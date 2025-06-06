"Güçlü Anne": İhanet İddiasıyla Survivor Efecan'dan Boşanan Duygu, Kızıyla Babalar Günü Alışverişine Çıktı!

Efecan'ın yasak aşk yaşadığı öne sürülen Survivor'daki Yağmur Banda 'Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ce maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum...' diyerek iddiaları yalanlamıştı.

18 yıldır Efecan Dianzenza'yla ilişki yaşayan Duygu'ysa 'Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın.' diyerek tepki göstermişti.

Efecan'ın sadece Yağmur Banda'yla değil birçok başka kadınla da eşini aldattığı ileri sürülmüştü.