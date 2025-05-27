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İlk Tanıtımı Yayınlanmıştı: ATV'nin Yeni Yaz Dizisi "Aile Saadeti"nin Afişi Yayınlandı!

İlk Tanıtımı Yayınlanmıştı: ATV'nin Yeni Yaz Dizisi "Aile Saadeti"nin Afişi Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.05.2025 - 12:17

ATV'nin yeni yaz dizisi 'Aile Saadeti', Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i 11 yıl sonra yeniden televizyon ekranları için bir araya getirdi. Buse Meral ve Burak Dakak'ın başrollerinde yer aldığı dizinin tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Bu sefer de merakla beklenen 'Aile Saadeti' dizisinin afişi yayınlandı.

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Final yapan dizilerin yeri hızla doldurulurken en dikkat çeken yeni dizilerden biri de "Aile Saadeti" oldu.

Final yapan dizilerin yeri hızla doldurulurken en dikkat çeken yeni dizilerden biri de "Aile Saadeti" oldu.

Senaryosunu Burak Aksak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda da Selçuk Aydemir’in oturduğu komedi dizisi hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla adından söz ettirdi. 

Sete çıktığı ilk günden bu yana gözleri üzerine çekmeyi başaran 'Aile Saadeti'nin başrolleri de Buse Meral ve Burak Dakak oldu.

ATV'nin merakla beklenen yeni yaz dizisinin ilk tanıtımı da geçtiğimiz gün yayınlandı.

ATV'nin merakla beklenen yeni yaz dizisinin ilk tanıtımı da geçtiğimiz gün yayınlandı.

Kadrosunda Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk tanıtımı kısa sürede büyük beğeni topladı. 

Tanıtımdaki eğlenceli sahneler ve Hüner Coşkuner'in 'Seni Nasıl Sevsem Acaba?' şarkısıysa seyirciyi daha da heyecanlandırdı.

Bu sefer de haziran ayında yayın hayatına başlayacağı beklenen "Aile Saadeti" dizisinin ilk afişi yayınlandı!

Bu sefer de haziran ayında yayın hayatına başlayacağı beklenen "Aile Saadeti" dizisinin ilk afişi yayınlandı!

Diziye apayrı renkler katacak olan karakterlerin her birinin tek bir çatı altında toplandığı afişi beğenenler de oldu, klişe bulup pek beğenmeyenler de...

Peki siz Aile Saadeti'nin afişini beğendiniz mi? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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