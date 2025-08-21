onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Sinirini Atmanın En İyi Yolu: Dövüş ve Kavga Dolu En İyi 15 Aksiyon Filmi!

Sinirini Atmanın En İyi Yolu: Dövüş ve Kavga Dolu En İyi 15 Aksiyon Filmi!

film
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
21.08.2025 - 13:54

Bazen stres öyle bir noktaya gelir ki, içinizden duvarlara yumruk atmak istersiniz. İşte tam da o anlarda devreye filmler giriyor. Yumrukların, tekmelerin ve bol aksiyonun eksik olmadığı dövüş sahneleri hem dikkatinizi dağıtır hem de içinizdeki öfkeyi ekran başında boşaltmanızı sağlar. Biz de sizin için stresinizi hafifletecek, adrenalin dolu en iyi 15 dövüş ve kavga filmini bir araya getirdik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Diablo (2025)

1. Diablo (2025)

Bu filmde olay tamamen karanlık bir suç dünyasında geçiyor. “Diablo” adı herkesin korktuğu, gizemli ve tehlikeli bir karaktere ait. Scott Adkins’in oynadığı adam, bu dünyanın içine istemeden çekiliyor ve bir anda hayatta kalmak için dövüşmek zorunda kalıyor. İş sadece sokak kavgalarıyla sınırlı değil; mafyatik hesaplaşmalar, ihanete uğrama ve sürekli köşeye sıkışma hali var. Her adımda daha güçlü rakiplerle karşılaşıyor ve en büyük kapışma da Marko Zaror’un canlandırdığı sert ve acımasız bir dövüşçüyle oluyor.

2. Red Sonja (2025)

2. Red Sonja (2025)

Red Sonja aslında tam bir kılıç ve dövüş filmi. Hikâye, kendi ayakları üzerinde duran, korkusuz ve intikam peşindeki savaşçı Sonja’nın yolculuğunu anlatıyor. Çocukken yaşadığı büyük bir trajedi onun bütün hayatını değiştiriyor ve artık tek amacı var: intikam almak. Bu uğurda kılıcını eline alıyor ve karşısına çıkan herkesi devirmeye hazır hale geliyor. Filmde fantastik öğeler var ama işin özü yine kavga ve aksiyon. Sonja hem kılıç dövüşlerinde hem de birebir kapışmalarda rakiplerine karşı dimdik duruyor. Kanlı savaş alanları, göğüs göğüse dövüşler ve acımasız düşmanlarla dolu sahneler tam anlamıyla adrenalini yükseltiyor.

3. The Smashing Machine (2025)

3. The Smashing Machine (2025)

Bu film, eski MMA dövüşçüsü Mark Kerr’in gerçek hayat hikâyesinden uyarlanıyor. Dwayne Johnson’ı (The Rock) bambaşka bir rolde izliyoruz; bildiğimiz kas gösterisi değil, gerçekten yıpranmış, hayatın tüm darbelerini yemiş bir adamın hikâyesi. Kerr, ringde “The Smashing Machine” olarak tanınıyor çünkü rakiplerini adeta paramparça eden inanılmaz bir gücü var. Ama iş sadece ringde değil; asıl kavgası kendi hayatında.

4. Karate Kid: Legends (2025)

4. Karate Kid: Legends (2025)

Bu film aslında yeni bir hikâye, yani eski filmlerin devamı gibi değil; daha çok Karate Kid evrenini tazeleyen bağımsız bir yapım. Jackie Chan ve Ralph Macchio geri dönüyor ama olay sadece nostalji değil. Yeni nesil bir karakterin kendi yolculuğunu izliyoruz; bir gencin hayatta kalmak, kendini savunmak ve güçlenmek için karateye sarılışını anlatıyor. Filmde klasik “usta-çırak” dinamiği var ama daha güncel bir şekilde işlenmiş. Dövüş sahneleri hem eğitici hem de gerçekten sert. Jackie Chan’in o kendine özgü esprili ama teknik dövüş stiliyle Ralph Macchio’nun daha disiplinli, saf karate anlayışı birleşince ortaya çok farklı bir enerji çıkıyor.

5. Primitive War (2025)

5. Primitive War (2025)

ikâye Vietnam Savaşı’nın ortasında geçiyor ama olay sadece askerler ve cephe değil. Bir keşif timi ormanın derinliklerine gönderiliyor ve orada insanlık tarihinin görmediği bir şeye rastlıyorlar: dinozorlar. Yani bir yanda Vietnam’ın kaotik savaş ortamı, diğer yanda devasa yaratıklarla ölüm kalım mücadelesi. Film aslında iki katmanlı bir kavga filmi gibi. Bir tarafta askerlerin birbirleriyle yaşadığı gerginlik, ihanetler, hayatta kalma mücadelesi; diğer tarafta dinozorlarla olan kanlı kapışmalar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Toxic Avenger (2025)

6. The Toxic Avenger (2025)

Bu film biraz farklı bir kafada ama dövüş ve aksiyon kısmı bayağı doyurucu. Hikâye, sıradan bir adamın başına gelen büyük bir talihsizlikle başlıyor. Hayatın yükünü taşıyan, zayıf ve ezik görünen bir karakter, bir kaza sonucu toksik atıkların içine düşüyor ve yepyeni, korkutucu ama aynı zamanda güçlü birine dönüşüyor: Toxic Avenger. Artık kimseye eyvallahı olmayan, grotesk görünümlü ama inanılmaz güçlü bir anti-kahraman var karşımızda. Film boyunca hem kendi kimliğiyle savaşını hem de şehri pisliğe boğan yozlaşmışlarla kavgasını izliyoruz. Kavga sahneleri biraz abartılı, kanlı ve zaman zaman komik bile görünüyor ama tam anlamıyla bir aksiyon şöleni.

7. Code 3 (2025)

7. Code 3 (2025)

Film aslında iki polis memurunun sıradan gibi görünen gece vardiyasının, şehrin en tehlikeli hesaplaşmalarından birine dönüşmesini anlatıyor. Başta basit bir çağrıya gidiyorlarmış gibi başlıyor ama olaylar hızla kontrolden çıkıyor ve kendilerini hem çetelerle hem de yozlaşmış sistemle karşı karşıya buluyorlar. Hikâyede asıl vurucu nokta, polislerin sadece suçlularla değil, aynı zamanda hayatta kalmak için kendi sınırlarıyla da dövüşmek zorunda kalması. Her kavga sahnesi “daha gerçekçi” bir şekilde işlenmiş.

8. Hostile Takeover (2025)

8. Hostile Takeover (2025)

Hikâye, büyük bir şirketin kontrolünü ele geçirmek isteyen acımasız bir grubun, gökdelen tarzı bir binayı basmasıyla başlıyor. İlk başta finansal bir kriz gibi görünüyor ama işler anında silahlara, dövüşlere ve hayatta kalma mücadelesine kayıyor. Binanın içinde mahsur kalan çalışanlar ve yöneticiler, kendilerini kurtarmak için bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ama tabii ki herkes öyle “kahraman” değil; korkular, ihanetler ve çıkar çatışmaları da işin içine giriyor. En çok da göze çarpan kısım, dar koridorlarda ve ofis ortamında geçen kavga sahneleri. Masalar devriliyor, camlar kırılıyor, yumruklar ve tekmeler ardı ardına geliyor.

9. Anaconda (2025)

9. Anaconda (2025)

Hikâye, Güney Amerika’nın derin ormanlarına keşif için giden bir ekibin etrafında dönüyor. Ama bu yolculuk bir doğa gezisi olmaktan çıkıp ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor çünkü ormanın gizli sahibi dev bir anakonda. Ama iş sadece dev yılanla sınırlı değil. Ekibin içinde gizli hesaplar, ihanetler ve çatışmalar var. Yani insanlar birbirine girerken, bir yandan da doğanın acımasızlığıyla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Bu da filmi sadece “yaratık korkusu” olmaktan çıkarıp, yumrukların, kavgaların ve hayatta kalma içgüdüsünün ön planda olduğu bir aksiyon haline getiriyor.

10. Striking Rescue (2025)

10. Striking Rescue (2025)

Striking Rescue, Tony Jaa’nın kan ve nefes kesen bir intikam yolculuğuna çıktığı yepyeni bir dövüş aksiyon filmi. Karısının ve kızının önünde işlenen bir suç onun hayatını paramparça ediyor ve 'geri adım yok' diyen bir intikam hikâyesine dönüşüyor. Tüm öfkesini ve yeteneğini sergilediği bu yolculukta, Jaa herkesi tek tek indirmeyi hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Black Bag (2025)

11. Black Bag (2025)

Steven Soderbergh’in elinden çıktığı için zaten baştan farklı bir tarzı var. Hikâye, gizli bir göreve çıkan bir CIA ajanının eline geçen “black bag” yani gizemli bir çanta etrafında dönüyor. Çantanın içinde ne olduğu başta tam bilinmiyor ama herkesin peşinde koştuğu şey bu. O çanta yüzünden ajan, hem uluslararası komploların hem de ölümcül dövüşlerin ortasında kalıyor. Filmde klasik casusluk öğeleri var: takipler, ihanetler, çifte ajanlar… Ama asıl olay yakın dövüş sahnelerinde.

12. The Count of Monte Cristo (2024)

12. The Count of Monte Cristo (2024)

Hikâye, haksız yere hapse atılan Edmond Dantès’in intikam yolculuğunu anlatıyor. Yıllarca hapiste kaldıktan sonra kaçar, kimliğini gizler ve “Monte Cristo Kontu” adıyla geri döner. Ama amacı sadece geri dönmek değil; kendisini hapse atanlardan tek tek hesap sormaktır. Film boyunca intikam planı zekice işleniyor ama asıl vurucu nokta dövüşler. Kılıç düelloları, dar sokaklarda geçen kovalamacalar, yumruk yumruğa hesaplaşmalar… Özellikle finaldeki kapışma, kılıçların havada uçuştuğu, ter ve kanın birbirine karıştığı bir sahne. Yani romantik bir intikam hikâyesi değil; çok daha sert ve kavga odaklı bir anlatım var.

13. Escape (2024)

13. Escape (2024)

Bu film, tam anlamıyla nefes nefese bir kaçış hikâyesi. Konu, kapana kısılmış bir adamın özgürlüğünü geri kazanmak için verdiği ölümüne mücadele üzerine kurulu. Baş karakter, devletin elinde tutulan eski bir ajan. Kaçış planı başlıyor ama işler planlandığı gibi gitmiyor; her köşede silahlı adamlar, her sahnede yeni bir tehlike var.

14. Wolf Hiding (2024)

14. Wolf Hiding (2024)

Konu, yeraltı dünyasında geçiyor. “Kurt” lakaplı bir dövüşçü, yanlış adamlara bulaştığı için hem polislerin hem de mafyanın hedefi haline geliyor. Bir yandan saklanmak zorunda, diğer yandan da hayatta kalabilmek için kavga etmekten başka çaresi yok.

15. Jigarthanda (2024)

15. Jigarthanda (2024)

Hint sinemasının en sert aksiyonlarından biri. Hikâye, bir gangsterin etrafında dönüyor ama öyle sıradan mafya hikâyesi gibi değil. Ana karakter, yeraltı dünyasında herkesin korktuğu bir adam. Ama hikâyeye dışarıdan bakan bir göz var: onun hayatını film yapmak isteyen bir yönetmen. Bu durum, gerçek yaşam ile kurmaca arasındaki çizgiyi iyice bulanıklaştırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
209
128
103
67
45
45
43
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Gökhan Aydın

dövüş kulübü dövüş filmi mi yahu :) ağır psikolojik bir film

Batu Uzun

Çok haklısın Herkes böyle bir yanılgıya kapılıyor yeni izledim ama (dövüş .spor ve fiziksellikle) alakası yok.

Ahmet Çalar

bitane film vardı adamın kafasında doğuştan bi boynuz vardı boynuzu dokanınca sinirleniyodu bu bi köye gidio kungfu örenmeye kimse öretmiyodu köyün yerlisi o... Devamını Gör

demistid

konusu, "birisi vardır ve herkesi döver" olan filimleri pek anlayamıyorum, sonunu bilirsin ve buna ramen izlersin, bir diğer yorumum fight clubı da dövüş fim... Devamını Gör

Rom

Antrenman dan önce gaza getiriyor... ;)