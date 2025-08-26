Bütün Planlarını İptal Et: Bağımlılık Yaratacak, Kurtulamayacağın 15 İspanyol Dizi!
İspanyol dizileri bildiğimiz gibi hem entrika dolu konusuyla hem de güzel, yakışıklı oyuncularıyla çok fazla ilgimizi çekiyor. Senin için bağımlılık yaratan, ekrandan gözünü 1 saniye bile ayırmadan izleyeceğin 15 İspanyol diziyi bir araya getirdik! Bakalım hangisi favorin olacak?
1. Yo, adicto (I, Addict) – 2024
2. Santuario – 2024
3. Perdiendo el juicio – 2025
4. La canción – 2025
5. Mariliendre – 2025
6. Rage (Furia) – 2025
7. Superstar (Superestar) – 2025
8. Two Graves – 2025
9. Asuntos internos – 2025
10. FoQ: La nueva generación – 2025
11. Custodia repartida – 2025
12. La vida breve – 2025
13. Gangs of Galicia (Clanes) – 2024
14. Querer – 2024
15. Su majestad – 2025
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
İspanya'nın toplam 20 oyuncusu var, döndürüp dolaştırıp aynılarını oynatıyorlar.
Komple listeden bir dizi izlemişim lan , El Embarcadero güzeldi .