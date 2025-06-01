Tavırları Dikkat Çekti: Yalı Çapkını Yıldızı Afra Saraçoğlu Yeni Sezonda Ekranlarda Olup Olmayacağını Açıkladı

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir takipçi kitlesi elde eden Saraçoğlu tatil sezonunun açılmasıyla kendisini Bodrum'a atanlardan oldu.

'Gayet iyiyim. Dinleniyorum. Tatil yapıyorum. Bir şeyler olabilir bu yaz bakalım.' diyen ünlü oyuncu 'Ama sezona bir şey yapmayı düşünmüyorum' diyerek önümüzdeki sezon ekranlarda olmak gibi bir planının olmadığını açıkladı.