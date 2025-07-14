Too Much Dizisinin Konusu Nedir? Too Much Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yaşadıkları yüzünden kalbi paramparça olan New Yorklu Jessica, eski sevgilisinin influencer sevgilisini stalklamaktan yorulunca soluğu Londra’da alıyor. Hem uzaklaşmak hem de yeniden başlamak istiyor ama hayat onun için “too much” olmaya hazırlanıyor.

Yeni bir iş, yabancı bir şehir ve sıfırdan başlama hayali derken, karşısına tatlı mı tatlı ama bir o kadar da melankolik bir müzisyen olan Felix çıkıyor. Aralarındaki elektrik bir anda alevleniyor ama işin içinde sosyal medya takıntıları, kültürel farklar ve bolca utanılacak an olunca işler karışıyor.