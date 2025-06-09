Almanya’da Yayınlanan Moda Yarışması "My Style Rocks"ı Sunan Ünlü Oyuncuyu Görmelisiniz!

Türk televizyon tarihine geçen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde 'Caroline' karakterine hayat veren Wilma Elles popüler yarışmadanın yeni sunucusu oldu.

2016 yılının Nisan ayında Alman vatandaşlığının yanında Türk vatandaşlığına da geçip Mücella Elles adını alan Elles, 'My Style Rocks Germany'nin yeni sunucusu olduğunu sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu:

'👘👠💃Sizlerle bu harika haberi sonunda paylaşabildiğim için çok heyecanlıyım: Almanya’da yayınlanan başarılı moda programı “My Style Rocks”’un sunuculuğunu yapmaya başladım! ✨ Bugün benimle birlikte ilk bölüm yayınlanıyor – mutlaka izleyin! 💍💄👑

Jüride ise moda dünyasının yıldızları var: Harald Glööckler, Natascha Ochsenknecht, Sandra Bauknecht ve Lilly Becker – bu ilham verici isimlerle aynı projede yer almaktan büyük gurur duyuyorum! 💫

Bu özel anı mümkün kılan harika ekibe ve tüm destekçilere sonsuz teşekkürler! 💖'