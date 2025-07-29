The Devil Wears Prada 2 Konusu Nedir? The Devil Wears Prada 2 Yayınlanma Tarihi ve Tüm Detaylar

Miranda Priestly is back (geri döndü)!!! Ama maalesef bu sefer moda dünyasında işler eskisi gibi yürümüyor. Runway dergisi artık influencer’lar, dijital reklamlar ve sosyal medya bütçeleriyle donanmış durumda ve muhtemelen Miranda da neye uğradığını şaşırmakla meşguldür. Miranda eski tahtını sarsılmadan korumaya çalışırken, karşısına bu kez alışık olduğu bir asistan değil, dişine göre bir rakip çıkıyor: Emily Charlton. Aralarındaki çatışmayı hayal etmek bile bizi heyecanlandırabilir.

The Devil Wears Prada Konusu

İlk önce 2006 yılında karşımıza çıkan The Devil Wears Prada'nın konusu şu şekilde geçiyor: Gazeteci olmak isteyen Andy Sachs, New York’un en zorlu patronlarından biri olan Miranda Priestly’nin asistanı olur. Moda dünyasına tamamen yabancı olan Andy, bu acımasız ortamda hem stilini hem de kendini baştan yaratırken, başarı ve fedakârlık arasındaki sınırları sorgulamaya başlar.