Ağır Eleştirdiği Uzak Şehir'de Ufak Bir Rol Alan Murat Soner Tepkilerin Ardından Sessiz Kalamadı!

Hem bizim ekranlarımızdaki hem de zaman zaman yabancı yapımları derinlemesine masaya yatıran Soner, birçok yapımı hiç acımadan eleştiriyor. Çoğu zaman yorumları da haklı bulunup dobra açıklamalarıyla güldürüyor.

Murat Soner'in elinden kurtulamayan bu yapımlardan biri de Uzak Şehir olmuştu. Reyting rekorları kırmaya doyamayan aşiret dizisini 'TÖRE - NOMIS - İNTİKOM!' başlığıyla sağlam şekilde eleştirmişti.

Diziyle ilgili videosuyla epey dikkat çeken Soner'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan Uzak Şehir'in sezon finalinde rol almasıysa bir kesim tarafından eleştirilmişti.