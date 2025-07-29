onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
The Devil Wears Prada 2 Konusu Nedir? The Devil Wears Prada 2 Yayınlanma Tarihi ve Tüm Detaylar

The Devil Wears Prada 2 Konusu Nedir? The Devil Wears Prada 2 Yayınlanma Tarihi ve Tüm Detaylar

Gündem
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 18:58

2006 yılında vizyona girdiğinde bir nesli topuklu ayakkabıya alıştıran, ofis hayatını modayla harmanlayıp ikonik replikleriyle  aklımıza kazınan “The Devil Wears Prada”, geri dönüyor! Hem de Miranda Priestly’nin keskin bakışları, Andy’nin yeni hayatı ve bolca stil manyaklığıyla! Biliyorum, filmde yer alacak topukluları, elbiseleri, kocaman güneş gözlüklerini ve yıldızdan daha parlak takıları hepimiz dev merak ediyoruz. Ama bu sefer asıl mesele 'what they wear' (ne giyindikleri) değil 'how they wear!'(nasıl giyindikleri) Şimdi detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Devil Wears Prada 2 Konusu

The Devil Wears Prada 2 Konusu

Miranda Priestly is back (geri döndü)!!! Ama maalesef bu sefer moda dünyasında işler eskisi gibi yürümüyor. Runway dergisi artık influencer’lar, dijital reklamlar ve sosyal medya bütçeleriyle donanmış durumda ve muhtemelen Miranda da neye uğradığını şaşırmakla meşguldür. Miranda eski tahtını sarsılmadan korumaya çalışırken, karşısına bu kez alışık olduğu bir asistan değil, dişine göre bir rakip çıkıyor: Emily Charlton. Aralarındaki çatışmayı hayal etmek bile bizi heyecanlandırabilir.

The Devil Wears Prada Konusu

İlk önce 2006 yılında karşımıza çıkan The Devil Wears Prada'nın konusu şu şekilde geçiyor: Gazeteci olmak isteyen Andy Sachs, New York’un en zorlu patronlarından biri olan Miranda Priestly’nin asistanı olur. Moda dünyasına tamamen yabancı olan Andy, bu acımasız ortamda hem stilini hem de kendini baştan yaratırken, başarı ve fedakârlık arasındaki sınırları sorgulamaya başlar.

The Devil Wears Prada 2 Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

The Devil Wears Prada 2 Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Miranda Priestly rolünde tekrar karşımızda Meryl Streep, Andy Sachs olarak geri dönen Anne Hathaway, Miranda’nın eski asistanı Emily Charlton rolünde ise Emily Blunt yer alıyor. Runway’in sanat yönetmeni Nigel Kipling’i canlandıran Stanley Tucci da serinin devamında sahnede. Tracie Thoms (Lily) ve Tibor Feldman (Irv Ravitz) gibi orijinal kadrodan isimler de geri dönüyor. Araya yeni yıldızlar da katılmış: Kenneth Branagh (Miranda’nın yeni eşi), Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora ve Caleb Hearon gibi ünlüler yeni rollerde izleyici karşısına çıkıyor. Ayrıca, Andy’nin yeni aşkı Patrick Brammall, Adrian Grenier’in canlandırdığı Nate karakterinin yerine geçiyor.

The Devil Wears Prada 2 Ne Zaman Çıkacak?

The Devil Wears Prada 2 Ne Zaman Çıkacak?

The Devil Wears Prada 2, 1 Mayıs 2026 tarihinde vizyonda olacak!

The Devil Wears Prada 2 Nereden İzleyebilirim?

The Devil Wears Prada 2 Nereden İzleyebilirim?

The Devil Wears Prada 2, sinemalarda karşımıza çıkacak. Ama önceki filmi 'The Devil Wears Prada' Disney+, Hulu ve Prime Video üzerinden izlenebilir.

The Devil Wears Prada 2 Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

The Devil Wears Prada 2 Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Orijinal film, Anna Wintour’ın ofisinden çıkıp moda dünyasına yayılan efsanelerden ilham alsa da, Lauren Weisberger’in kaleminden çıkan ve “kurgu ama bir tık fazla gerçek” diyebileceğimiz sahneler vardı.

Devam filmi ise, yine Weisberger’in Revenge Wears Prada adlı kitabından yola çıkarak yaratıcı ekip tarafından şekillendirildi. Kısacası film tamamen kurgu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Devil Wears Prada 2 Benzeri Filmler

The Devil Wears Prada 2 Benzeri Filmler

Bu vibe'da film sevenler için önerebileceklerim: Clueless, Legally Blonde, Confessions of a Shopaholic, 13 Going on 30, Morning Glory, Julie & Julia, The Intern, Working Girl, Cruella, Coco Before Chanel.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın