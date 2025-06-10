Ağrı'da Çekilecek Sevdiğim Sensin'le İlgili Detaylar Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir sezon boyunca rekor üstüne rekor kırınca yapımcılar harekete geçti. Gelecek sezon pek çok aşiret ve toprak temalı dizi yayınlanacak. O yapımlardan biri olan Sevdiğim Sensin'le ilgili detaylar belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aşiret dizilerine duyulan özlemi dindiren Uzak Şehir, sezonun en çok izlenen yapımı oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ağrı'da çekilecek diziyle ilgili bazı detaylar belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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