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Müge Anlı'nın Yeni Programı Güven Bana'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı: Ünlü Konuklar Belli Oldu!

Müge Anlı'nın Yeni Programı Güven Bana'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı: Ünlü Konuklar Belli Oldu!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 15:19

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasına girdikten sonra ekranlara damga vuracak 'Güven Bana' yarışması başlayacak. Müge Anlı merakla beklenen yarışmanın ilk konuklarının, programında kendisine eşlik eden Şevki Hoca veAvukat Rahmi Bey olduğunu açıklamıştı. 

Yayın tarihi henüz belli olmayan 'Güven Bana'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Bilgi yarışmasının ilk bölümünde mücadele edecek olan ünlü isimler de belli oldu.

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Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz aylarda bir sürprizle karşımıza çıkmıştı.

Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz aylarda bir sürprizle karşımıza çıkmıştı.

Gizemli cinayetlerin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönülleri fetheden Müge Anlı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Güven Bana ile yeniden izleyici karşısına çıkacağını duyurdu. 

Uzun zamandır ekranlarda olmayan bilgi yarışmasının, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon arasına girmesinden sonra başlaması bekleniyor.

Sezon arasında da izleyicisini yalnız bırakmayacağını duyuran Anlı, bilgi yarışmasının ilk konuklarını da açıklamıştı.

Sezon arasında da izleyicisini yalnız bırakmayacağını duyuran Anlı, bilgi yarışmasının ilk konuklarını da açıklamıştı.

Canlı yayında yeni programına dair açıklama yapan Müge Anlı, uzun zamandır programda kendisine eşlik eden Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan'a teklifte bulunmuştu. 

Yarışma teklifini geri çevirmeyen alanında uzman iki isim kazanacakları paranın tamamını da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını belirterek alkış toplamıştı.

ATV ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan Güven Bana programının ilk tanıtımı yayınlandı.

ATV ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan Güven Bana programının ilk tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan ilk tanıtımla beraber Mehmet Şevki Sözen ve Rahmi Özkan dışındaki konuklar da netlik kazandı. Acun Ilıcalı, Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs ve Hilmi Deler de yarışmaya katılan ünlü isimlerden oldu.

İşte Güven Bana yarışmasının ilk tanıtımı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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