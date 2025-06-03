Yılmaz Erdoğan'la Dudak Dudağa Görüntülenmişti: Cansu Taşkın'dan Dikkat Çeken İnci Taneleri Cevabı!
Yılmaz Erdoğan'la uzun süre gizli kapaklı aşk yaşadığı konuşulan Cansu Taşkın bir ara gündemden düşmüyordu hatırlarsanız. Ünlü oyuncuyla dudak dudağa pozları paylaşılan Taşkın ayrılık sonrası göndermeli sözleri de çok konuşulmuştu.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Cansu Taşkın, 'İnci Taneleri'nden teklif gelirse düşünür müsünüz?' sorusuna oldukça dikkat çekici bir yanıt verdi.
Kaynak: Snob Magazin
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Yılmaz Erdoğan'la dudak dudağa çekilmiş 'habersiz' pozunun yayılmasıyla gündeme bomba gibi düşen Cansu Taşkın'ı az çok duymuşsunuzdur.
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Snob Magazin'de yer alan habere göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Cansu Taşkın yine dikkat çeken sözlerle dolu bir röportajla öne çıktı.
Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri'nin senaryosunu yapım yayına girmeden önce okuduğunu belirten Taşkın, işle aşkı ayırdığının sinyalini verdi.
Cansu Taşkın'ın Nişantaşı sokaklarında göründüğü anlar da bu şekilde kaydedildi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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