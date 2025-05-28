PuCCa, Müge Anlı'nın "Bu Erkeklere Ne Olmuş?" Dediği Dolandırıcılık Olayına Sert Tepki Gösterdi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün yine çok konuşulan anlar yaşandı. Sanal aşkı tarafından 550 bin lira dolandırıldığını öne süren Ümmügülsüm evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi. İddiaların odağında kişinin şoka sokan sözleri sonrası Müge Anlı da 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' demekten kendini alamadı. İzleyenlerin de ağzını açık bırakan olaya fenomen yazar PuCCa'dan sert bir tepki geldi.
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine gündem olan bir olay işlenmeye başladı.
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Ümmügülsüm'ün ekran kaydı aldığı anlarda Barış denen şahsın söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça öne çıkan fenomen yazar PuCCa'da ekran başında yaşananlara kayıtsız kalamadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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