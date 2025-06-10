Çıta Yükselişte: Kısmetse Olur'da Tanışan Mert İndere Sevgilisi Buse Ünlü'ye Su Altında Evlenme Teklifi Etti!

Bitirilmesinden tam 5 yıl sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Öykü Serter'in sunduğu programda eskiden olduğu gibi bu sefer de kavga, kaos, entrika ve sansasyonel olaylar eksik olmamıştı.

Her bölüm izleyenleri ekranlara kilitleyen programın ilk sezonunda Elif Nur Yel ve Sedat Polat birinci olurken, ikinci sezonda da Zeynep Buse Korkmaz ve Emir Luca Koçhisarlı şampiyon olmuştu.

İkinci sezona damga vuran çiftler arasında şüphesiz ki Mert İndere ve Buse Ünlü de yer almıştı. Popüler ikili yarışmadan sonra da ilişki yaşamaya devam etmişti.