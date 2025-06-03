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2. Sezondan Görüntü Sızdı: Melis Sezen Password Yarışmasında Oryantal Şov Yaptı!

2. Sezondan Görüntü Sızdı: Melis Sezen Password Yarışmasında Oryantal Şov Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.06.2025 - 15:04

Sunuculuğunu Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'ın üstlendiği Password Türkiye yarışmasının ilk sezonu epey ilgi görmüştü. İkinci sezonu için gün sayan popüler yarışma programının çekimlerinden minik bir görüntü sızdı. Son olarak Deha dizisinde rol alan Melis Sezen'in oryantal şovu elbette gözlerden kaçmadı...

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Password Türkiye geçtiğimiz yılın en çok ses getiren yarışma programlarından biri olmuştu.

Password Türkiye geçtiğimiz yılın en çok ses getiren yarışma programlarından biri olmuştu.

Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu üstlendiği eğlenceli yarışmada Enis Arıkan da daimi yarışmacı olarak koltuktaki yerini almıştı. Yarışmanın 9 bölümden oluşan ilk sezonunda sırasıyla Yasemin Sakallıoğlu, Şükrü Özyıldız, Hazal Kaya, İrem Derici, Erkan Kolçak Köstendil, Özge Özpirinçci, Ecem Erkek, Eser-Berfu Yenenler ve Nilperi Şahinkaya konuk olmuştu.

Ünlüler geçidinin ve bununla birlikte kahkaha tufanının yaşandığı Password'ün ikinci sezon tarihi de belli oldu.

Ünlüler geçidinin ve bununla birlikte kahkaha tufanının yaşandığı Password'ün ikinci sezon tarihi de belli oldu.

Bayramın üçüncü günü, yani 8 Haziran Pazar günü Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayıp yaz sezonuna renk katacak olan popüler yarışmanın ilk tanıtımı da yayınlandı. 

Seda Sayan'ın konuk olacağı yarışmada farklı ünlü isimler de sıra sıra konuk olacak.

Yarışmanın konuklarından bir tanesi de ünlü oyuncu Melis Sezen oldu.

Yarışmanın konuklarından bir tanesi de ünlü oyuncu Melis Sezen oldu.

Son olarak Show TV'de yayınlanan Deha dizisinde 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen oyunculuk performansı kadar sosyal medyada paylaşımlarıyla da sıkça dikkat çekiyor. Hatta güzel oyuncunun dans videoları da epey meşhur. 

Password'ün ikinci sezon çekimlerinden sızan bir görüntüyle beraber, Sezen'in yarışmada da dans yeteneklerini sergilediği görüldü.

Melis Sezen'in Password yarışmasındaki oryantal dans şovunu da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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