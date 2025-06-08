Bu Sözler Çok Konuşulur: 4 Yıl Sonra Ekranlara Dönen Deniz Çakır'dan Göndermeli Yaş Farkı Tepkisi!

Sektörde kadın ve erkek oyuncuların arasında tatsız bir fark olduğunu belirten Deniz Çakır'dan tepki gibi sözler geldi. 'Erkeklerin yanına kızı yaşındaki partner ama mesela benim yaşımdaki aktörün partneri ben olmuyorum falan yani bu iş çok enteresan.' diyen Çakır'ın ifadelerindeki göndermeler de dikkatlerden kaçmadı.

Örneğin, Bir Gece Masalı dizisinde partner olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un aralarında 13 yaş fark olması büyük tepki çekmişti.