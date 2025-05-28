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Mehmed Fetihler Sultanı'na 'Vlad Dracula' Olarak Giriş Yapan Ertan Saban'ın Rolü Çok Konuşuldu!

Mehmed Fetihler Sultanı'na 'Vlad Dracula' Olarak Giriş Yapan Ertan Saban'ın Rolü Çok Konuşuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.05.2025 - 12:47

Show Tv dizisi Deha'dan ayrıldığını bizzat kendisi açıklayan Ertan Saban, Mehmed Fetihler Sultanı kadrosuna transfer olmuştu. Ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin dün akşam yayınlanan bölümüyle birlikte dizideki yerini aldı. Ertan Saban'ın 'Vlad Dracula' karakteriyle sergilediği performans seyircileri bir hayli etkiledi. Ancak bu rolü Saban'a çok yakıştıranlar kadar uyumsuz bulanlar da oldu.

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Deha'da 'Karahan Doğan' karakterine hayat veren Ertan Saban'ın diziden ayrılığı gündem olmuştu.

Deha'da 'Karahan Doğan' karakterine hayat veren Ertan Saban'ın diziden ayrılığı gündem olmuştu.

'Benim bitti artık.' diyerek Deha'dan ayrıldığını bizzat kendi ağzından öğrendiğimiz ünlü oyuncunun sırada hangi dizilerde rol alacağı merak konusu olmuştu. 

Ertan Saban bu kez TRT 1 ekranlarına damga vuran Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katıldı. 

Salı günleri yayınlanan tarihi yapıma transfer olan Saban dün akşamki yeni bölümle birlikte resmen yeni dizisine giriş yaptı.

'Vlad Dracula' karakteriyle ekranlara geri dönen Ertan Saban'ın bu rolüyse seyircileri ikiye böldü.

'Vlad Dracula' karakteriyle ekranlara geri dönen Ertan Saban'ın bu rolüyse seyircileri ikiye böldü.

Başarılı oyuncu performansıyla büyük bir kitleden övgü almayı başarmış olsa da bir kitle tarafından bu role çok uyumsuz bulundu.

Hadi gelin, Ertan Saban'ın 'Vlad Dracula' rolündeki performansına gelen yorumları görelim:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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