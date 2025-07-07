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Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'i Buluşturan Dizinin Konusu Ortaya Çıktı!

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'i Buluşturan Dizinin Konusu Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.07.2025 - 14:43

Yalı Çapkını dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran Mert Ramazan Demir’in yeni projesi geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Genç oyuncu, yeni dizisinde bu kez Miray Daner’le partner olacak. İkilinin yer alacağı “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinin konusu da açıklandı. Başrollerin uyumu kadar hikayesi de şimdiden heyecanlandırdı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Yalı Çapkını dizisi 101 bölümlük macerasıyla Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’e kariyerlerinde bambaşka bir kapı araladı.

Yalı Çapkını dizisi 101 bölümlük macerasıyla Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’e kariyerlerinde bambaşka bir kapı araladı.

Dizinin final yapmasının ardından Afra Saraçoğlu Pera adlı dijital diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir'in de geçtiğimiz günlerde Bize Bir Şey Olmaz dizisinde rol alacağı ortaya çıkmıştı. MF Yapım imzalı dizide partneri ise Miray Daner olacak. Dizinin kamera arkası da oldukça güçlü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Peki dizinin konusu ne mi?

Peki dizinin konusu ne mi?

Konusu da oyuncuları kadar merak ediliyordu ve nihayet belli oldu! Miray Daner’in canlandıracağı “Lal” karakteri bir yayınevinde editörlük yapan zeki ve düzenli bir genç kadın. Mert Ramazan Demir’in hayat vereceği “Aktan” ise gece hayatının popüler mekan işletmecisi, karizmatik ve kadınların peşinden koştuğu bir adam.

Bir partide tesadüfen yolları kesişen bu zıt karakterler, adeta birbirlerine kilitleniyor.

Bir partide tesadüfen yolları kesişen bu zıt karakterler, adeta birbirlerine kilitleniyor.

Aşkları o kadar büyük bir çekim gücüyle başlıyor ki ikisi de düzenlerini alt üst ediyor. Ama işin masal kısmı burada bitiyor. 

Çünkü hikaye, bir noktadan sonra birbirlerinin felaketi olan iki insanın tutkulu ama tehlikeli ilişkisine dönüşüyor! Ay sonunda sete çıkması planlanan proje şimdiden sezonun en merak edilen aşk hikayelerinden biri oldu. Yalı Çapkını’nın rekor reytinglerinden sonra Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in başrol olduğu dizi bakalım beğenilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Peki sizce bu iki oyuncu uyumlu mu?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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