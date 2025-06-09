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Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya 19 Yıl Önce Dizi Setinden Alıp Sakladığı Kıymetlisini Gösterdi!

Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya 19 Yıl Önce Dizi Setinden Alıp Sakladığı Kıymetlisini Gösterdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.06.2025 - 23:30

Pek çoğumuzun çocukluğuna renk katan Sihirili Annem dizisi unutulmaz yapımlar arasına girdi. Eğlenceli fantastik dizi yıllar sonra film versiyonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı. Yoğun ilgi gören 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmiyle birlikte birçok oyuncu yeniden gündeme oturdu. 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya da bu isimlerin başında geldi. Sihirli Annem filmiyle birlikte birçok paylaşım yapan Özkaya, 19 yıl önce dizinin finali sonrası setten alıp sakladığı kıymetlisini ilk kez gösterdi!

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2003-2005 yılları arasında ekranlarımızda yayınlanan Sihirli Annem dizisi dönemin en popüler yapımlarındandı.

2003-2005 yılları arasında ekranlarımızda yayınlanan Sihirli Annem dizisi dönemin en popüler yapımlarındandı.

Yediden yetmişe herkesin kalbinde taht kurmayı başaran fantastik aile dizisi eski efsane kadrosunun yer aldığı 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmiyle yıllar sonra bir araya geldi. 

Eğlenceli dizide çocuk oyuncu olarak yıldızlarını parlatan Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner'in filmdeki halleri de görenleri maziye götürdü.

Pek çoğumuzu koşa koşa ekran başına geçiren Sihirli Annem'de 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya da ayrı bir sevilmişti.

Pek çoğumuzu koşa koşa ekran başına geçiren Sihirli Annem'de 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya da ayrı bir sevilmişti.

Dizide sempatik halleri, kızıl saçları ve çilleriyle büyük bir kitleyi kendine hayran bırakan; hatta geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle nikah masasına oturan Özkaya, Sihirli Annem filmiyle ilgili de birçok paylaşımda bulundu. 

Hem Instagram hem de TikTok hesabını oldukça aktif kullanan Zeynep Özkaya, tam 19 yıl önce ani şekilde final yapan Sihirli Annem dizisinin setinden alıp sakladığı kıymetlisini gösterdi. 

Hatırlayanlarınız olacaktır, 'Çilek' Sihirli Annem dizisinde içini sürekli günlüğüne dökerdi. O dönemler henüz tam olarak yazı yazmayı bilmediğini belirten Özkaya, başkası tarafından yazılmış sayfalara kırmızı kalemle şekiller çizdiğini ve Çilek yazdığını gösterdi.

"19 sene önce setten hatıra olarak aldığım o günlük🥹🥹💜💜🪄🪄"

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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