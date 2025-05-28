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Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam'dan Sonra Yine ATV'yle Anlaşmasına Yorum Yağdı!

Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam'dan Sonra Yine ATV'yle Anlaşmasına Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.05.2025 - 10:49

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinde rol alan Oktay Kaynarca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun önümüzdeki sezon ekrana gelecek yeni dizisi için bir kez daha ATV ile anlaştığı açıklandı. Kaynarca'nın üst üste 4. kez ATV'de olacak olmasına da epey yorum yağdı.

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Ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi olan Oktay Kaynarca şimdilerde ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor.

Ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi olan Oktay Kaynarca şimdilerde ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor.

2015-2021 yılları arasında ATV ekranlarına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Çakırbeyli' karakteriyle büyük ses getiren Kaynarca 2022-2024'te yine aynı kanalda yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Cezayir Türk / Temur Turan' karakterine hayat vermişti.

İki dizide de benzer karakterlere hayat veren Oktay Kaynarca'nın son dönemde sürekli mafya rollerinde olmasıysa izleyicilerin eleştirisini toplamıştı.

İki dizide de benzer karakterlere hayat veren Oktay Kaynarca'nın son dönemde sürekli mafya rollerinde olmasıysa izleyicilerin eleştirisini toplamıştı.

Hatırlarsanız ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi dizinde de canlandırdığı 'Süleyman Çakır' olarak ülke çapında ses getirmişti. 

Sırada nasıl bir projede yer alacağı merakla beklenen Oktay Kaynarca geçtiğimiz gün hakkındaki yeni bir haberle gündeme damgasını vurdu. Ünlü oyuncunun yeni sezonda yine ATV'de yayınlanacak bir diziyle ekranlara geleceği açıklandı.

Oktay Kaynarca'nın 3. kez ATV dizisinde rol alacağını duyan kullanıcılarsa sitem etmeden edemedi:

Oktay Kaynarca'nın 3. kez ATV dizisinde rol alacağını duyan kullanıcılarsa sitem etmeden edemedi:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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