Netflix'te İzleyecek Kaliteli Bir Yapım Arayanların Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler
Netflix'te İzleyecek Kaliteli Bir Yapım Arayanların Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler
Netflix'te kaliteli film arayıp saatlerce zaman geçirebiliyoruz. O kadar çok seçenek var ki bunlardan hangisi izlemeye değer diye bazen kafamız karışıyor. Ancak bu liste kaliteli bir film arıyorsanız tam size göre! Bu içerikte Netflix'te yayınlanan ve son günlerde en çok izlenen kaliteli filmleri sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz!
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1. The Glory of Life (2024)
2. The Equalizer (2014)
3. The Devil Wears Prada (2006)
4. Bad Boys for Life (2020)
5. Redeeming Love (2022)
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6. The Talented Mr. Ripley (1999)
7. Memoirs of a Geisha (2005)
8. Resident Evil: Apocalypse (2004)
9. Pride & Prejudice (2005)
10. Army of Thieves (2021)
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11. Scent of a Woman (1992)
12. The Gentlemen (2019)
13. Baby Driver (2017)
14. The Gray Man (2022)
15. Bohemian Rhapsody (2018)
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