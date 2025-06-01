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Nostalji Saati: Dadı'nın 'Melek'i Gülben Ergen Yıllar Sonra Dizideki Annesi İlkay Saran'la Buluştu!

Nostalji Saati: Dadı'nın 'Melek'i Gülben Ergen Yıllar Sonra Dizideki Annesi İlkay Saran'la Buluştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
01.06.2025 - 10:49

2001-2002 yılları arasında yayınlanan Dadı dizisi ekranların en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Hikayesiyle gönüllere taht kuran komedi yapımının her bir karakteri de hafızalara kazınmıştı. Dadı'nın başrolü Gülben Ergen dizide annesi 'Mualla'ya hayat veren İlkay Saran'la yıllar sonra buluştu.

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Başrollerinde Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık ve Seray Sever gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Dadı dizisi unutulmaz yapımlar arasına girmişti.

Başrollerinde Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık ve Seray Sever gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Dadı dizisi unutulmaz yapımlar arasına girmişti.
image.teve2.com.tr

Yayınlandığı döneme damgasını vuran eğlenceli dizi her bir sahnesiyle izleyicileri bir hayli eğlendiriyordu. Dönemin magazin ve gündem olaylarına da ince değindirmelerin yapıldığı Dadı dizisi konusu kadar karakterleriyle ekranlara damgasını vurmuştu. Dadı aynı zamanda Sinem Kobal'ın da ilk dizisi olmuştu.

Dizide 'Melek' adındaki dadıya hayat veren Gülben Ergen 3 sezon boyunca seyircilerin favorileri arasında yer almıştı.

Dizide 'Melek' adındaki dadıya hayat veren Gülben Ergen 3 sezon boyunca seyircilerin favorileri arasında yer almıştı.

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de içtenliği, rengarenk kombinleri, komikliği ve hem samimi hem de dobra tavırlarıyla Gülben Ergen'in canlandırdığı Melek'in annesi 'Mualla' olmuştu.

Gülben Ergen, uzun zaman sonra rol arkadaşı olan usta oyuncunun ziyaretine gitti. 82 yaşındaki Saran'ın önünde diz çöken Ergen o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçilerine buram buram nostalji yaşatan Gülben Ergen paylaşımına da şu notu düştü:

Takipçilerine buram buram nostalji yaşatan Gülben Ergen paylaşımına da şu notu düştü:

'Melek Dadı’nın efsane annesi ♥️

Rukiye Ninenin biricik kızı 💙

Devlet Tiyatrolarına 40 sene emek vermiş dev bir çınar.

Ustalık, nezaket, emekle dolu yıllar

Kıymetini bilmemiz gereken bir ustamı ziyaret ettim🎭

Anne kız gibi sohbet ettik.

Hasret giderdik.

Canım @saranilkay ve değerli kızı Çağla Hanıma misafirperverlikleri için teşekkür ederim.'

Gülben Ergen ve İlkay Saran'ın buluşmasını da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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