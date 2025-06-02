Müge Anlı'nın Yeni Programı Güven Bana'nın İlk Tanıtımı Yayınlandı: Ünlü Konuklar Belli Oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasına girdikten sonra ekranlara damga vuracak 'Güven Bana' yarışması başlayacak. Müge Anlı merakla beklenen yarışmanın ilk konuklarının, programında kendisine eşlik eden Şevki Hoca veAvukat Rahmi Bey olduğunu açıklamıştı.

Yayın tarihi henüz belli olmayan 'Güven Bana'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Bilgi yarışmasının ilk bölümünde mücadele edecek olan ünlü isimler de belli oldu.