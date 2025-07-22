Bridgerton Dizisinin Konusu Nedir? Bridgerton Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Bridgerton dizisinin 4. sezonu geliyor! Netflix, yeni sezonun 2026 yılında yayınlanacağını resmen duyurdu. Henüz tam çıkış tarihi belli olmasa da, çekimlerin tamamlandığı ve şu anda kurgu aşamasında olduğu biliniyor. Bu sezonun merkezinde, ailenin sanatla iç içe, biraz da hayalperest oğlu Benedict Bridgerton olacak. Hikâye, Benedict’in gizemli bir baloda tanıştığı Sophie Baek ile yaşayacağı aşkı konu alacak. Yani bu sezon, klasik peri masallarını andıran bir romantizm vadediyor. Üstelik sadece bu kadarla kalmıyor: Netflix, 5. ve 6. sezon için de onay verdi. Kısacası Bridgerton evreni uzun süre daha bizimle olacak gibi görünüyor.