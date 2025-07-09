Fırat Çelik'ten Nilperi Şahinkaya ile Gelin Takımı 2 Filminin Setinde Yaşadığı Tartışmaya Dair İlk Açıklama

Fırat Çelik, 'Kavga demeyelim. Her sette olan bir şey. Her setin verdiği bir stres, yorgunluk. Biz Nil'le çok iyiyiz. Evet, bir şeyler söylendi ama öyle bir şey yok. Ufak çaplı bir şeyler oldu ama herkes gibi insanlar tartışır, barışır.' dedi. 'Burak Bey'in doğum gününü kutladınız mı?' sorusuna ise 'Hiç beni alakadar etmeyen sorular.' dedi.