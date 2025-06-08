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Bu Sözler Çok Konuşulur: 4 Yıl Sonra Ekranlara Dönen Deniz Çakır'dan Göndermeli Yaş Farkı Tepkisi!

Bu Sözler Çok Konuşulur: 4 Yıl Sonra Ekranlara Dönen Deniz Çakır'dan Göndermeli Yaş Farkı Tepkisi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.06.2025 - 15:17

Ekranlara damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Ferhunde' karakteriyle akıllara kazınan Deniz Çakır yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. İlk olarak Sibel Taşçıoğlu'nun imza attığı 'Çarpıntı' dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Kadın ve erkek oyuncuların farklarına dikkat çeken Deniz Çakır'ın partnerler arasındaki yaş farkına değinmesi adeta gönderme niteliğindeydi!

Kaynak: Bambaşka Sohbetler

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İlk olarak Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle hayatımıza giren Deniz Çakır ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

İlk olarak Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle hayatımıza giren Deniz Çakır ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

Türk televizyonlarına damgasını vuran Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği 'Ferhunde' karakteriyle de ülke çapında epey bir ses getiren Çakır, daha sonra İffet, Muhteşem YüzyılYasak'ta rol almıştı. 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği ''Meryem Çakırbeyli'yle de beğeni toplayan başarılı oyuncu son olarak da Masumiyet dizisiyle ekranlara gelmişti.

Masumiyet'in 2021'de final yapmasının ardından herhangi bir televizyon dizisinde rol almayan Çakır'dan beklenen haber geldi.

Masumiyet'in 2021'de final yapmasının ardından herhangi bir televizyon dizisinde rol almayan Çakır'dan beklenen haber geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Çarpıntı' dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu; Aslı, Sezin ve Murat adlı 3 çocuğunu babasız büyüten bir kadın olan 'Hülya Güneş' rolünde olacak.

4 yılın ardından ekranlara dönen Deniz Çakır geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.

4 yılın ardından ekranlara dönen Deniz Çakır geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.

Sektörde kadın ve erkek oyuncuların arasında tatsız bir fark olduğunu belirten Deniz Çakır'dan tepki gibi sözler geldi. 'Erkeklerin yanına kızı yaşındaki partner ama mesela benim yaşımdaki aktörün partneri ben olmuyorum falan yani bu iş çok enteresan.' diyen Çakır'ın ifadelerindeki göndermeler de dikkatlerden kaçmadı.

Örneğin, Bir Gece Masalı dizisinde partner olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un aralarında 13 yaş fark olması büyük tepki çekmişti.

İşte Deniz Çakır'ın o açıklaması...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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