Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'i Buluşturan Dizinin Konusu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Yalı Çapkını dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran Mert Ramazan Demir’in yeni projesi geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Genç oyuncu, yeni dizisinde bu kez Miray Daner’le partner olacak. İkilinin yer alacağı “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinin konusu da açıklandı. Başrollerin uyumu kadar hikayesi de şimdiden heyecanlandırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yalı Çapkını dizisi 101 bölümlük macerasıyla Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’e kariyerlerinde bambaşka bir kapı araladı.
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Peki dizinin konusu ne mi?
Bir partide tesadüfen yolları kesişen bu zıt karakterler, adeta birbirlerine kilitleniyor.
Peki sizce bu iki oyuncu uyumlu mu?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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