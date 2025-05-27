İlk Tanıtımı Yayınlanmıştı: ATV'nin Yeni Yaz Dizisi "Aile Saadeti"nin Afişi Yayınlandı!
ATV'nin yeni yaz dizisi 'Aile Saadeti', Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i 11 yıl sonra yeniden televizyon ekranları için bir araya getirdi. Buse Meral ve Burak Dakak'ın başrollerinde yer aldığı dizinin tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Bu sefer de merakla beklenen 'Aile Saadeti' dizisinin afişi yayınlandı.
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Final yapan dizilerin yeri hızla doldurulurken en dikkat çeken yeni dizilerden biri de "Aile Saadeti" oldu.
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ATV'nin merakla beklenen yeni yaz dizisinin ilk tanıtımı da geçtiğimiz gün yayınlandı.
Bu sefer de haziran ayında yayın hayatına başlayacağı beklenen "Aile Saadeti" dizisinin ilk afişi yayınlandı!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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