Peruklar, Korseler, Şövalyeler: En İyi 15 Dönem Filmi!

II. Dünya Savaşı’nın yıkımından kaçan göçmen mimar László Toth, Amerika’ya adım atar atmaz hayatını sıfırdan kurmaya çalışıyor. Elinde sadece yeteneği ve hayalleri var. Film, onun savaşın gölgesinden çıkıp modern mimarinin parlak yüzüne doğru uzanan yolculuğunu anlatıyor. Ama bu, sadece bir “başarı hikâyesi” değil; yeni ülkede karşılaştığı önyargılar, sanat dünyasındaki güç oyunları ve kendi geçmişiyle hesaplaşması da işin içinde. Büyük, gösterişli binalar kadar László’nun iç dünyası da filmin odak noktası. Hem görsel hem duygusal anlamda etkileyici bir dönem draması diyebilirim.