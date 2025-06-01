Nostalji Saati: Dadı'nın 'Melek'i Gülben Ergen Yıllar Sonra Dizideki Annesi İlkay Saran'la Buluştu!

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de içtenliği, rengarenk kombinleri, komikliği ve hem samimi hem de dobra tavırlarıyla Gülben Ergen'in canlandırdığı Melek'in annesi 'Mualla' olmuştu.

Gülben Ergen, uzun zaman sonra rol arkadaşı olan usta oyuncunun ziyaretine gitti. 82 yaşındaki Saran'ın önünde diz çöken Ergen o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.