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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu Nedir? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Detaylar

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu Nedir? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2025 - 14:38

Türkiye'nin kültleşmiş polisiye karakteri Behzat Ç., yıllar sonra yeniden karşımızda! HBO Max'te yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, karanlık atmosferi, toplumsal göndermeleri ve unutulmaz karakterleriyle ekranlara güçlü bir dönüş yapıyor. Ankara sokaklarında geçen ve adaletin sınırlarını zorlayan bu hikaye, hem eski hayranları hem de yeni izleyicileri derinden etkilemeyi başarıyor. Peki, Behzat Ç.’nin geçmişiyle hesaplaştığı bu yeni sezonda neler yaşanıyor? Kadrosunda kimler var, kaç bölümden oluşuyor ve neden bu kadar konuşuluyor? Tüm detaylarıyla “Çekiç ve Gül” burada!

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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Konusu

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Konusu

Zaten yakından tanıdığımız Behzat Ç.'nin Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde, emniyetten uzaklaştırıldıktan sonra yıllar sonra yeniden cinayet büroya dönen Başkomiser Behzat Ç.’nin, hem geçmişiyle hem de Ankara’nın karanlık yüzüyle hesaplaşmasını konu alıyor. Eski ekip dağılsa da yeni olaylar, eski defterleri yeniden açıyor. Siyasi entrikalar, faili meçhul cinayetler ve adaletin gri alanlarında dolaşan hikaye; izleyiciyi soluksuz bir suç ve dram yolculuğuna çıkarıyor. Bu kez Behzat sadece suçlularla değil, kendi içindeki çatışmalarla da mücadele ediyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Dizinin başrolünde, unutulmaz performansıyla Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Behzat Ç. karakterine yeniden hayat veren Beşikçioğlu, karakterin içsel çatışmalarını ve sert mizacını derinlikli bir şekilde yansıtıyor. Ona eşlik eden İnanç Konukçu, Ercüment karakteriyle yine dizinin karanlık yüzlerinden birini temsil ediyor. Ayça Eren, Behzat’ın hayatındaki duygusal boşlukları doldurmaya çalışan Savcı Esra olarak öne çıkıyor. Canan Ergüder, cinayet büroya katılan zeki ve soğukkanlı komiser Harun’un yerine gelen yeni isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Berkan Şal ise hayranların çok sevdiği Hayalet karakteriyle ekibe yeniden katılıyor ve geçmişle bağ kuruyor. Ayrıca Gürkan Uygun, karanlık bağlantıları olan etkili bir figürü canlandırarak dizinin suç ve siyaset hattını güçlendiriyor. Yeni sezonda yer alan genç oyuncular ise hem dinamik katıyor hem de hikayeye yeni çatışma alanları ekliyor. Her biri farklı bir çatışmanın taşıyıcısı olan bu karakterler, Behzat Ç.’nin karanlık dünyasında izleyiciyi yeniden derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi şu ana kadar 2 sezon, toplamda 15 bölüm olarak yayınlandı. İlk bölüm 6 Aralık 2022 tarihinde BluTV’de, daha sonra Max platformunda çıktı. Her sezon yaklaşık 7–8 bölüm olarak şekillendi.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi 3. Sezon Ne Zaman, Yeni Sezon Ne Zaman?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezonu 8 Ağustos'ta yayınlanacak.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Yayın Platformu, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nereden İzleyebilirim?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Yayın Platformu, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nereden İzleyebilirim?

Dizi, eski adı Blu TV olan HBO Max'te yayınlanıyor. Dizinin yeni sezonunu da 8 Ağustos'tan itibaren HBO Max'ten izleyebilirsiniz.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Gerçek Hikaye mi, Kurgu mu?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi gerçek hayattan esinlenmiş bir olayın doğrudan anlatıldığı bir yapım değil; Emrah Serbes’in Çekiç ve Gül adlı romanından uyarlanmış bir polisiye hikâyedir. Dizi, Emrah Serbes'in kurduğu Behzat Ç. evrenine yeni bir soluk getiren bu kitaptan senaryolaştırılarak ekranlara taşınmıştır. Dizi, kurgulanmıştır.

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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Benzeri Diziler

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Benzeri Diziler

Masum, Alef, Şahsiyet, Luther, True Detective, The Bridge, Mindhunter dizileri Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'ne benzer olarak örnek gösterilebilir. Dizilerin ortak noktası ise polisiye türünde olmaları ve merak unsurunun yüksek olması olarak gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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