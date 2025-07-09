Fırat Çelik'ten Nilperi Şahinkaya ile Gelin Takımı 2 Filminin Setinde Yaşadığı Tartışmaya Dair İlk Açıklama
Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
Çekimleri devam eden Gelin Takımı 2 filminin setinden geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş, Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik'in büyük bir tartışma yaşadığını iddia etmişti. Bardakların havada uçuştuğuna dair iddiaların ardından Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Bu kez de Fırat Çelik, 2. Sayfa'ya açıklamada bulundu.
Kaynak: 2. Sayfa, Birsen Altuntaş
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2024'te yayınlanan Gelin Takımı filminin ardından Gelin Takımı 2'nin çekimleri sürüyor.
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Fırat Çelik, iddiaların ardından ilk kez 2. Sayfa'ya konuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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