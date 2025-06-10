Seksenler Dizisinin Minik 'Aslı'sıydı: Zümra Duman'ın Son Halini Görmeniz Lazım!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi büyük bir izleyici kitlesi elde eden yapımlardan olmuştu. Özellikle ilk sezonlarındaki sıcacık mahalle hikayesiyle beğeni toplayan dizinin her bir karakteri çok sevilmişti. Bunlardan biri de 'Aslı' karakterini canlandıran Zümra Duman olmuştu. Sevimliliğiyle gözlerden kalpler çıkaran minik Zümra'nın son hali ortaya çıktı.
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24 Ocak 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Seksenler dizisi ekranlara damga vuran yapımlardan olmuştu.
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Bu karakterlerden biri de aşklarıyla mahallede destan yazan Ahmet ve Gülden çiftinin kızları 'Aslı' olmuştu.
Gelin, annesi tarafından yönetilen sosyal medya hesabından paylaşılan Zümra Duman'ın büyümüş halleri...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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