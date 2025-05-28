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PuCCa, Müge Anlı'nın "Bu Erkeklere Ne Olmuş?" Dediği Dolandırıcılık Olayına Sert Tepki Gösterdi!

PuCCa, Müge Anlı'nın "Bu Erkeklere Ne Olmuş?" Dediği Dolandırıcılık Olayına Sert Tepki Gösterdi!

Atv Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.05.2025 - 11:50

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün yine çok konuşulan anlar yaşandı. Sanal aşkı tarafından 550 bin lira dolandırıldığını öne süren Ümmügülsüm evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi. İddiaların odağında kişinin şoka sokan sözleri sonrası Müge Anlı da 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' demekten kendini alamadı. İzleyenlerin de ağzını açık bırakan olaya fenomen yazar PuCCa'dan sert bir tepki geldi.

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine gündem olan bir olay işlenmeye başladı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine gündem olan bir olay işlenmeye başladı.

Sanal ortamda tanışıp sevgili olduğu adam tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Ümmügülsüm Gül Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Barış isimli şahsa 550 bin lirasını kaptırdığını  gözyaşları içinde anlatan kadın yardım istedi.

Sevgilisine para vermek için altınlarını bozduran Gül '3 ata beşliği, 7 ata, 14 çeyrek, 2 gram ve 2 tane de yarım altın bozdurdum' diyerek herkesi şaşırttı. 

Konunun işlendiği anlarda iddiaların odağındaki Barış canlı yayına bağlandı. İlk başta iddiaların tamamını reddeden kişiye Ümmügülsüm tarafından kayıt altına alınan görüntüler izletildi.  

Kendisini avukat olarak tanıtan sevgilinin 'Mahkeme kapısında görüşürüz' diyerek tehditvari konuşması da sinirleri hoplattı.

Ümmügülsüm'ün ekran kaydı aldığı anlarda Barış denen şahsın söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.

Ümmügülsüm'ün ekran kaydı aldığı anlarda Barış denen şahsın söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.

'Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık sen bana istediğini yapabilirsin. Sen beni satın aldın. Artık seninim' diyen adamın sözlerini duyan Müge Anlı ise 'Bu erkeklere ne olmuş ya? Nasıl bir özgüvenle bu sözleri söyleyebiliyorlar?' diyerek sert tepki gösterdi.

Ekranda şahsın fotoğrafını görenlerse telefonlara sarıldı. Canlı yayına üst üste bağlanan onlarca kişi kendilerinin de çeşitli yalanlarla bu adam tarafından dolandırıldıklarını söyledi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça öne çıkan fenomen yazar PuCCa'da ekran başında yaşananlara kayıtsız kalamadı.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça öne çıkan fenomen yazar PuCCa'da ekran başında yaşananlara kayıtsız kalamadı.

65 yaşındaki Metin Sağkulak'ın kendisinden yaşça epey küçük sözde doktor Mekselina İlkbahar tarafından 4.5 milyon TL dolandırılması olayının ardından işlenen bu yeni dolandırıcılık vakasıyla birlikte patlayan PuCCa, 'Ya bu insanların bu kadar parası nasıl oluyor? Kenarda lavuğun biri gelsin de ona yedireyim diye mi bekletiyorlar nedir... Dayılar da öyle. Oğluna üst baş almaz, g.ötünde karısının aldığı ortası delik Seher donla gezer, TikTok'ta yüzünü görmediği kızlara milyonlar verirler... İlginç yani' diyerek yaşananlara tepkisini gösterdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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