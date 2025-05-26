Son Olarak Hande Erçel'li Bambaşka Biri'nde Rol Alan Ünlü Oyuncu Leyla Kadrosuna Katıldı!
NOW'ın yeni sezonda ekranda olmasına yavaş yavaş kesin gözüyle bakılan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinin kadrosunda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni oyucuların dahil olduğu, başrolünde kadroya veda ettiği Leyla'ya son olarak Bambaşka Biri'nde rol alan ünlü bir oyuncunun katılacağı öne sürüldü.
Kaynak: Snob Magazin
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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… cephesinde yaşanan hareketlilik devam ediyor.
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Snob Magazin'de yer alan habere göre, Leyla kadrosuna yeni bir ünlü oyuncu daha transfer oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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