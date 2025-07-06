Kadro Netleşiyor: Çekimleri Ağrı'da Gerçekleşecek Sevdiğim Sensin Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Uzak Şehir’in ardından yeni bir doğu temalı dizi daha geliyor! Geçtiğimiz günlerde konusu açıklanan dizinin oyuncu kadrosu merakla bekleniyordu. Ve hikayesi gibi başrolleri de şekillenmeye başladı. Söz, Hekimoğlu gibi büyük projelerin hakkından gelen genç oyuncu Aytaç Şaşmaz bu kez askerlik yaptığı yerde kaderini değiştiren bir aşka hayat verecek. “Sevdiğim Sensin” adlı dizide İstanbul’dan Ağrı’ya uzanan aşk ve mücadele dolu bir hikaye anlatılacak. Dizinin başrolünün yanı sıra kadrodaki bir oyuncunun ismi daha açıklandı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aytaç Şaşmaz hayranlarına müjde!
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Dizinin başrolü Erkan Aldur karakterine Aytaç Şaşmaz hayat verecek.
Ayrıca Aytaç Şaşmaz’a usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da eşlik edecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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