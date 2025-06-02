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Bir Gece Masalı Finalinden Önce Başrol Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Veda Paylaşımı Geldi!

Bir Gece Masalı Finalinden Önce Başrol Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Veda Paylaşımı Geldi!

Atv Bir Gece Masalı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 14:28

Atv'nin iddialı dizilerinden biri olan Bir Gece Masalı'nın akibeti bir hayli belirsizdi. İlk başta sezon finali yapacak denilen dizi için final kararı verildi. Bir Gece Masalı'nda başrolü Burak Deniz'le paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun dizinin finalinden bir gün önce veda paylaşımı yaptı. Rol arkadaşlarıyla birçok karesini paylaşan ünlü oyuncu 'Bir Gece Masalı öyle bir işti ki...' diyerek veda etti.

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Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı Bir Gece Masalları son dönemlerin en dikkat çeken yapımlarından oldu.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı Bir Gece Masalları son dönemlerin en dikkat çeken yapımlarından oldu.

Salı akşamlarının popüler yapımları arasında yer alan ATV dizisinin akıbeti uzun süre belirsizliğini korumuştu. Sezona iddialı şekilde başlayan Bir Gece Masalı son dönemlerde düşüşe geçmişti. Hakkında final iddiaları çıkan yapım için 'sezon finali yapacak' denilmişti. 

Ardından dizinin cephesinde bir gelişme daha yaşanmıştı. Yurt dışı satışları ve reytingleri yükselen Bir Gece Masalı'nın final yapacağı haberiyse izleyicileri şaşkına çevirmişti.

35. bölümle birlikte final yapacağı netleşen Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza'yı canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'dan veda paylaşımı geldi.

35. bölümle birlikte final yapacağı netleşen Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza'yı canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'dan veda paylaşımı geldi.

İlk başta biricik partneri Burak Deniz'le birlikte karelerini, rol arkadaşlarıyla pozlarını ve kamera arkasındaki eğlenceli set hallerini derlediği bir post paylaşan ünlü oyuncu, finalden bir gün önce Bir Gece Masalı'na ve seyircisine veda etti.

Sözlerine "Koşa koşa, heyecanla gittiğin bir setten ayrılmak gerçekten çok zormuş." diyerek başlayan Su Burcu paylaşımına şu notu ekledi:

Sözlerine "Koşa koşa, heyecanla gittiğin bir setten ayrılmak gerçekten çok zormuş." diyerek başlayan Su Burcu paylaşımına şu notu ekledi:

'Bir Gece Masalı öyle bir işti ki, setteki herkes, her gün çok severek, çok isteyerek geldi. Herkes işini layığıyla yaptı. Çok kıymetli bağlar kuruldu..

Ve bu proje, benim için gerçekten büyük bir şanstı. Ömrümün sonuna kadar hep güzel hatırlayacağım..

Bunun için önce partnerime🙏🏻♥️, yönetmenlerimize, tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarımıza ve yapımımıza kalpten teşekkür ederim.🙏🏻'

"Dolu dolu, dile kolay 35 güzel bölüm çektik."

"Dolu dolu, dile kolay 35 güzel bölüm çektik."

'Hepimizin gelecekte dönüp “Ne güzeldi be!” diyeceği bir proje oldu. Çok büyülüydü, adı ile müsemma masal gibiydi.

İyi ki. İyi ki!!!!

Ve son kez… Bir Gece Masalı, final bölümüyle yarın akşam ATV’de! ♥️'

Su Burcu Yazgı Coşkun'un veda paylaşımındaki birkaç kareyi de buradan görebilirsiniz...

Su Burcu Yazgı Coşkun'un veda paylaşımındaki birkaç kareyi de buradan görebilirsiniz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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