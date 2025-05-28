PuCCa, Müge Anlı'nın "Bu Erkeklere Ne Olmuş?" Dediği Dolandırıcılık Olayına Sert Tepki Gösterdi!

'Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık sen bana istediğini yapabilirsin. Sen beni satın aldın. Artık seninim' diyen adamın sözlerini duyan Müge Anlı ise 'Bu erkeklere ne olmuş ya? Nasıl bir özgüvenle bu sözleri söyleyebiliyorlar?' diyerek sert tepki gösterdi.

Ekranda şahsın fotoğrafını görenlerse telefonlara sarıldı. Canlı yayına üst üste bağlanan onlarca kişi kendilerinin de çeşitli yalanlarla bu adam tarafından dolandırıldıklarını söyledi.