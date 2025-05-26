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Son Olarak Hande Erçel'li Bambaşka Biri'nde Rol Alan Ünlü Oyuncu Leyla Kadrosuna Katıldı!

Son Olarak Hande Erçel'li Bambaşka Biri'nde Rol Alan Ünlü Oyuncu Leyla Kadrosuna Katıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 15:53

NOW'ın yeni sezonda ekranda olmasına yavaş yavaş kesin gözüyle bakılan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinin kadrosunda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni oyucuların dahil olduğu, başrolünde kadroya veda ettiği Leyla'ya son olarak Bambaşka Biri'nde rol alan ünlü bir oyuncunun katılacağı öne sürüldü.

Kaynak: Snob Magazin

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… cephesinde yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… cephesinde yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde hakkında 'final yapacak' kararı çıkan Leyla dizisinin izleyicileri bu haberle birlikte epey üzülmüştü. Tam final çanları çaldı denildiği anlarda yeni bir gelişme daha yaşanmış ve Birsen Altuntaş dizinin hazirana kadar reytingleri yükselmesi durumunda yeni sezona kesin gözüyle bakılacağını açıklamıştı. 

Bu dönemde oyuncu kadrosunda sağlam değişiklikler yaşanan Leyla'ya Selçuk Yöntem'in dahil olması herkesi şaşırttı. Cemre Baysel'in partneri Alperen Duymaz'ın diziden ayrılacağı haberiyse büyük şok yaşattı.

Kadroya da yeni isimler katılmaya devam ediyor:

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Leyla kadrosuna yeni bir ünlü oyuncu daha transfer oldu.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Leyla kadrosuna yeni bir ünlü oyuncu daha transfer oldu.

Son olarak başrolünde Hande Erçel ve Burak Deniz'in yer aldığı Bambaşka Biri dizisinde 'Nükhet İşmen' karakterine hayat veren Aslı Orcan, Leyla kadrosuna katıldı. 

Daha önce Medcezir, Sadakatsiz, Darmaduman gibi dizilerle de ekranlara gelen Aslı Orcan'ın nasıl bir karakterle karşımıza çıkacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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