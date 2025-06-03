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Yılmaz Erdoğan'la Dudak Dudağa Görüntülenmişti: Cansu Taşkın'dan Dikkat Çeken İnci Taneleri Cevabı!

Yılmaz Erdoğan'la Dudak Dudağa Görüntülenmişti: Cansu Taşkın'dan Dikkat Çeken İnci Taneleri Cevabı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.06.2025 - 18:06

Yılmaz Erdoğan'la uzun süre gizli kapaklı aşk yaşadığı konuşulan Cansu Taşkın bir ara gündemden düşmüyordu hatırlarsanız. Ünlü oyuncuyla dudak dudağa pozları paylaşılan Taşkın ayrılık sonrası göndermeli sözleri de çok konuşulmuştu. 

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Cansu Taşkın, 'İnci Taneleri'nden teklif gelirse düşünür müsünüz?' sorusuna oldukça dikkat çekici bir yanıt verdi. 

Kaynak: Snob Magazin

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Yılmaz Erdoğan'la dudak dudağa çekilmiş 'habersiz' pozunun yayılmasıyla gündeme bomba gibi düşen Cansu Taşkın'ı az çok duymuşsunuzdur.

Yılmaz Erdoğan'la dudak dudağa çekilmiş 'habersiz' pozunun yayılmasıyla gündeme bomba gibi düşen Cansu Taşkın'ı az çok duymuşsunuzdur.

Hatta, Pınar Kerimoğlu'nun sunduğu YouTube programına konuk olup aralarında 25 yaş bulunan ünlü bir oyuncuyla aşk yaşadığını açıklamıştı kendisi. 

Erdoğan'ın herkesten gizli bir şekilde 2 yıl boyunca aşk yaşadığı söylenen Cansu Taşkın, bu birlikteliğin son ermesi sonra yaptığı sert açıklamalarla sıkça adından söz ettirmişti. Ünlü manken bol bol iğneleyici sözlerin yer aldığı paylaşımlarda da bulunmuştu.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Cansu Taşkın yine dikkat çeken sözlerle dolu bir röportajla öne çıktı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Cansu Taşkın yine dikkat çeken sözlerle dolu bir röportajla öne çıktı.

Hem özel hayatına hem de kariyerine yönelik konuşmalar yapan manken, oyunculukla ilgili projesinin de olduğunu belirtti. Bunun üzerine muhabirden de, 'İnci Taneleri'nden teklif gelirse düşünür müsünüz?' sorusu geldi.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri'nin senaryosunu yapım yayına girmeden önce okuduğunu belirten Taşkın, işle aşkı ayırdığının sinyalini verdi.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri'nin senaryosunu yapım yayına girmeden önce okuduğunu belirten Taşkın, işle aşkı ayırdığının sinyalini verdi.

Taşkın 'Oyuncu her role giren biridir. Teklif gelirse düşünebilirim. Profesyonel bakıyorum, gündem olarak bakmıyorum' ifadelerini kullandı. 

Oyunculuk kriteri hakkında da açıklama yapan Cansu Taşkın, 'Oyuncu her role girebilmeli. Öpüşmem ve el ele tutuşmam gibi düşünmüyorum. Orada da işini yapıyorsun. Oyuncu her karakterde olmalı' dedi.

Cansu Taşkın'ın Nişantaşı sokaklarında göründüğü anlar da bu şekilde kaydedildi...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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