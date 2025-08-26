Bütün Planlarını İptal Et: Bağımlılık Yaratacak, Kurtulamayacağın 15 İspanyol Dizi!

30 yıllık bir evlilik var ortada. Dışarıdan çok kusursuz ama aslında arkasında şiddet ve birçok yara var. Kadın, yıllarca sustuktan sonra cesaretini toplayıp eşine karşı psikolojik şiddet nedeniyle suç duyurusunda bulunuyor. Dizi, bu noktadan sonra hem ailenin parçalanışını hem de toplumun bu meseleye nasıl baktığını gösteriyor. Çocuklar, dostlar, hatta komşular bile bu durumun bir parçası oluyor.