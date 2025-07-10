Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu Nedir? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Detaylar

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi şu ana kadar 2 sezon, toplamda 15 bölüm olarak yayınlandı. İlk bölüm 6 Aralık 2022 tarihinde BluTV’de, daha sonra Max platformunda çıktı. Her sezon yaklaşık 7–8 bölüm olarak şekillendi.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi 3. Sezon Ne Zaman, Yeni Sezon Ne Zaman?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezonu 8 Ağustos'ta yayınlanacak.