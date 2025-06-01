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Tavırları Dikkat Çekti: Yalı Çapkını Yıldızı Afra Saraçoğlu Yeni Sezonda Ekranlarda Olup Olmayacağını Açıkladı

Tavırları Dikkat Çekti: Yalı Çapkını Yıldızı Afra Saraçoğlu Yeni Sezonda Ekranlarda Olup Olmayacağını Açıkladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
01.06.2025 - 12:26

Star TV'de 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 101. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Fenomen yapımın finali sonrası gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden biri de dizinin başrollerinden Afra Saraçoğlu olmuştu. Tv8'den Umut Ünver'in haberine göre, Bodrum'da görüntülenen ünlü oyuncu önümüzdeki sezonda yeni bir projede olup olmayacağını açıkladı. 

Kaynak: Tv8 - Umut Ünver

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Bir dönemin efsane dizilerinden olan Yalı Çapkını son dönemlerde eski popülerliğini kaybetmiş ve final yapmak zorunda kalmıştı.

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Yalı Çapkını son dönemlerde eski popülerliğini kaybetmiş ve final yapmak zorunda kalmıştı.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizi, ilk sezonlarında rakiplerine toz yuttursa da son sezonlarda beklediği reytingleri alamamaya başlamıştı. 

Sıkça senaryo değişimi yaptığı için seyircisinden de eleştiri yiyen dizi 4 Nisan Cuma günü yayınlanan 101. bölüyle ekran serüvenine nokta koymuştu. 

Hatta dizinin finali de hiç beğenilmemiş büyük bir kitlenin tepkisini çekmişti.

Bu dönemde Afra ve Mert Ramazan ikilisi dizideki partnerlikleri kadar inişli çıkışlı aşk hayatları ve ayrılıklarıyla da manşetlerden düşmemişti.

Bu dönemde Afra ve Mert Ramazan ikilisi dizideki partnerlikleri kadar inişli çıkışlı aşk hayatları ve ayrılıklarıyla da manşetlerden düşmemişti.

Popüler diziyle birlikte yıldızlarını bir hayli parlatmayı başaran iki oyuncunun, Yalı Çapkını'ndan sonra nasıl bir projeyle ekranlara döneceği de merak konusu olmuştu. 

Belki denk gelmişsinizdir, hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Ramazan Demir dizi final yapsa da reklam projeleriyle sıkça ekranlarımıza geliyor.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli öne çıkan Afra Saraçoğlu Tv8 muhabiri Umut Ünver tarafından görüntülendi.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli öne çıkan Afra Saraçoğlu Tv8 muhabiri Umut Ünver tarafından görüntülendi.

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir takipçi kitlesi elde eden Saraçoğlu tatil sezonunun açılmasıyla kendisini Bodrum'a atanlardan oldu. 

'Gayet iyiyim. Dinleniyorum. Tatil yapıyorum. Bir şeyler olabilir bu yaz bakalım.' diyen ünlü oyuncu 'Ama sezona bir şey yapmayı düşünmüyorum' diyerek önümüzdeki sezon ekranlarda olmak gibi bir planının olmadığını açıkladı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Afra Saraçoğlu'nun röportaj verdiği anlardaki tavırlarıysa kullanıcılardan tepki gördü:

Afra Saraçoğlu'nun röportaj verdiği anlardaki tavırlarıysa kullanıcılardan tepki gördü:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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