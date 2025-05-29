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Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Sette Kostüm Asistanını Ağlattığı İddia Edildi!

Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Sette Kostüm Asistanını Ağlattığı İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.05.2025 - 20:32

Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya son günlerde hakkındaki çeşitli iddialarla gündeme geliyor. Pembe'yi canlandırdan Sibel Taşçıoğlu'yla aralarının soğuk olduğu söylenen ünlü oyuncu hakkında 'Egolu' dedikodusu da çıkmıştı. İçerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk'se yepyeni bir iddiayı ortaya çıkardı. Öztürk, Evrim Alasya'nın sette bir kostüm asistanını ağlattığını öne sürdü.

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3 sezondur ekranların en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti cephesinde sular durulmak bilmiyor!

3 sezondur ekranların en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti cephesinde sular durulmak bilmiyor!

'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun senaryoyu okurken öğrendiği vedası gündeme bomba gibi düşmüştü. Seyircileri bir hayli kızdıran durumun ardından birçok oyuncunun paylaşım yapıp Evrim Alasya'nın sessiz kalması göze batmış ve Taşçıoğlu'yla aralarında soğukluk olduğu söylenmişti. 'Kıvılcım'a hayat veren ünlü oyuncu iddiaların gerçek olmadığını belirtip, kendisini eleştirenleri de adeta fırçalamıştı.

Bu yaşananların ardından dizinin 'Zülkar' ve 'Leman'ı Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan'ın açıklamaları başka bir tartışmayı alevlemişti.

Bu yaşananların ardından dizinin 'Zülkar' ve 'Leman'ı Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan'ın açıklamaları başka bir tartışmayı alevlemişti.

Gel Konuşalım'a konuk olan Memili, 'Kendileri düşünsünler artık kim olduğunu. Bizdeki mevzu başka bir yere taşınıyor sanki popülersin diye, tanınıyorsun diye. Daha böyle bir yukarıdan. Bir durun abi ya.' ifadelerini kullanırken, Erdoğan ise, 'Diyaloğumuz aşağı yukarı aynı anlaştığımız kişilerle. Muhtemelen aynı kişiyi söylüyoruz. Hiç konuşmadık bu arada. Aramızda dedikodusunu yapmadık.' diyerek okları bir yöne çevirmişti. 

Bu programın ardından hemen harekete geçen Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı iddiaları yalanlamış, konuşulanları 'Maksadını aşan röportaj' olarak değerlendirmişti.

Detaylar:

Daha önce Evrim Alasya'nın fırçalar gibi açıklamasına tepki gösteren dijital içerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk yine olay olacak bir iddiayı ortaya attı.

Daha önce Evrim Alasya'nın fırçalar gibi açıklamasına tepki gösteren dijital içerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk yine olay olacak bir iddiayı ortaya attı.

Set çalışanlarına kötü davrandığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Evrim Akın'ın bu sefer de bir kostüm asistanı olan kızı ağlama krizine soktuğu öne sürüldü.

" 'Kızı psikolojik olarak delirtti' deniliyor!"

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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