Show Tv'nin Adana'da Çekilecek Yeni Aşiret Dizisi "Bereketli Topraklar"a Flaş Transfer!
Adana çekilecek olan yeni aşiret dizisi 'Bereketli Topraklar' için tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Show Tv'de ekranlara gelmesi beklenen yeni dizinin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bilal Yiğit Koçak'ın ardından 'Bereketli Topraklar'a sağlam bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D'de yayınlanıp reyting rekorlarına imza atan Uzak Şehir'in ardından aşiret dizilerine olan ilgi yeniden artışa geçti.
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Safa Önal’ın 'Derviş Bey' ve 'Bodrum Hakimi' adlı eserlerinden uyarlanan dizide Berekoğulları ve Karahanlı ailelerinin hikayeleri işlenecek.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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