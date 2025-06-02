Bir Gece Masalı Finalinden Önce Başrol Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Veda Paylaşımı Geldi!

'Bir Gece Masalı öyle bir işti ki, setteki herkes, her gün çok severek, çok isteyerek geldi. Herkes işini layığıyla yaptı. Çok kıymetli bağlar kuruldu..

Ve bu proje, benim için gerçekten büyük bir şanstı. Ömrümün sonuna kadar hep güzel hatırlayacağım..

Bunun için önce partnerime🙏🏻♥️, yönetmenlerimize, tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarımıza ve yapımımıza kalpten teşekkür ederim.🙏🏻'