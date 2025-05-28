Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam'dan Sonra Yine ATV'yle Anlaşmasına Yorum Yağdı!

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinde rol alan Oktay Kaynarca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun önümüzdeki sezon ekrana gelecek yeni dizisi için bir kez daha ATV ile anlaştığı açıklandı. Kaynarca'nın üst üste 4. kez ATV'de olacak olmasına da epey yorum yağdı.