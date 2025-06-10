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Çıta Yükselişte: Kısmetse Olur'da Tanışan Mert İndere Sevgilisi Buse Ünlü'ye Su Altında Evlenme Teklifi Etti!

Çıta Yükselişte: Kısmetse Olur'da Tanışan Mert İndere Sevgilisi Buse Ünlü'ye Su Altında Evlenme Teklifi Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 18:00

Popüler yarışma Kısmetse Olur uzun bir aranın ardından yeni formatıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Yeni aşklar ve ayrılıkların dolu dolu yaşandığı evde gerçek bir ilişki yaşanlarda çıkmıştı. Bunların başında da Buse Ünlü ve Mert İndere ikili yer almıştı. Evlilik yolunda ilk adımları atan ikili çıtayı bir kez daha yükseltti. Mert İndere, biricik aşkı Buse Ünlü'ye nişana kısa bir zaman kala su altında evlilik teklif etti. İkilinin o anlarına da yorum yağdı.

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Kısmetse Olur programı televizyonlarda evlilik programlarının yasaklanmasıyla rafa kaldırılmıştı.

Kısmetse Olur programı televizyonlarda evlilik programlarının yasaklanmasıyla rafa kaldırılmıştı.

Bitirilmesinden tam 5 yıl sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Öykü Serter'in sunduğu programda eskiden olduğu gibi bu sefer de kavga, kaos, entrika ve sansasyonel olaylar eksik olmamıştı. 

Her bölüm izleyenleri ekranlara kilitleyen programın ilk sezonunda Elif Nur Yel ve Sedat Polat birinci olurken, ikinci sezonda da Zeynep Buse Korkmaz ve Emir Luca Koçhisarlı şampiyon olmuştu. 

İkinci sezona damga vuran çiftler arasında şüphesiz ki Mert İndere ve Buse Ünlü de yer almıştı. Popüler ikili yarışmadan sonra da ilişki yaşamaya devam etmişti.

Sosyal medyada inanılmaz bir takipçi kitlesi elde eden ikili "BusMer" olarak anılmaya başlamıştı.

Sosyal medyada inanılmaz bir takipçi kitlesi elde eden ikili "BusMer" olarak anılmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda hazırlıklara başlayan Buse ve Mert çifti her özel anlarını da takipçileriyle anbean paylaşmıştı ve paylaşmaya da devam ediyorlar. Büyük bir kitle tarafından çok yakıştırılan ikili gündemden de düşmüyor.

İkili bu sefer de çıtayı yükselten bir paylaşımla dikkat çekti.

İkili bu sefer de çıtayı yükselten bir paylaşımla dikkat çekti.

Mert İndere, biricik sevgilisi Buse Ünlü'ye nişanlarına kısa bir zaman kala su altında evlilik teklif etti. Mert o anları 'Sonsuzluk dolu bir yolculuğa çıkıyoruz… ♥️' notu ve İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısıyla paylaştı.

İşte o anlar:

Buse Ünlü de sevdiceğinin paylaşımına bu notu bıraktı!

Buse Ünlü de sevdiceğinin paylaşımına bu notu bıraktı!
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İkilinin su altındaki görüntülerine kullanıcılar da kayıtısız kalamadı...

İkilinin su altındaki görüntülerine kullanıcılar da kayıtısız kalamadı...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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