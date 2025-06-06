onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ağır Eleştirdiği Uzak Şehir'de Ufak Bir Rol Alan Murat Soner Tepkilerin Ardından Sessiz Kalamadı!

Ağır Eleştirdiği Uzak Şehir'de Ufak Bir Rol Alan Murat Soner Tepkilerin Ardından Sessiz Kalamadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 13:29

Dizi ve filmlere yaptığı sağlam eleştirilerle yakından tanıdığımız Murat Soner geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Kendisi ağır şekilde eleştirdiği Uzak Şehir'in sezon finalinde figüran olarak rol almıştı. Soner'in reytingleri altüst eden aşiret dizisinde rol alması da tepki çekmişti. Geçtiğimiz gün YouTube hesabından dizide nasıl ve neden rol aldığını açıklayan bir video paylaşan Soner, aldığı tepkilere de sessiz kalamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube kanalından dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner sert yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyor.

YouTube kanalından dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner sert yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyor.

Hem bizim ekranlarımızdaki hem de zaman zaman yabancı yapımları derinlemesine masaya yatıran Soner, birçok yapımı hiç acımadan eleştiriyor. Çoğu zaman yorumları da haklı bulunup dobra açıklamalarıyla güldürüyor. 

Murat Soner'in elinden kurtulamayan bu yapımlardan biri de Uzak Şehir olmuştu. Reyting rekorları kırmaya doyamayan aşiret dizisini 'TÖRE - NOMIS - İNTİKOM!' başlığıyla sağlam şekilde eleştirmişti.

Diziyle ilgili videosuyla epey dikkat çeken Soner'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan Uzak Şehir'in sezon finalinde rol almasıysa bir kesim tarafından eleştirilmişti.

Detayları ve kullanıcı tepkilerini de buradan görebilirsiniz:

Murat Soner önceki gün kanalından "UZAK ŞEHİR SETİNE GİTTİM, HATTA DİZİDE OYNADIM" başlığıyla yeni bir video yayınladı.

Murat Soner önceki gün kanalından "UZAK ŞEHİR SETİNE GİTTİM, HATTA DİZİDE OYNADIM" başlığıyla yeni bir video yayınladı.

Videosuna 'Uzak Şehir neden reyting rekorları kırıyor ve hatta neden Kurtlar Vadisi'nin reytinglerine bile yaklaştı bunu gerçekten merak ediyordum ve dizinin setine gidip oyuncularıyla konuştum ve sordum. Hanımağa broş hediyesiyle bana konağı gezdirdi ve hatta dizinin sezon finalinde de yer aldım. Gerçekten dizi sektörünü ve izleme alışkanlıklarını anlamak adına çok etkili bir video oldu bence. İyi seyirler...' notunu düşen Soner rol aldığı sahneye de açıklık getirdi.

Figüran olduğu anları anlatan Murat Soner 'Final sahnesi de havaalanında çekiliyormuş. Ben de hazır gerçek bir yolcuyken orada bir yolcuyu canlandırdım. Yani bavul benim bavulum, kostüm kendi kostümüm. Arkadaki çocuk da kameraman arkadaşım' ifadelerini kullandı.

Dizide rol almasına gelen tepkilere de kayıtsız kalamayan Soner şu ifadelerle sert çıktı:

Dizide rol almasına gelen tepkilere de kayıtsız kalamayan Soner şu ifadelerle sert çıktı:

'Birileri de sosyal medyada demiş ki, kınadığınla sınanırsın. Bak bak! Dersin ki; töre dizilerinin birinde belime kırmızı kuşak bağlayıp ağanın birine verdiler de, ağa da avlunun ortasında ağzıma iki tokat çaktı. Kardeş bu dizi eleştiren bir adamın, yıllardır 'TÖRE - NOMIS - İNTİKOM!' diyen bir adamın kendi isteğiyle bir töre dizisine göndermesi. Daha da önemlisi bir dizinin kendisini eleştirmiş bir adamı ekrana koymayı kabul etmesi.  Hem de Türkiye'de eleştirmek ve eleştiriyi kabul etmek bu kadar imkansız bir şeyken...'

İşte Murat Soner'in eleştirilere verdiği tepki anları...

Murat Soner'in videosunun tamamını da buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın