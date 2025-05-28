Mehmed Fetihler Sultanı'na 'Vlad Dracula' Olarak Giriş Yapan Ertan Saban'ın Rolü Çok Konuşuldu!
Show Tv dizisi Deha'dan ayrıldığını bizzat kendisi açıklayan Ertan Saban, Mehmed Fetihler Sultanı kadrosuna transfer olmuştu. Ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin dün akşam yayınlanan bölümüyle birlikte dizideki yerini aldı. Ertan Saban'ın 'Vlad Dracula' karakteriyle sergilediği performans seyircileri bir hayli etkiledi. Ancak bu rolü Saban'a çok yakıştıranlar kadar uyumsuz bulanlar da oldu.
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Deha'da 'Karahan Doğan' karakterine hayat veren Ertan Saban'ın diziden ayrılığı gündem olmuştu.
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'Vlad Dracula' karakteriyle ekranlara geri dönen Ertan Saban'ın bu rolüyse seyircileri ikiye böldü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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