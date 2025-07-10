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Müjdemizi İsteriz! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. Sezon Tarihi Belli Oldu

Müjdemizi İsteriz! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. Sezon Tarihi Belli Oldu

Behzat Ç
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2025 - 13:40

2010 yılında hayatımıza girmesinin ardından bir daha çıkmayan Behzat Ç, ekranların en sevilen polisiye yapımlarından biri oldu. TV macerasının son bulmasının ardından dijitale taşınan hikayesiyle macerasını sürdüren Behzat Ç., HBO Max'te üçüncü sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor. 

Dizinin yeni afişi hazırlandı, 3. sezonun yayın tarihi belli oldu! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezonu ne zaman, hangi platformda yayınlanacak sorularına cevap arıyorsanız detaylar içeriğimizde...

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Behzat Ç., tam 15 yıl önce hayatımıza girdi ve apayrı bir yer edindi.

Behzat Ç., tam 15 yıl önce hayatımıza girdi ve apayrı bir yer edindi.

TV ekranlarında yayınlanırken büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, daha sonra dijital platformda ve sinemada izleyici karşısına çıktı. Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Behzat Amir o kadar sevildi ki adeta gerçek bir insan gibi davranılmaya başladı.

HBO Max'te (eski adıyla Blu TV) yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi de en az TV ekranlarındaki llk sezon kadar çok sevildi.

HBO Max'te (eski adıyla Blu TV) yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi de en az TV ekranlarındaki llk sezon kadar çok sevildi.

3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde izleyenleri Savcı Esra sürprizi bekliyor. 'Öldü' denilerek diziden ayrılan Savcı Esra'nın Behzat Ç.'ye nasıl döneceği merak edilirken, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon tarihi belli oldu. Dizi, 8 Ağustos'ta HBO Max'te yayınlanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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