Sinirini Atmanın En İyi Yolu: Dövüş ve Kavga Dolu En İyi 15 Aksiyon Filmi!
Bazen stres öyle bir noktaya gelir ki, içinizden duvarlara yumruk atmak istersiniz. İşte tam da o anlarda devreye filmler giriyor. Yumrukların, tekmelerin ve bol aksiyonun eksik olmadığı dövüş sahneleri hem dikkatinizi dağıtır hem de içinizdeki öfkeyi ekran başında boşaltmanızı sağlar. Biz de sizin için stresinizi hafifletecek, adrenalin dolu en iyi 15 dövüş ve kavga filmini bir araya getirdik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?
1. Diablo (2025)
2. Red Sonja (2025)
3. The Smashing Machine (2025)
4. Karate Kid: Legends (2025)
5. Primitive War (2025)
6. The Toxic Avenger (2025)
7. Code 3 (2025)
8. Hostile Takeover (2025)
9. Anaconda (2025)
10. Striking Rescue (2025)
11. Black Bag (2025)
12. The Count of Monte Cristo (2024)
13. Escape (2024)
14. Wolf Hiding (2024)
15. Jigarthanda (2024)
dövüş kulübü dövüş filmi mi yahu :) ağır psikolojik bir film
Çok haklısın Herkes böyle bir yanılgıya kapılıyor yeni izledim ama (dövüş .spor ve fiziksellikle) alakası yok.
bitane film vardı adamın kafasında doğuştan bi boynuz vardı boynuzu dokanınca sinirleniyodu bu bi köye gidio kungfu örenmeye kimse öretmiyodu köyün yerlisi o... Devamını Gör
tai chi hero
konusu, "birisi vardır ve herkesi döver" olan filimleri pek anlayamıyorum, sonunu bilirsin ve buna ramen izlersin, bir diğer yorumum fight clubı da dövüş fim... Devamını Gör
Antrenman dan önce gaza getiriyor... ;)