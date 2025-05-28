Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam'dan Sonra Yine ATV'yle Anlaşmasına Yorum Yağdı!
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinde rol alan Oktay Kaynarca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun önümüzdeki sezon ekrana gelecek yeni dizisi için bir kez daha ATV ile anlaştığı açıklandı. Kaynarca'nın üst üste 4. kez ATV'de olacak olmasına da epey yorum yağdı.
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Ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi olan Oktay Kaynarca şimdilerde ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor.
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İki dizide de benzer karakterlere hayat veren Oktay Kaynarca'nın son dönemde sürekli mafya rollerinde olmasıysa izleyicilerin eleştirisini toplamıştı.
Oktay Kaynarca'nın 3. kez ATV dizisinde rol alacağını duyan kullanıcılarsa sitem etmeden edemedi:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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