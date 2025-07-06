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Kadro Netleşiyor: Çekimleri Ağrı'da Gerçekleşecek Sevdiğim Sensin Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Kadro Netleşiyor: Çekimleri Ağrı'da Gerçekleşecek Sevdiğim Sensin Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.07.2025 - 13:39

Çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Uzak Şehir’in ardından yeni bir doğu temalı dizi daha geliyor! Geçtiğimiz günlerde konusu açıklanan dizinin oyuncu kadrosu merakla bekleniyordu. Ve hikayesi gibi başrolleri de şekillenmeye başladı. Söz, Hekimoğlu gibi büyük projelerin hakkından gelen genç oyuncu Aytaç Şaşmaz bu kez askerlik yaptığı yerde kaderini değiştiren bir aşka hayat verecek. “Sevdiğim Sensin” adlı dizide İstanbul’dan Ağrı’ya uzanan aşk ve mücadele dolu bir hikaye anlatılacak. Dizinin başrolünün yanı sıra kadrodaki bir oyuncunun ismi daha açıklandı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Aytaç Şaşmaz hayranlarına müjde!

Aytaç Şaşmaz hayranlarına müjde!

Son yılların parlayan yıldızlarından biri olan başarılı oyuncu, yepyeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Hem de aşk, dram ve toprak hikayelerini harmanlayan, doğu dizileri furyasına katılacak bir yapımla!

Son dönemde Mardin’de çekilen ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi o kadar beğenildi ki, yeni projeler için kollar sıvandı. İşte onlardan biri de “Sevdiğim Sensin” adlı dizi oldu. Dizinin ilk çekimleri Ağrı’da yapılacak. Hikaye, askerlik için Ağrı’ya giden İstanbullu bir genç olan Erkan ile orada tanıştığı Rojda’nın yaşadığı büyük bir aşkı anlatıyor.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dizinin başrolü Erkan Aldur karakterine Aytaç Şaşmaz hayat verecek.

Dizinin başrolü Erkan Aldur karakterine Aytaç Şaşmaz hayat verecek.

Projenin yapımcılığını ise güçlü yapımlarıyla tanınan Ay Yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta, senaryo tarafında ise Yeşim Aslan oturuyor.

Henüz Rojda karakterini kimin canlandıracağı açıklanmadı ama şimdiden sosyal medyada “Kim olacak?” sorusu dönmeye başladı bile. Dizi sadece aşkı değil, aynı zamanda iki farklı kültürün çatışmasını, aile baskısını ve fedakarlığı da merkeze alacak gibi görünüyor.

Ayrıca Aytaç Şaşmaz’a usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da eşlik edecek.

Ayrıca Aytaç Şaşmaz’a usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da eşlik edecek.

Danyal, Erkan’ın babası Esat Aldur karakterine hayat verecek. Heyecan dorukta! Dizinin 2025 sezonuna damga vurması şimdiden kaçınılmaz gibi

Rojda kim olacak? Aşk nasıl başlayacak? Takipteyiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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