Kadro Netleşiyor: Çekimleri Ağrı'da Gerçekleşecek Sevdiğim Sensin Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Son yılların parlayan yıldızlarından biri olan başarılı oyuncu, yepyeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Hem de aşk, dram ve toprak hikayelerini harmanlayan, doğu dizileri furyasına katılacak bir yapımla!

Son dönemde Mardin’de çekilen ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi o kadar beğenildi ki, yeni projeler için kollar sıvandı. İşte onlardan biri de “Sevdiğim Sensin” adlı dizi oldu. Dizinin ilk çekimleri Ağrı’da yapılacak. Hikaye, askerlik için Ağrı’ya giden İstanbullu bir genç olan Erkan ile orada tanıştığı Rojda’nın yaşadığı büyük bir aşkı anlatıyor.