Feyyaz Şerifoğlu'nun Aşkı Hatırla'daki 'Sarhoş' Sahnesinde Camdaki Kız'da Yaşadığı Travması Tetiklenmiş
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/TSjhBU...
Geçtiğimiz günlerde evlenen Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik'le başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu. Son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla dizisinde rol alan Feyyaz Şerifoğlu, Birsen Altuntaş'a canlandırdığı sarhoş karakteriyle ilgili yaşadığı travmayı anlattı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol ile dünyaevine giren Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu.
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Son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla'da rol alan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Boran karakterine hayat verdi.
Feyyaz Şerifoğlu'nun Birsen Altuntaş'a yaptığı o açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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