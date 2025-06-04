Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı: İlk Dizisi Yanlış Bilinen Ceren Karakoç'un Rol Aldığı Yapımı Görmelisiniz
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKARwEtiuNH/
Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç ekranların en beğenilen isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk yetenekleriyle geniş bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü oyuncu yıldızını bu diziyle bir hayli parlattı. Kariyerine 'Beni Affet' dizisiyle adım attığı bilinen Karakoç'un ilk dizisinin çok başka bir yapım olduğu ortaya çıktı. 'Magazin Medyası'nın haberine göre, Ceren Karakoç'un bu dizide estetiksiz haliyle oynadığı görüldü.
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3 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her bir karakteriyle fenomen olsa da 'Nursema'nın yeri bir başka!
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Pek çoğumuzun Kızılcık Şerbeti'yle tanıdığı Ceren Karakoç'un ilk kez "Beni Affet" dizisiyle ekranlara geldiğini duymuştuk.
'Magazin Medyası' hesabının haberine göre, Ceren Karakoç'un ilk kez kamera karşısına geçtiği dizideki sahneleri ortaya çıktı.
Ceren Karakoç'un estetiksiz eski haline gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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