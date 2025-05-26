Son Olarak Hande Erçel'li Bambaşka Biri'nde Rol Alan Ünlü Oyuncu Leyla Kadrosuna Katıldı!

Son olarak başrolünde Hande Erçel ve Burak Deniz'in yer aldığı Bambaşka Biri dizisinde 'Nükhet İşmen' karakterine hayat veren Aslı Orcan, Leyla kadrosuna katıldı.

Daha önce Medcezir, Sadakatsiz, Darmaduman gibi dizilerle de ekranlara gelen Aslı Orcan'ın nasıl bir karakterle karşımıza çıkacağı büyük bir merak konusu oldu.