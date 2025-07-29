The Devil Wears Prada 2 Konusu Nedir? The Devil Wears Prada 2 Yayınlanma Tarihi ve Tüm Detaylar
2006 yılında vizyona girdiğinde bir nesli topuklu ayakkabıya alıştıran, ofis hayatını modayla harmanlayıp ikonik replikleriyle aklımıza kazınan “The Devil Wears Prada”, geri dönüyor! Hem de Miranda Priestly’nin keskin bakışları, Andy’nin yeni hayatı ve bolca stil manyaklığıyla! Biliyorum, filmde yer alacak topukluları, elbiseleri, kocaman güneş gözlüklerini ve yıldızdan daha parlak takıları hepimiz dev merak ediyoruz. Ama bu sefer asıl mesele 'what they wear' (ne giyindikleri) değil 'how they wear!'(nasıl giyindikleri) Şimdi detaylara birlikte bakalım.
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The Devil Wears Prada 2 Konusu
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The Devil Wears Prada 2 Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
The Devil Wears Prada 2 Ne Zaman Çıkacak?
The Devil Wears Prada 2 Nereden İzleyebilirim?
The Devil Wears Prada 2 Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?
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