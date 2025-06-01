Tavırları Dikkat Çekti: Yalı Çapkını Yıldızı Afra Saraçoğlu Yeni Sezonda Ekranlarda Olup Olmayacağını Açıkladı
Star TV'de 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 101. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Fenomen yapımın finali sonrası gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden biri de dizinin başrollerinden Afra Saraçoğlu olmuştu. Tv8'den Umut Ünver'in haberine göre, Bodrum'da görüntülenen ünlü oyuncu önümüzdeki sezonda yeni bir projede olup olmayacağını açıkladı.
Kaynak: Tv8 - Umut Ünver
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Bir dönemin efsane dizilerinden olan Yalı Çapkını son dönemlerde eski popülerliğini kaybetmiş ve final yapmak zorunda kalmıştı.
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Bu dönemde Afra ve Mert Ramazan ikilisi dizideki partnerlikleri kadar inişli çıkışlı aşk hayatları ve ayrılıklarıyla da manşetlerden düşmemişti.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli öne çıkan Afra Saraçoğlu Tv8 muhabiri Umut Ünver tarafından görüntülendi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Afra Saraçoğlu'nun röportaj verdiği anlardaki tavırlarıysa kullanıcılardan tepki gördü:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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