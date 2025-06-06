Ağır Eleştirdiği Uzak Şehir'de Ufak Bir Rol Alan Murat Soner Tepkilerin Ardından Sessiz Kalamadı!
Dizi ve filmlere yaptığı sağlam eleştirilerle yakından tanıdığımız Murat Soner geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Kendisi ağır şekilde eleştirdiği Uzak Şehir'in sezon finalinde figüran olarak rol almıştı. Soner'in reytingleri altüst eden aşiret dizisinde rol alması da tepki çekmişti. Geçtiğimiz gün YouTube hesabından dizide nasıl ve neden rol aldığını açıklayan bir video paylaşan Soner, aldığı tepkilere de sessiz kalamadı.
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YouTube kanalından dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner sert yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyor.
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Murat Soner önceki gün kanalından "UZAK ŞEHİR SETİNE GİTTİM, HATTA DİZİDE OYNADIM" başlığıyla yeni bir video yayınladı.
Dizide rol almasına gelen tepkilere de kayıtsız kalamayan Soner şu ifadelerle sert çıktı:
İşte Murat Soner'in eleştirilere verdiği tepki anları...
Murat Soner'in videosunun tamamını da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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