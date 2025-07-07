Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'i Buluşturan Dizinin Konusu Ortaya Çıktı!

Aşkları o kadar büyük bir çekim gücüyle başlıyor ki ikisi de düzenlerini alt üst ediyor. Ama işin masal kısmı burada bitiyor.

Çünkü hikaye, bir noktadan sonra birbirlerinin felaketi olan iki insanın tutkulu ama tehlikeli ilişkisine dönüşüyor! Ay sonunda sete çıkması planlanan proje şimdiden sezonun en merak edilen aşk hikayelerinden biri oldu. Yalı Çapkını’nın rekor reytinglerinden sonra Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in başrol olduğu dizi bakalım beğenilecek mi? Bekleyip göreceğiz.