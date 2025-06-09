onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Almanya’da Yayınlanan Moda Yarışması "My Style Rocks"ı Sunan Ünlü Oyuncuyu Görmelisiniz!

Almanya’da Yayınlanan Moda Yarışması "My Style Rocks"ı Sunan Ünlü Oyuncuyu Görmelisiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.06.2025 - 20:57

Ülkemizde bir hayli popüler olan İşte Benim Stilim ikonik moda programlarından biri oldu. Yeni sezonuyla ilgi çeken yarışma aynı zamanda stüdyosunu Almanya’da yayınlanan moda yarışması “My Style Rocks”la paylaşıyor. Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan My Style Rocks'ın yeni sunucusuysa Türk televizyonlarına damga vuran dizilerden biriyle tanıdığımız ünlü oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 yılın ardından tüm kaosuyla ekranlara geri dönen İşte Benim Stilim büyük bir ilgiyle izleniyor.

8 yılın ardından tüm kaosuyla ekranlara geri dönen İşte Benim Stilim büyük bir ilgiyle izleniyor.

Eski izleyici kitlesini yeniden kazanmayı başaran ikonik moda yarışmasının jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. 

Sunuculuğunu da yine Öykü Serter'in üstlendiği program Tv8 ekranlarında yayınlanıyor.

Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İşte Benim Stilim'in birçok ülke farklı versiyonları da yayınlanıyor.

Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İşte Benim Stilim'in birçok ülke farklı versiyonları da yayınlanıyor.

Ancak bunların en dikkat çekici olanıysa hiç şüphesiz Almanya’da yayınlanan 'My Style Rocks' programı. Bunun en büyük nedeni de jüri koltuğunda oturanlar arasındaki Harald Glööckler! Almanya'nın 'şatafatlı prensi' olarak anılan Glööckler farklı tarzıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Çekimleri İstanbul'da, İşte Benim Stilim'le aynı stüdyoda yapılan "My Style Rocks Germany" programının artık yepyeni bir sunucu var!

Çekimleri İstanbul'da, İşte Benim Stilim'le aynı stüdyoda yapılan "My Style Rocks Germany" programının artık yepyeni bir sunucu var!

Türk televizyon tarihine geçen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde 'Caroline' karakterine hayat veren Wilma Elles popüler yarışmadanın yeni sunucusu oldu. 

2016 yılının Nisan ayında Alman vatandaşlığının yanında Türk vatandaşlığına da geçip Mücella Elles adını alan Elles, 'My Style Rocks Germany'nin yeni sunucusu olduğunu sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu:

'👘👠💃Sizlerle bu harika haberi sonunda paylaşabildiğim için çok heyecanlıyım: Almanya’da yayınlanan başarılı moda programı “My Style Rocks”’un sunuculuğunu yapmaya başladım! ✨ Bugün benimle birlikte ilk bölüm yayınlanıyor – mutlaka izleyin! 💍💄👑

Jüride ise moda dünyasının yıldızları var: Harald Glööckler, Natascha Ochsenknecht, Sandra Bauknecht ve Lilly Becker – bu ilham verici isimlerle aynı projede yer almaktan büyük gurur duyuyorum! 💫

Bu özel anı mümkün kılan harika ekibe ve tüm destekçilere sonsuz teşekkürler! 💖'

Willa Elles paylaşımında Acun Medya'ya teşekkür etmeyi de unutmadı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın