"Oynadığım Diziden Utandım" Diyen Burcu Kara'nın İtiraf Gibi Sözlerinde Hangi Diziden Bahsettiği Ortaya Çıktı!

Balçiçek İlteri'in sunculuğunu üstlendiği 'Bayramlık Söyleşiler' programının son konuğu Burcu Kara oldu. Dizi sektörü ve partnerlik konusunda konuşan ünlü oyuncu eski mesleğine yönelik açıklamalarda da bulundu.

Ancak Burcu Kara'nın 'Şahane bir yapımcı, yılların yönetmeni, inanılmaz bir kadro... İlk bölüm başladı, dedim ki: 'Allah’ım, ne olur bunu kimse izlemesin.' Gerçekten de kimse izlemedi.' sözleri programın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.