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Ağrı'da Çekilecek Sevdiğim Sensin'le İlgili Detaylar Belli Oldu!

Ağrı'da Çekilecek Sevdiğim Sensin'le İlgili Detaylar Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2025 - 20:58

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir sezon boyunca rekor üstüne rekor kırınca yapımcılar harekete geçti. Gelecek sezon pek çok aşiret ve toprak temalı dizi yayınlanacak. O yapımlardan biri olan Sevdiğim Sensin'le ilgili detaylar belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Aşiret dizilerine duyulan özlemi dindiren Uzak Şehir, sezonun en çok izlenen yapımı oldu.

Aşiret dizilerine duyulan özlemi dindiren Uzak Şehir, sezonun en çok izlenen yapımı oldu.

Sezon boyunca rekor üstüne rekor kırınca sektöre yön veren Uzak Şehir sayesinde gelecek sezon pek çok aşiret ve toprak konulu dizi yapılacak. O dizilerden bazılarıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ağrı'da çekilecek diziyle ilgili bazı detaylar belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ağrı'da çekilecek diziyle ilgili bazı detaylar belli oldu.

Sevdiğim Sensin isimli dizinin hikayesi Ağrı'da başlayıp İstanbul'da devam edecek. Dizide varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan'ın askerliğini yaptığı Ağrı’da yaşanan 7 büyüklüğündeki depreminden sağ kurtulmasıyla başlayan hikayesi anlatılacak. Erkan'ın karşısına çıkan Rojda, hayatının en büyük sınavını yaşayacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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