"Oynadığım Diziden Utandım" Diyen Burcu Kara'nın İtiraf Gibi Sözlerinde Hangi Diziden Bahsettiği Ortaya Çıktı!
Son olarak 'Aşk Sadece Bir An' filminde rol alan Burcu Kara, Ekol Tv'de Balçiçek İlter'in sunduğu programa konuk oldu. Yer aldığı her projede öne çıkan ünlü oyuncunun 'Oynadığım diziden utandım' açıklaması dikkatlerden kaçmadı. Burcu Kara'nın itiraf gibi sözlerinde hangi diziden bahsettiği de ortaya çıktı!
Kaynak: Ekol Tv - Bayramlık Söyleşiler
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2004 yapımı "Haziran Gecesi" dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen Burcu Kara bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıktı.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Burcu Kara açıklamalarıyla da manşetlere yerleşen isimlerden oldu.
O anları da buradan izleyebilrsiniz:
Burcu Kara'nın itiraf gibi açıklamasında "Oynadığım diziden utandım" dediği yapımsa ortaya çıktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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