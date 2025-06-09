Almanya’da Yayınlanan Moda Yarışması "My Style Rocks"ı Sunan Ünlü Oyuncuyu Görmelisiniz!
Ülkemizde bir hayli popüler olan İşte Benim Stilim ikonik moda programlarından biri oldu. Yeni sezonuyla ilgi çeken yarışma aynı zamanda stüdyosunu Almanya’da yayınlanan moda yarışması “My Style Rocks”la paylaşıyor. Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan My Style Rocks'ın yeni sunucusuysa Türk televizyonlarına damga vuran dizilerden biriyle tanıdığımız ünlü oldu!
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8 yılın ardından tüm kaosuyla ekranlara geri dönen İşte Benim Stilim büyük bir ilgiyle izleniyor.
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Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İşte Benim Stilim'in birçok ülke farklı versiyonları da yayınlanıyor.
Çekimleri İstanbul'da, İşte Benim Stilim'le aynı stüdyoda yapılan "My Style Rocks Germany" programının artık yepyeni bir sunucu var!
Willa Elles paylaşımında Acun Medya'ya teşekkür etmeyi de unutmadı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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