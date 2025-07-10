Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu Nedir? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Detaylar
Türkiye'nin kültleşmiş polisiye karakteri Behzat Ç., yıllar sonra yeniden karşımızda! HBO Max'te yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, karanlık atmosferi, toplumsal göndermeleri ve unutulmaz karakterleriyle ekranlara güçlü bir dönüş yapıyor. Ankara sokaklarında geçen ve adaletin sınırlarını zorlayan bu hikaye, hem eski hayranları hem de yeni izleyicileri derinden etkilemeyi başarıyor. Peki, Behzat Ç.’nin geçmişiyle hesaplaştığı bu yeni sezonda neler yaşanıyor? Kadrosunda kimler var, kaç bölümden oluşuyor ve neden bu kadar konuşuluyor? Tüm detaylarıyla “Çekiç ve Gül” burada!
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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Konusu
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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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