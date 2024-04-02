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Netflix'te İzleyecek Kaliteli Bir Yapım Arayanların Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler

Netflix'te İzleyecek Kaliteli Bir Yapım Arayanların Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Harika Filmler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 11:03

Netflix'te kaliteli film arayıp saatlerce zaman geçirebiliyoruz. O kadar çok seçenek var ki bunlardan hangisi izlemeye değer diye bazen kafamız karışıyor. Ancak bu liste kaliteli bir film arıyorsanız tam size göre! Bu içerikte Netflix'te yayınlanan ve son günlerde en çok izlenen kaliteli filmleri sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz!

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1. The Glory of Life (2024)

1. The Glory of Life (2024)

IMDb: 7.3

Bu film, Alman edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Franz Kafka'nın hayatının son yılını ve şaşırtıcı aşk hikayesini konu alıyor.

Yönetmenler: Judith Kaufmann, Georg Maas

Oyuncular: Henriette Confurius, Sabin Tambrea, Manuel Rubey

2. The Equalizer (2014)

2. The Equalizer (2014)

IMDb: 7.2

Gizemli geçmişini geride bıraktığına inanan bir adam, aşırı şiddet yanlısı Rus gangsterlerin kontrolü altındaki genç bir kızla tanıştığında kayıtsız kalamaz.

Yönetmen: Antoine Fuqua

Oyuncular: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz

3. The Devil Wears Prada (2006)

3. The Devil Wears Prada (2006)

IMDb: 6.9

Zeki ama mantıklı bir yeni mezun, bir lüks moda dergisinin talepkar baş editörü Miranda Priestly'nin asistanı olarak işe girer. Ancak kariyer hedefleriyle burada başına gelenlerin hiç uyuşmadığını fark eder.

Yönetmen: David Frankel

Oyuncular: Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier

4. Bad Boys for Life (2020)

4. Bad Boys for Life (2020)

IMDb: 6.5

Miami dedektifleri Mike Lowrey ve Marcus Burnett, şehirlerini intikam dolu bir şekilde kasıp kavuran bir anne-oğul uyuşturucu baronuyla karşı karşıya gelmek zorunda kalırlar.

Yönetmenler: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

5. Redeeming Love (2022)

5. Redeeming Love (2022)

IMDb: 6.7

Çocukken fuhuş için satılan Angel'in hayatında ihanetten başka bir şey olmadığı için yaşamayı unutmuş gibidir. Peki şimdi onun kalbi onarılabilir mi? Film, Francine Rivers'ın romanından uyarlanmıştır.

Yönetmen: D.J. Caruso

Oyuncular: Abigail Cowen, Tom Lewis, Eric Dane

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6. The Talented Mr. Ripley (1999)

6. The Talented Mr. Ripley (1999)

IMDb: 7.4

1950'lerin sonlarında New York'ta, Tom Ripley adında genç bir adam, zengin ve şımarık milyoner playboy Dickie Greenleaf'i geri almak için İtalya'ya gönderilir. Ancak görev başarısız olunca Ripley aşırı önlemler alır.

Yönetmen: Anthony Minghella

Oyuncular: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law

7. Memoirs of a Geisha (2005)

7. Memoirs of a Geisha (2005)

IMDb: 7.3

Film, balıkçı köyü köklerini aşıp Japonya'nın en ünlü geyşalarından biri haline gelen genç bir Japon kadın olan Nitta Sayuri'nin yürek ısıtan hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Rob Marshall

Oyuncular: Ziyi Zhang, Ken Watanabe, Michelle Yeoh

8. Resident Evil: Apocalypse (2004)

8. Resident Evil: Apocalypse (2004)

IMDb: 6.1

Alice, bulunduğu bölge zombiler tarafından istila edildikten sonra Raccoon City hastanesinde uyanır ve şimdi bir nükleer bomba atılmadan önce şehirden çıkmak zorundadır.

Yönetmen: Alexander Witt

Oyuncular: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Eric Mabius

9. Pride & Prejudice (2005)

9. Pride & Prejudice (2005)

IMDb: 7.8

Elizabeth Bennet bekar, zengin ve gururlu Bay Darcy ile tanıştığında midesinde kelebekler uçuşur. Ancak Bay Darcy istemeden de olsa kendi sınıfından bir kadına aşık olur. Peki herkes kendi gururunun ve önyargısının üstesinden gelebilir mi?

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn

10. Army of Thieves (2021)

10. Army of Thieves (2021)

IMDb: 6.4

Army of the Dead olaylarından önce geçen film, Alman kasa hırsızı Ludwig Dieter'in zombi kıyametinin ilk aşamalarında bir grup hevesli hırsızı çok gizli bir soyguna yönlendirmesine odaklanıyor.

Yönetmen: Matthias Schweighöfer

Oyuncular: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee

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11. Scent of a Woman (1992)

11. Scent of a Woman (1992)

IMDb: 8

Paraya ihtiyacı olan bir hazırlık okulu öğrencisi, kör bir adama 'bebek bakıcılığı' yapmayı kabul eder, ancak iş hiç de beklediği gibi değildir. Frank, ABD ordusundan emekli bir yarbaydır ve onunla vakit geçirmek hiç kolay değildir.

Yönetmen: Martin Brest

Oyuncular: Al Pacino, Chris O'Donnell, James Rebhorn

12. The Gentlemen (2019)

12. The Gentlemen (2019)

IMDb: 7.8

Amerikalı bir gurbetçi, Londra'daki son derece kârlı esrar imparatorluğunu satmaya çalışarak, onun nüfuz alanını elinden almak amacında bulunan komploları, entrikaları, rüşveti ve şantajı tetikler.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery

13. Baby Driver (2017)

13. Baby Driver (2017)

IMDb: 7.5

Bir suç patronu için çalışmaya zorlanan genç bir kaçış sürücüsü, kendisini başarısızlığa mahkum bir soygunun içinde bulur.

Yönetmen: Edgar Wright

Oyuncular: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Jon Hamm

14. The Gray Man (2022)

14. The Gray Man (2022)

IMDb: 6.5

Gerçek kimliğini kimsenin bilmediği CIA'in en yetenekli ajanı kazara karanlık teşkilat sırlarını ortaya çıkardığında, psikopat eski bir meslektaşının başına bir ödül konur ve uluslararası suikastçılar tarafından küresel bir insan avı başlatılır.

Yönetmenler: Joe Russo, Anthony Russo

Oyuncular: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas

15. Bohemian Rhapsody (2018)

15. Bohemian Rhapsody (2018)

IMDb: 7.9

Film, efsanevi İngiliz rock grubu Queen ve solisti Freddie Mercury'nin, ilk sahneye çıkış anından tutun da albüm çıkarırken yaşadıkları ve Live Aid'deki (1985) ünlü performansına kadar uzanan hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

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