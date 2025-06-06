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"Güçlü Anne": İhanet İddiasıyla Survivor Efecan'dan Boşanan Duygu, Kızıyla Babalar Günü Alışverişine Çıktı!

"Güçlü Anne": İhanet İddiasıyla Survivor Efecan'dan Boşanan Duygu, Kızıyla Babalar Günü Alışverişine Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 10:43

İlk olarak Survivor 2025'e erken vedasıyla dikkat çeken Efecan Dianzenza şimdilerde ihanet iddialarıyla gündeme düşmüş durumda. Efecan'ın 8 yıllık eşi Duygu Dianzenza'yı başta Yağmur Banda ve birçok kadınla aldattığı ileri sürülmüştü. 

Şoke eden iddiaların ardından eşinden boşanan ve 'Konunun muhatabı ben değilim' diyen Duygu Dianzenza sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Minik kızıyla birlikte Babalar Günü videosu paylaşan Duygu Dianzenza'ya 'güçlü anne' yorumları yağdı.

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Survivor 2025 macerası çok uzun sürmeyen Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık hayat arkadaşı Duygu Dianzenza'yı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor 2025 macerası çok uzun sürmeyen Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık hayat arkadaşı Duygu Dianzenza'yı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Efecan'ın yasak aşk yaşadığı öne sürülen Survivor'daki Yağmur Banda 'Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ce maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum...' diyerek iddiaları yalanlamıştı. 

18 yıldır Efecan Dianzenza'yla ilişki yaşayan Duygu'ysa 'Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın.' diyerek tepki göstermişti. 

Efecan'ın sadece Yağmur Banda'yla değil birçok başka kadınla da eşini aldattığı ileri sürülmüştü.

İddiaların asılsız olduğunu ileri süren Efecan ve Yağmur ikilisinin İzmir'de gezerken yakalandığı anlarsa ortalığı iyice karıştırmıştı:

Geçtiğimiz günlerde de resmi olarak boşandıklarını açıklayan ikili yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde de resmi olarak boşandıklarını açıklayan ikili yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Ortalık karıştıran iddiaların ardı arkası kesilmezken birçok detay da ortaya çıkmaya devam etti. Büyük ses getiren ikiliden Duygu, 14 Kasım 2020 tarihinde kucaklarına aldıkları kızları için sustuğunu da sıkça belirten ifadeler kullandı.

Küçük kızı için her daim sessizliğini koruyan Duygu Dianzenza bu sefer de Babalar Günü alışverişi paylaşımıyla öne çıktı.

Küçük kızı için her daim sessizliğini koruyan Duygu Dianzenza bu sefer de Babalar Günü alışverişi paylaşımıyla öne çıktı.

Sevimli kızı Anka'yla birlikte sosyal medyadan bir video paylaşan Duygu Dianzenza'ya binlerce kullanıcıdan 'Güçlü Anne' yorumları geldi.

Önce Duygu Dianzenza'nın Babalar Günü paylaşımı bi' görelim...

Ardından da kendisine gelen kullanıcı yorumlarını...

Ardından da kendisine gelen kullanıcı yorumlarını...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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