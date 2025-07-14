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Too Much Dizisinin Konusu Nedir? Too Much Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Too Much Dizisinin Konusu Nedir? Too Much Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi Netflix
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 20:22

Hikayesi Londra'da geçen Too Much, kalp kırıklığı sonrası yeni bir başlangıç yapmak isteyen Jessica'nın hikayesini anlatıyor. Hem komik hem duygusal anlarla örülü bu romantik komedi, modern ilişkileri samimi bir şekilde ele alıyor. Konusu, oyuncu kadrosu ve bütün detayları ile birlikte Too Much dizisini yakından tanıyalım.

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Too Much Dizisi Konusu

Too Much Dizisi Konusu

Yaşadıkları yüzünden kalbi paramparça olan New Yorklu Jessica, eski sevgilisinin influencer sevgilisini stalklamaktan yorulunca soluğu Londra’da alıyor. Hem uzaklaşmak hem de yeniden başlamak istiyor ama hayat onun için “too much” olmaya hazırlanıyor.

Yeni bir iş, yabancı bir şehir ve sıfırdan başlama hayali derken, karşısına tatlı mı tatlı ama bir o kadar da melankolik bir müzisyen olan Felix çıkıyor. Aralarındaki elektrik bir anda alevleniyor ama işin içinde sosyal medya takıntıları, kültürel farklar ve bolca utanılacak an olunca işler karışıyor.

Too Much Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Too Much Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Dizinin başrolünde, kalbi kırık ama içi kahkaha dolu Jessica’ya hayat veren Megan Stalter yer alıyor. Jessica’nın Londra’daki hikâyesini şekillendiren kişi ise, duygusal bagajı bol ama bir o kadar da çekici müzisyen Felix rolündeki Will Sharpe. Jessica’nın hâlâ aklından çıkaramadığı eski sevgili Zev’i Michael Zegen, onun influencer sevgilisi Wendy’yi ise Emily Ratajkowski canlandırıyor. Jessica’nın annesi Lois rolünde Rita Wilson, sevimli büyükannesi Dottie rolünde ise Rhea Perlman karşımıza çıkıyor.

Dizide ayrıca Richard E. Grant, Adèle Exarchopoulos, Adwoa Aboah, Prasanna Puwanarajah, Dean-Charles Chapman ve Daisy Bevan gibi isimler de yer alıyor. Sürpriz konuk oyuncular arasında ise Naomi Watts, Stephen Fry, Kit Harington, Jessica Alba, Rita Ora ve Andrew Scott gibi yıldız isimler var. Hatta dizinin yaratıcısı Lena Dunham bile Jessica’nın kız kardeşi Nora rolüyle hikâyeye dahil oluyor.

Too Much Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Too Much Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Too Much dizisi 10 bölüm içeren tek sezondan oluşuyor.

Too Much Dizisi Yayın Platformu, The Sandman Nereden İzleyebilirim?

Too Much Dizisi Yayın Platformu, The Sandman Nereden İzleyebilirim?

Too Much, bütün bölümleri ile birlikte 10 Temmuz 2025'te Netflix’te yayımlandı. Diziyi Netflix platformundan takip edebilirsiniz.

Too Much Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Too Much Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Too Much, tamamen kurguya dayalı bir romantik komedi gibi görünse de aslında hikâyenin özünde Lena Dunham’ın kendi hayatından izler taşıdığı bir yapım. Lena Dunham’ın New York’tan Londra’ya taşınması, orada müzisyen eşi Luis Felber’la tanışması ve bu yepyeni hayatta yaşadığı duygusal dönüşüm, dizinin ilham perisi olmuş.

Dunham sıkça dizinin sadece %5 otobiyografik olduğunu vurguluyor.

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Too Much Dizisi Benzeri Diziler

Too Much Dizisi Benzeri Diziler

Too Much severlerin izleyebileceği diziler: Fleabag, Girls, Love, Master Of None, You're The Worst, Crashing.

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Ceyda
Ceyda
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