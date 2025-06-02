Bir Gece Masalı Finalinden Önce Başrol Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Veda Paylaşımı Geldi!
Atv'nin iddialı dizilerinden biri olan Bir Gece Masalı'nın akibeti bir hayli belirsizdi. İlk başta sezon finali yapacak denilen dizi için final kararı verildi. Bir Gece Masalı'nda başrolü Burak Deniz'le paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun dizinin finalinden bir gün önce veda paylaşımı yaptı. Rol arkadaşlarıyla birçok karesini paylaşan ünlü oyuncu 'Bir Gece Masalı öyle bir işti ki...' diyerek veda etti.
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Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı Bir Gece Masalları son dönemlerin en dikkat çeken yapımlarından oldu.
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35. bölümle birlikte final yapacağı netleşen Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza'yı canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'dan veda paylaşımı geldi.
Sözlerine "Koşa koşa, heyecanla gittiğin bir setten ayrılmak gerçekten çok zormuş." diyerek başlayan Su Burcu paylaşımına şu notu ekledi:
"Dolu dolu, dile kolay 35 güzel bölüm çektik."
Su Burcu Yazgı Coşkun'un veda paylaşımındaki birkaç kareyi de buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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