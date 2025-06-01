Nostalji Saati: Dadı'nın 'Melek'i Gülben Ergen Yıllar Sonra Dizideki Annesi İlkay Saran'la Buluştu!
2001-2002 yılları arasında yayınlanan Dadı dizisi ekranların en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Hikayesiyle gönüllere taht kuran komedi yapımının her bir karakteri de hafızalara kazınmıştı. Dadı'nın başrolü Gülben Ergen dizide annesi 'Mualla'ya hayat veren İlkay Saran'la yıllar sonra buluştu.
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Başrollerinde Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık ve Seray Sever gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Dadı dizisi unutulmaz yapımlar arasına girmişti.
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Dizide 'Melek' adındaki dadıya hayat veren Gülben Ergen 3 sezon boyunca seyircilerin favorileri arasında yer almıştı.
Takipçilerine buram buram nostalji yaşatan Gülben Ergen paylaşımına da şu notu düştü:
Gülben Ergen ve İlkay Saran'ın buluşmasını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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