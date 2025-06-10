Çıta Yükselişte: Kısmetse Olur'da Tanışan Mert İndere Sevgilisi Buse Ünlü'ye Su Altında Evlenme Teklifi Etti!
Popüler yarışma Kısmetse Olur uzun bir aranın ardından yeni formatıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Yeni aşklar ve ayrılıkların dolu dolu yaşandığı evde gerçek bir ilişki yaşanlarda çıkmıştı. Bunların başında da Buse Ünlü ve Mert İndere ikili yer almıştı. Evlilik yolunda ilk adımları atan ikili çıtayı bir kez daha yükseltti. Mert İndere, biricik aşkı Buse Ünlü'ye nişana kısa bir zaman kala su altında evlilik teklif etti. İkilinin o anlarına da yorum yağdı.
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Kısmetse Olur programı televizyonlarda evlilik programlarının yasaklanmasıyla rafa kaldırılmıştı.
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Sosyal medyada inanılmaz bir takipçi kitlesi elde eden ikili "BusMer" olarak anılmaya başlamıştı.
İkili bu sefer de çıtayı yükselten bir paylaşımla dikkat çekti.
İşte o anlar:
Buse Ünlü de sevdiceğinin paylaşımına bu notu bıraktı!
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İkilinin su altındaki görüntülerine kullanıcılar da kayıtısız kalamadı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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