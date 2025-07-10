onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun Filmi Uykucu'ya Ünlü Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun Filmi Uykucu'ya Ünlü Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2025 - 10:50

Demet Özdemir'le başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle kendine bir kez daha hayran bırakan Çağatay Ulusoy, Uykucu filminin çekimlerine hazırlanıyor. Filmin kadın başrolünün Elçin Sangu olmasının ardından filme duyulan heyecan ve merak arttı. Çekimlerine ay sonu başlanacak filmde kadro netleşiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gürgen Öz filme dahil olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaşacağı Uykucu adlı filmin hazırlıkları sürüyor.

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaşacağı Uykucu adlı filmin hazırlıkları sürüyor.

Önce Uykusuz Adam, sonra Uykucu Adam olarak duyurulan filmin adının Uykucu olduğu açıklandı. Filmde Çağatay Ulusoy Ferman karakterine, Elçin Sangu ise Saye karakterine hayat verecek.

Sürükleyici bir ajan hikayesinin anlatılacağı filmde, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gürgen Öz de rol alacak.

Sürükleyici bir ajan hikayesinin anlatılacağı filmde, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gürgen Öz de rol alacak.

Kubilay Tat’ın yazdığı, Can Ulkay’ın yöneteceği filme Gürgen Öz, Selim karakteriyle dahil olacak. Öz, “Tilki” lakaplı bir ajans sahibi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emre

güzel ekip