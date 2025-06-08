Bu Sözler Çok Konuşulur: 4 Yıl Sonra Ekranlara Dönen Deniz Çakır'dan Göndermeli Yaş Farkı Tepkisi!
Ekranlara damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Ferhunde' karakteriyle akıllara kazınan Deniz Çakır yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. İlk olarak Sibel Taşçıoğlu'nun imza attığı 'Çarpıntı' dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Kadın ve erkek oyuncuların farklarına dikkat çeken Deniz Çakır'ın partnerler arasındaki yaş farkına değinmesi adeta gönderme niteliğindeydi!
Kaynak: Bambaşka Sohbetler
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İlk olarak Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle hayatımıza giren Deniz Çakır ekranların en sevilen isimlerinden oldu.
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Masumiyet'in 2021'de final yapmasının ardından herhangi bir televizyon dizisinde rol almayan Çakır'dan beklenen haber geldi.
4 yılın ardından ekranlara dönen Deniz Çakır geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.
İşte Deniz Çakır'ın o açıklaması...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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