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Seksenler Dizisinin Minik 'Aslı'sıydı: Zümra Duman'ın Son Halini Görmeniz Lazım!

Seksenler Dizisinin Minik 'Aslı'sıydı: Zümra Duman'ın Son Halini Görmeniz Lazım!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 17:01

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi büyük bir izleyici kitlesi elde eden yapımlardan olmuştu. Özellikle ilk sezonlarındaki sıcacık mahalle hikayesiyle beğeni toplayan dizinin her bir karakteri çok sevilmişti. Bunlardan biri de 'Aslı' karakterini canlandıran Zümra Duman olmuştu. Sevimliliğiyle gözlerden kalpler çıkaran minik Zümra'nın son hali ortaya çıktı.

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24 Ocak 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Seksenler dizisi ekranlara damga vuran yapımlardan olmuştu.

24 Ocak 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Seksenler dizisi ekranlara damga vuran yapımlardan olmuştu.

Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Yasemin Baştan, Serhat Kılıç gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Seksenler konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni topluyordu. 

Eski dönemlerin sıcacık mahalle kültürünü buram buram hissettiren dizinin her bir karakteri de izleyicilerin gönüllerinde taht kurmuştu.

Bu karakterlerden biri de aşklarıyla mahallede destan yazan Ahmet ve Gülden çiftinin kızları 'Aslı' olmuştu.

Bu karakterlerden biri de aşklarıyla mahallede destan yazan Ahmet ve Gülden çiftinin kızları 'Aslı' olmuştu.

Renkli gözleri, cıvıl cıvıl kombinleri, neşeli tavırlarıyla görenlerin gözlerinden kalpler çıkaran minik Aslı'ya da Zümra Duman hayat veriyordu. Seksenler'den sonra Arka Sokaklar ve Tuzak dizilerinde de rol alan sevimli Zümra'nın son hali ortaya çıktı.

Gelin, annesi tarafından yönetilen sosyal medya hesabından paylaşılan Zümra Duman'ın büyümüş halleri...

Gelin, annesi tarafından yönetilen sosyal medya hesabından paylaşılan Zümra Duman'ın büyümüş halleri...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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