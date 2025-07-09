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Fırat Çelik'ten Nilperi Şahinkaya ile Gelin Takımı 2 Filminin Setinde Yaşadığı Tartışmaya Dair İlk Açıklama

Fırat Çelik'ten Nilperi Şahinkaya ile Gelin Takımı 2 Filminin Setinde Yaşadığı Tartışmaya Dair İlk Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2025 - 16:02

Çekimleri devam eden Gelin Takımı 2 filminin setinden geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş, Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik'in büyük bir tartışma yaşadığını iddia etmişti. Bardakların havada uçuştuğuna dair iddiaların ardından Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Bu kez de Fırat Çelik, 2. Sayfa'ya açıklamada bulundu.

Kaynak: 2. Sayfa, Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
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2024'te yayınlanan Gelin Takımı filminin ardından Gelin Takımı 2'nin çekimleri sürüyor.

2024'te yayınlanan Gelin Takımı filminin ardından Gelin Takımı 2'nin çekimleri sürüyor.

Ancak filmin çekimlerinde büyük bir kriz yaşandığı geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş tarafından iddia edilmişti. İddiaya göre Burak Deniz'le mahkemelik olan Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik'in Burak Deniz'in doğum gününü kutlaması sebebiyle tepki göstermişti. İkilinin arasındaki tartışmanın büyüyüp Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğüne dair iddialar da ortaya atıldı.

Fırat Çelik, iddiaların ardından ilk kez 2. Sayfa'ya konuştu.

Fırat Çelik, iddiaların ardından ilk kez 2. Sayfa'ya konuştu.

Fırat Çelik, 'Kavga demeyelim. Her sette olan bir şey. Her setin verdiği bir stres, yorgunluk. Biz Nil'le çok iyiyiz. Evet, bir şeyler söylendi ama öyle bir şey yok. Ufak çaplı bir şeyler oldu ama herkes gibi insanlar tartışır, barışır.' dedi. 'Burak Bey'in doğum gününü kutladınız mı?' sorusuna ise 'Hiç beni alakadar etmeyen sorular.' dedi.

Açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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