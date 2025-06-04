onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı: İlk Dizisi Yanlış Bilinen Ceren Karakoç'un Rol Aldığı Yapımı Görmelisiniz

Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı: İlk Dizisi Yanlış Bilinen Ceren Karakoç'un Rol Aldığı Yapımı Görmelisiniz

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.06.2025 - 09:56

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç ekranların en beğenilen isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk yetenekleriyle geniş bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü oyuncu yıldızını bu diziyle bir hayli parlattı. Kariyerine 'Beni Affet' dizisiyle adım attığı bilinen Karakoç'un ilk dizisinin çok başka bir yapım olduğu ortaya çıktı. 'Magazin Medyası'nın haberine göre, Ceren Karakoç'un bu dizide estetiksiz haliyle oynadığı görüldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKARwEtiuNH/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her bir karakteriyle fenomen olsa da 'Nursema'nın yeri bir başka!

3 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her bir karakteriyle fenomen olsa da 'Nursema'nın yeri bir başka!

Her sahnesiyle apayrı bir olay olan dizide 'Nursema'yı canlandıran başarılı oyuncu Ceren Karakoç bu rolüyle adeta fırtınalar estiriyor. Geniş bir kitle tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Nursema, hem duruşu hem de davranışlarıyla ekranlara damgasını vuran kadın karakterler arasındaki yerini aldı.

Pek çoğumuzun Kızılcık Şerbeti'yle tanıdığı Ceren Karakoç'un ilk kez "Beni Affet" dizisiyle ekranlara geldiğini duymuştuk.

Pek çoğumuzun Kızılcık Şerbeti'yle tanıdığı Ceren Karakoç'un ilk kez "Beni Affet" dizisiyle ekranlara geldiğini duymuştuk.

Meğer ünlü oyuncunun kariyerindeki ilk dizi Star TV'de yayınlanan Beni Affet değilmiş! Canlandırdığı karakteri adeta yaşayan isimlerden olan Karakoç Beni Affet'ten önce, başrollerinde Mert Kılıç, Aslıhan Güner, Ertuğrul Şakar, Dilara Büyükbayraktar, Mehmet Korhan Fırat, Merve Akaydın ve Bora Karakul gibi isimlerin yer aldığı 'Şefkat Tepe' dizisinde rol almış.

'Magazin Medyası' hesabının haberine göre, Ceren Karakoç'un ilk kez kamera karşısına geçtiği dizideki sahneleri ortaya çıktı.

'Magazin Medyası' hesabının haberine göre, Ceren Karakoç'un ilk kez kamera karşısına geçtiği dizideki sahneleri ortaya çıktı.

2010- 2014 yılları arasında yayınlanan 'Şefkat Tepe' dizisinde 'Ruken' adlı bir karakteri canlandıran Ceren Karakoç'un estetiksiz halleriyse gözlerden kaçmadı!

Öte yandan ünlü oyuncunun bir de Ankara'da çekilen günlük dizi 'Beni Affet'de rol aldığı öğrenildi.

Ceren Karakoç'un estetiksiz eski haline gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...

Ceren Karakoç'un estetiksiz eski haline gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın