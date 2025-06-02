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Show Tv'nin Adana'da Çekilecek Yeni Aşiret Dizisi "Bereketli Topraklar"a Flaş Transfer!

Show Tv'nin Adana'da Çekilecek Yeni Aşiret Dizisi "Bereketli Topraklar"a Flaş Transfer!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 09:18

Adana çekilecek olan yeni aşiret dizisi 'Bereketli Topraklar' için tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Show Tv'de ekranlara gelmesi beklenen yeni dizinin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bilal Yiğit Koçak'ın ardından 'Bereketli Topraklar'a sağlam bir oyuncu dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D'de yayınlanıp reyting rekorlarına imza atan Uzak Şehir'in ardından aşiret dizilerine olan ilgi yeniden artışa geçti.

Kanal D'de yayınlanıp reyting rekorlarına imza atan Uzak Şehir'in ardından aşiret dizilerine olan ilgi yeniden artışa geçti.

Bununla birlikte yeni sezonda birçok yeni aşiret dizisi projesi masaya yatırıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Menajer Önem Günal, izleyicilerin bol bol aşiret dizisini izleyeceğini açıklamıştı. Trabzon ve Şanlıurfa'dan sonra bir toprak temalı dizi haberi de Adana'dan gelmişti. 

Süreç Film imzası taşıyan 'Bereketli Topraklar' dizisi yeni sezonda ekranlara damga vuracak yapımlardan oldu. Çalışmaları tüm hızla yürütülen yapımın yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Safa Önal’ın 'Derviş Bey' ve 'Bodrum Hakimi' adlı eserlerinden uyarlanan dizide Berekoğulları ve Karahanlı ailelerinin hikayeleri işlenecek.

Safa Önal’ın 'Derviş Bey' ve 'Bodrum Hakimi' adlı eserlerinden uyarlanan dizide Berekoğulları ve Karahanlı ailelerinin hikayeleri işlenecek.

'Aşklar biter, savaşlar sona erer, insan göçer ama toprak unutmaz” sloganıyla ekranlarımıza konuk olacak aşiret dizisinin oyuncu kadrosu da netleşmeye başlıyor. 

Geçtiğimiz günlerde 'Kardeşlerim' yıldızlarından Bilal Yiğit Koçak'ın 'Bereketli Topraklar' dizisine dahil olduğu açıklanmıştı. Koçak, Bereketoğlu ailesinin küçük oğlu 'Salih’e hayat verecek. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Bereketli Topraklar' dizisine ekranların başarılı oyuncularından biri katıldı. Son olarak Kalpazan dizisiyle karşımıza çıkan Sarp Akkaya, yeni aşiret dizisiyle el sıkıştı. Akkaya dizide Berekoğulları’nın 3 oğlundan biri olan 'Ferit'i canlandıracak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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