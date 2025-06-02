Didem Arslan'ın Konuğundan Şoke Eden Paylaşım: Yayına Çıkmadıkları İçin Darp Edildiklerini İddia Etti!

Star Tv'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı da bu yapımlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Amasya - Merzifon'dan gelen İrem Bağlı, eşi Fatih Bağlı ile birlikte Vazgeçme'ye başvurup annesinden şikayetçi olmuştu. Annesinin hayatını kararttığını belirten İrem izleyenleri şoke eden iddialarda da bulunmuştu. İrem Hanım'ın annesi Serpil Hanım'sa stüdyoya gelmiş ve ekip arasında büyük bir yüzleşme yaşanmıştı.

Eski eşine eziyet ettiği ileri sürülen Fatih'ten şikayetçi olan Serpil Hanım da ''Fatih İrem'i sokağa atacak'' demiş ve kızının kurtarılmasını istemişti.