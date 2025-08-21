Vampirlerin, Canavarların ve Bitmeyen Maceraların İçine Düşüp Kendinizi Kaybedeceğiniz Efsane 15 Dizi
Karanlık geceler, gölgelerden fırlayan yaratıklar ve insanın kanını donduran sahneler… Vampirler ve canavarlar söz konusu olduğunda ekran başında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Son yıllarda öyle diziler çıktı ki, hem fantastik dünyalarıyla bizi içine çekiyor hem de aksiyonuyla koltuktan zıplatıyor. Biraz korku, biraz romantizm, bolca da macera arıyorsan doğru yerdesin. Şimdi 2024–2025 sezonunda öne çıkan bu vampirli ve canavarlı yapımlara birlikte bakalım. Detayları birlikte inceleyelim!
1. The Institute (2025)
2. Grotesquerie (2024)
3. Silence (2025)
4. Mayfair Witches (2025)
5. Reginald the Vampire (2024)
6. Gyeongseong Creature (2024)
7. Reborn as a Vampire (2024)
8. Monarch: Legacy of Monsters (2024)
9. The Strain: Resurrection (2025)
10. Dracula: A Love Tale (2025)
11. Fated to My Forbidden Vampire (2024)
12. I Woke Up a Vampire (2024)
13. Count Abdulla (2024)
14. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)
15. Werewolf by Night in Color (2024)
