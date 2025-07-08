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Feyyaz Şerifoğlu'nun Aşkı Hatırla'daki 'Sarhoş' Sahnesinde Camdaki Kız'da Yaşadığı Travması Tetiklenmiş

Feyyaz Şerifoğlu'nun Aşkı Hatırla'daki 'Sarhoş' Sahnesinde Camdaki Kız'da Yaşadığı Travması Tetiklenmiş

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2025 - 13:00

Geçtiğimiz günlerde evlenen Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik'le başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu. Son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla dizisinde rol alan Feyyaz Şerifoğlu, Birsen Altuntaş'a canlandırdığı sarhoş karakteriyle ilgili yaşadığı travmayı anlattı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/TSjhBU...
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Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol ile dünyaevine giren Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol ile dünyaevine giren Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu.

Burcu Biricik'le başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Şerifoğlu, yakışıklılığı ve yeteneğiyle kısa sürede popüler olmuştu. Daha önce Kırmızı Oda'da Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan dizilerle şöhret basamaklarını çifter çifter çıkmayı başarmıştı.

Son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla'da rol alan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Boran karakterine hayat verdi.

Son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla'da rol alan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Boran karakterine hayat verdi.

Güneş'in Deniz'i aldattığı isim olarak karşımıza çıkan Boran, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olmuştu. Yüksek bir performans sergileyerek beğeni toplayan Feyyaz Şerifoğlu'nun, karakteri canlandırırken bir de Camdaki Kız'da oluşan travması tetiklenmiş.

Feyyaz Şerifoğlu'nun Birsen Altuntaş'a yaptığı o açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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