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"Oynadığım Diziden Utandım" Diyen Burcu Kara'nın İtiraf Gibi Sözlerinde Hangi Diziden Bahsettiği Ortaya Çıktı!

"Oynadığım Diziden Utandım" Diyen Burcu Kara'nın İtiraf Gibi Sözlerinde Hangi Diziden Bahsettiği Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.06.2025 - 10:21

Son olarak 'Aşk Sadece Bir An' filminde rol alan Burcu Kara, Ekol Tv'de Balçiçek İlter'in sunduğu programa konuk oldu. Yer aldığı her projede öne çıkan ünlü oyuncunun 'Oynadığım diziden utandım' açıklaması dikkatlerden kaçmadı. Burcu Kara'nın itiraf gibi sözlerinde hangi diziden bahsettiği de ortaya çıktı!

Kaynak: Ekol Tv - Bayramlık Söyleşiler

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2004 yapımı "Haziran Gecesi" dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen Burcu Kara bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıktı.

2004 yapımı "Haziran Gecesi" dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen Burcu Kara bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıktı.

Hem sunuculuğu hem de oyunculuğuyla tanınan Burcu Kara son dönemlerde 'Kırmızı Oda', 'Hakim' gibi diziler ve 'Uçuş 811', 'Aşk Sadece Bir An ' gibi filmlerle ön plana çıkmıştı. 

Ünlü oyuncunun ekranlarda rol aldığı son yapımsa Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar olmuştu. Kara dizide 'Komiser Seval Aslan' karakterine hayat vermişti.

Kariyeri kadar özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Burcu Kara açıklamalarıyla da manşetlere yerleşen isimlerden oldu.

Kariyeri kadar özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Burcu Kara açıklamalarıyla da manşetlere yerleşen isimlerden oldu.

Balçiçek İlteri'in sunculuğunu üstlendiği 'Bayramlık Söyleşiler' programının son konuğu Burcu Kara oldu. Dizi sektörü ve partnerlik konusunda konuşan ünlü oyuncu eski mesleğine yönelik açıklamalarda da bulundu.

Ancak Burcu Kara'nın 'Şahane bir yapımcı, yılların yönetmeni, inanılmaz bir kadro... İlk bölüm başladı, dedim ki: 'Allah’ım, ne olur bunu kimse izlemesin.' Gerçekten de kimse izlemedi.' sözleri programın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

O anları da buradan izleyebilrsiniz:

Burcu Kara'nın itiraf gibi açıklamasında "Oynadığım diziden utandım" dediği yapımsa ortaya çıktı.

Burcu Kara'nın itiraf gibi açıklamasında "Oynadığım diziden utandım" dediği yapımsa ortaya çıktı.

O yapımın 2010 yılında yayınlanan 'Maskeli Balo' dizisi olduğu belirtildi. Dizide 'Zeynep' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun rol aldığı yapım 4. bölümüyle final yapmıştı. 

Star Tv'de yayınlanan ve kadrosunda Aytaç Arman, Burak Hakkı, Korel Cezayirli, Aysegül Ünsal, Itır Esen, Gazanfer Ündüz gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu da şöyleydi; 'Kahramanı zannetiği milletvekili babasının gerçek yüzüyle tanışan Zeynep'in hayal kırıklıkları ve büyük aşkı Gazeteci Mehmet ile yaşadıklarını anlatan dizi; siyasi değerleri masaya yatırıyor.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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