2. Sezondan Görüntü Sızdı: Melis Sezen Password Yarışmasında Oryantal Şov Yaptı!
Sunuculuğunu Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'ın üstlendiği Password Türkiye yarışmasının ilk sezonu epey ilgi görmüştü. İkinci sezonu için gün sayan popüler yarışma programının çekimlerinden minik bir görüntü sızdı. Son olarak Deha dizisinde rol alan Melis Sezen'in oryantal şovu elbette gözlerden kaçmadı...
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Password Türkiye geçtiğimiz yılın en çok ses getiren yarışma programlarından biri olmuştu.
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Ünlüler geçidinin ve bununla birlikte kahkaha tufanının yaşandığı Password'ün ikinci sezon tarihi de belli oldu.
Yarışmanın konuklarından bir tanesi de ünlü oyuncu Melis Sezen oldu.
Melis Sezen'in Password yarışmasındaki oryantal dans şovunu da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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