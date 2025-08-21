Vampirlerin, Canavarların ve Bitmeyen Maceraların İçine Düşüp Kendinizi Kaybedeceğiniz Efsane 15 Dizi

Stephen King uyarlamalarını seviyorsan, bu dizi tam sana göre. The Institute’te küçük yaşlarda özel güçlere sahip çocuklar, gizli bir tesise kapatılıyor. Burada onlara “aile” gibi yaklaşan ama aslında korkunç deneyler yapan yetişkinler var. Kaçmaya çalışanlar, sırları çözmeye çalışanlar ve bir yandan da kendi güçleriyle baş etmeye çalışan çocukların hikâyesini izliyoruz. Yani hem “canavar” gibi görünen deneyler, hem de insanın içindeki karanlığı gösteren bir atmosfer var. Sadece doğaüstü değil, psikolojik gerilim tadı da çok güçlü. Bir oturuşta tüm bölümleri bitirmek isteyeceğin, hem ürkütücü hem de merak uyandıran bir seri.