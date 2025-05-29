Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Sette Kostüm Asistanını Ağlattığı İddia Edildi!

Gel Konuşalım'a konuk olan Memili, 'Kendileri düşünsünler artık kim olduğunu. Bizdeki mevzu başka bir yere taşınıyor sanki popülersin diye, tanınıyorsun diye. Daha böyle bir yukarıdan. Bir durun abi ya.' ifadelerini kullanırken, Erdoğan ise, 'Diyaloğumuz aşağı yukarı aynı anlaştığımız kişilerle. Muhtemelen aynı kişiyi söylüyoruz. Hiç konuşmadık bu arada. Aramızda dedikodusunu yapmadık.' diyerek okları bir yöne çevirmişti.

Bu programın ardından hemen harekete geçen Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı iddiaları yalanlamış, konuşulanları 'Maksadını aşan röportaj' olarak değerlendirmişti.