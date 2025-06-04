Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı: İlk Dizisi Yanlış Bilinen Ceren Karakoç'un Rol Aldığı Yapımı Görmelisiniz

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç ekranların en beğenilen isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk yetenekleriyle geniş bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü oyuncu yıldızını bu diziyle bir hayli parlattı. Kariyerine 'Beni Affet' dizisiyle adım attığı bilinen Karakoç'un ilk dizisinin çok başka bir yapım olduğu ortaya çıktı. 'Magazin Medyası'nın haberine göre, Ceren Karakoç'un bu dizide estetiksiz haliyle oynadığı görüldü.