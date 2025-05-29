Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Sette Kostüm Asistanını Ağlattığı İddia Edildi!
Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya son günlerde hakkındaki çeşitli iddialarla gündeme geliyor. Pembe'yi canlandırdan Sibel Taşçıoğlu'yla aralarının soğuk olduğu söylenen ünlü oyuncu hakkında 'Egolu' dedikodusu da çıkmıştı. İçerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk'se yepyeni bir iddiayı ortaya çıkardı. Öztürk, Evrim Alasya'nın sette bir kostüm asistanını ağlattığını öne sürdü.
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3 sezondur ekranların en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti cephesinde sular durulmak bilmiyor!
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Bu yaşananların ardından dizinin 'Zülkar' ve 'Leman'ı Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan'ın açıklamaları başka bir tartışmayı alevlemişti.
Daha önce Evrim Alasya'nın fırçalar gibi açıklamasına tepki gösteren dijital içerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk yine olay olacak bir iddiayı ortaya attı.
" 'Kızı psikolojik olarak delirtti' deniliyor!"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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