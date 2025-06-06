"Güçlü Anne": İhanet İddiasıyla Survivor Efecan'dan Boşanan Duygu, Kızıyla Babalar Günü Alışverişine Çıktı!
İlk olarak Survivor 2025'e erken vedasıyla dikkat çeken Efecan Dianzenza şimdilerde ihanet iddialarıyla gündeme düşmüş durumda. Efecan'ın 8 yıllık eşi Duygu Dianzenza'yı başta Yağmur Banda ve birçok kadınla aldattığı ileri sürülmüştü.
Şoke eden iddiaların ardından eşinden boşanan ve 'Konunun muhatabı ben değilim' diyen Duygu Dianzenza sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Minik kızıyla birlikte Babalar Günü videosu paylaşan Duygu Dianzenza'ya 'güçlü anne' yorumları yağdı.
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Survivor 2025 macerası çok uzun sürmeyen Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık hayat arkadaşı Duygu Dianzenza'yı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Geçtiğimiz günlerde de resmi olarak boşandıklarını açıklayan ikili yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Küçük kızı için her daim sessizliğini koruyan Duygu Dianzenza bu sefer de Babalar Günü alışverişi paylaşımıyla öne çıktı.
Önce Duygu Dianzenza'nın Babalar Günü paylaşımı bi' görelim...
Ardından da kendisine gelen kullanıcı yorumlarını...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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