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Didem Arslan'ın Konuğundan Şoke Eden Paylaşım: Yayına Çıkmadıkları İçin Darp Edildiklerini İddia Etti!

Didem Arslan'ın Konuğundan Şoke Eden Paylaşım: Yayına Çıkmadıkları İçin Darp Edildiklerini İddia Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 17:19

Star Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına dair şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir programda yer alan konuklardan biri olan İrem Bağlı, TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. İrem, eşi Fatih'le birlikte yayına katılmadıkları için Didem Arslan'ın ekibi tarafından darp edildiklerini iddia ederek hastaneden paylaşımlarda bulundu!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@irembagli_/vi...
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Gündüz kuşağı programlarında zaman zaman ağızları açık bırakan türden olayların yaşanmasına alıştık artık.

Gündüz kuşağı programlarında zaman zaman ağızları açık bırakan türden olayların yaşanmasına alıştık artık.

Star Tv'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı da bu yapımlar arasında yer alıyor. 

Geçtiğimiz haftalarda Amasya - Merzifon'dan gelen İrem Bağlı, eşi Fatih Bağlı ile birlikte Vazgeçme'ye başvurup annesinden şikayetçi olmuştu. Annesinin hayatını kararttığını belirten İrem izleyenleri şoke eden iddialarda da bulunmuştu. İrem Hanım'ın annesi Serpil Hanım'sa stüdyoya gelmiş ve ekip arasında büyük bir yüzleşme yaşanmıştı.

Eski eşine eziyet ettiği ileri sürülen Fatih'ten şikayetçi olan Serpil Hanım da ''Fatih İrem'i sokağa atacak'' demiş ve kızının kurtarılmasını istemişti.

İrem Bağlı ise geçtiğimiz cuma günü sezon finali yapan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına dair çok büyük bir iddia ortaya attı.

İrem Bağlı ise geçtiğimiz cuma günü sezon finali yapan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına dair çok büyük bir iddia ortaya attı.

Canlı yayına çıkmak istemedikleri için Didem Arslan'ın ekibi tarafından darp edildiklerini iddia eden İrem Bağlı 'darp raporu alacağız' diyerek hastaneden paylaşımlarda bulundu. 

İrem Bağlı'nın TikTok hesabından yaptığı paylaşımları da sizler için derledik...

"Reyting için kayıp süsü verildi hakkımızda. Yalan ihbar yaptılar!"

"Şiddet meyilli olan benim eşim değil, sizlersiniz. Yazıklar olsun size."

"Didem Arslan Yılmaz Hanım 'Enayiler göndermeseydi. Halkı uyandırmamak lazım. Serpil gibiler rahat etsin' dedi."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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