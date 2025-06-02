Didem Arslan'ın Konuğundan Şoke Eden Paylaşım: Yayına Çıkmadıkları İçin Darp Edildiklerini İddia Etti!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@irembagli_/vi...
Star Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına dair şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir programda yer alan konuklardan biri olan İrem Bağlı, TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. İrem, eşi Fatih'le birlikte yayına katılmadıkları için Didem Arslan'ın ekibi tarafından darp edildiklerini iddia ederek hastaneden paylaşımlarda bulundu!
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Gündüz kuşağı programlarında zaman zaman ağızları açık bırakan türden olayların yaşanmasına alıştık artık.
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İrem Bağlı ise geçtiğimiz cuma günü sezon finali yapan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına dair çok büyük bir iddia ortaya attı.
"Reyting için kayıp süsü verildi hakkımızda. Yalan ihbar yaptılar!"
"Şiddet meyilli olan benim eşim değil, sizlersiniz. Yazıklar olsun size."
"Didem Arslan Yılmaz Hanım 'Enayiler göndermeseydi. Halkı uyandırmamak lazım. Serpil gibiler rahat etsin' dedi."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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