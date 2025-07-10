Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun Filmi Uykucu'ya Ünlü Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Demet Özdemir'le başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle kendine bir kez daha hayran bırakan Çağatay Ulusoy, Uykucu filminin çekimlerine hazırlanıyor. Filmin kadın başrolünün Elçin Sangu olmasının ardından filme duyulan heyecan ve merak arttı. Çekimlerine ay sonu başlanacak filmde kadro netleşiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gürgen Öz filme dahil olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaşacağı Uykucu adlı filmin hazırlıkları sürüyor.
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Sürükleyici bir ajan hikayesinin anlatılacağı filmde, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gürgen Öz de rol alacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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