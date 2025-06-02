Müge Anlı'nın Yeni Programı Güven Bana'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı: Ünlü Konuklar Belli Oldu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasına girdikten sonra ekranlara damga vuracak 'Güven Bana' yarışması başlayacak. Müge Anlı merakla beklenen yarışmanın ilk konuklarının, programında kendisine eşlik eden Şevki Hoca veAvukat Rahmi Bey olduğunu açıklamıştı.
Yayın tarihi henüz belli olmayan 'Güven Bana'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Bilgi yarışmasının ilk bölümünde mücadele edecek olan ünlü isimler de belli oldu.
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Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz aylarda bir sürprizle karşımıza çıkmıştı.
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Sezon arasında da izleyicisini yalnız bırakmayacağını duyuran Anlı, bilgi yarışmasının ilk konuklarını da açıklamıştı.
ATV ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan Güven Bana programının ilk tanıtımı yayınlandı.
İşte Güven Bana yarışmasının ilk tanıtımı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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