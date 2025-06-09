Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya 19 Yıl Önce Dizi Setinden Alıp Sakladığı Kıymetlisini Gösterdi!

Dizide sempatik halleri, kızıl saçları ve çilleriyle büyük bir kitleyi kendine hayran bırakan; hatta geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle nikah masasına oturan Özkaya, Sihirli Annem filmiyle ilgili de birçok paylaşımda bulundu.

Hem Instagram hem de TikTok hesabını oldukça aktif kullanan Zeynep Özkaya, tam 19 yıl önce ani şekilde final yapan Sihirli Annem dizisinin setinden alıp sakladığı kıymetlisini gösterdi.

Hatırlayanlarınız olacaktır, 'Çilek' Sihirli Annem dizisinde içini sürekli günlüğüne dökerdi. O dönemler henüz tam olarak yazı yazmayı bilmediğini belirten Özkaya, başkası tarafından yazılmış sayfalara kırmızı kalemle şekiller çizdiğini ve Çilek yazdığını gösterdi.