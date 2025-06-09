Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya 19 Yıl Önce Dizi Setinden Alıp Sakladığı Kıymetlisini Gösterdi!
Pek çoğumuzun çocukluğuna renk katan Sihirili Annem dizisi unutulmaz yapımlar arasına girdi. Eğlenceli fantastik dizi yıllar sonra film versiyonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı. Yoğun ilgi gören 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmiyle birlikte birçok oyuncu yeniden gündeme oturdu. 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya da bu isimlerin başında geldi. Sihirli Annem filmiyle birlikte birçok paylaşım yapan Özkaya, 19 yıl önce dizinin finali sonrası setten alıp sakladığı kıymetlisini ilk kez gösterdi!
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2003-2005 yılları arasında ekranlarımızda yayınlanan Sihirli Annem dizisi dönemin en popüler yapımlarındandı.
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Pek çoğumuzu koşa koşa ekran başına geçiren Sihirli Annem'de 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya da ayrı bir sevilmişti.
"19 sene önce setten hatıra olarak aldığım o günlük🥹🥹💜💜🪄🪄"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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