzurlu bir yer değil. Kurallar oldukça sert ve ürkütücü.

3. Perdiendo el juicio – 2025

3. Perdiendo el juicio – 2025

Amanda Torres adında bir avukat var, işinde inanılmaz hırslı ve herkesin gözü onda (Ne şaşırtıcı ama). Ama ana karakterimiz bir gün kendi davasında kaybediyor ve şok burada başlıyor. Bol entrikalı, karmaşık bir dizi.

4. La canción – 2025

4. La canción – 2025

Dizi 1968'de geçiyor. İspanya’nın Eurovision macerasını konu alan, tarihî ama bir o kadar da eğlenceli bir mini dizi. Merkezde, o dönemin müzik dünyasına damga vurmuş sanatçıların sahneye çıkış heyecanı, kulis arkası telaşı ve ülkenin “biz de varız” diyerek dünyaya kendini kanıtlama isteği var. Eğlenceli, müzik dolu bir dizi.

5. Mariliendre – 2025

5. Mariliendre – 2025

Marilendre, eskiden Madrid'in gece hayatında parlayan bir yıldızmış. İnanılmaz ünlüymüş. Konserler, partiler, kahkahalar hiç bitmezmiş. Ama zaman geçtikçe şöhreti sönmüş ve arkadaşlarıyla arası açılmış. On yıl sonra bu arkadaşlar bir araya geliyor ve yüzleşiyorlar.

6. Rage (Furia) – 2025

6. Rage (Furia) – 2025

Dizide beş kadın var. Bu beş kadın hayatın getirdiği yorgunluktan öyle bıkmış ki bir gün bomba gibi patlıyorlar. E yılların birikmişliği sonuçta. Dizi de bunu kara bir mizahla anlatmış.

7. Superstar (Superestar) – 2025

7. Superstar (Superestar) – 2025

Dizi, İspanya'nın en olay yaratan pop yıldızı Tamara'nın hikayesini anlatıyor. Tamara'nın bu şöhrete ulaşırken yaşadığı skandalları detaylıca işliyor. Komik, eğlenceli bir dizi.

8. Two Graves – 2025

8. Two Graves – 2025

Bir tane büyükannenin torunu gizemli bir şekilde kayboluyor ve kimse ona yardım etmiyor. Ama o asla ama asla pes etmiyor. Dizi de bu adalet arayışını anlatıyor.

9. Asuntos internos – 2025

9. Asuntos internos – 2025

Dizi 1979 yılında geçiyor. İspanya'nın sokaklarında eroin tehlikesi var. şte bu dönemde, Vallecas polis merkezinde, ilk kadın komiser adaylarından biri olarak görev yapan Clara Montesinos’u izliyoruz. Dizi hem o dönemin ruhunu hem de Clara'nın cesur hallerini çok iyi anlatıyor.

10. FoQ: La nueva generación – 2025

10. FoQ: La nueva generación – 2025

Bir dönemin efsane gençlik dizisi olan Física o Química geri döndü! Ama tabii ki bu sefer dönem çok çok farklı. Lisede olan bir grup gencin toplumda yaşadığı zorlukları izliyoruz. Sosyal medya baskısı, arkadaşlıklar, aşk, aile... Dizi eski diziyi hatırlayanlar için tatlı göndermeler yapıyor ve nostaljik hissettiriyor.

11. Custodia repartida – 2025

11. Custodia repartida – 2025

Dizi, boşanmış bir çiftin, çocuklarının velayeti için yaşadıkları komik bir hikayeyi anlatıyor. Bir yanda “çocuğum için en iyisini ben bilirim” diyen anne, diğer yanda “hayır, en iyi ben bakarım” diyen baba… Ama iş dönüp dolaşıp onların hâlâ bir aile gibi hareket etmek zorunda kalmasına geliyor.

12. La vida breve – 2025

12. La vida breve – 2025

Dizide, genç yaşta ölümcül bir hastalık teşhisi konulan bir kadının, hayatında kalan kısa zamanı nasıl yaşamak istediğini görüyoruz. Bu süreçte tabii ki sadece kendisini değil sevdiklerini de düşünüyor. 'Keşke' dediği şeyleri tamamlamaya çalışıyor.

13. Gangs of Galicia (Clanes) – 2024

13. Gangs of Galicia (Clanes) – 2024

Madridli genç bir avukat, babasının gizemli geçmişini öğrenebilmek için Galicia'ya taşınıyor. Ama kendini bir anda suç dolu bir ailenin içinde buluyor. Adalet ve kan bağı kavramlarının ortasında kalıyor.

14. Querer – 2024

14. Querer – 2024

30 yıllık bir evlilik var ortada. Dışarıdan çok kusursuz ama aslında arkasında şiddet ve birçok yara var. Kadın, yıllarca sustuktan sonra cesaretini toplayıp eşine karşı psikolojik şiddet nedeniyle suç duyurusunda bulunuyor. Dizi, bu noktadan sonra hem ailenin parçalanışını hem de toplumun bu meseleye nasıl baktığını gösteriyor. Çocuklar, dostlar, hatta komşular bile bu durumun bir parçası oluyor.

15. Su majestad – 2025

15. Su majestad – 2025

İspanya kraliyet ailesinden esinlenmiş bir komedi dizisi. Dışarıdan görkemli gibi duran o saray hayatı aslında skandallarla, absürtlüklerle dolu. Dizi, “majeste”nin günlük yaşamını ti’ye alarak izleyiciyi baya bir güldürüyor.

Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Mavi Piyano

İspanya'nın toplam 20 oyuncusu var, döndürüp dolaştırıp aynılarını oynatıyorlar.

rcpbyrm

Komple listeden bir dizi izlemişim lan , El Embarcadero güzeldi .