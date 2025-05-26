Kanserle Mücadele Ediyordu: Hayatını Kaybeden İlhan Şeşen'in Rol Aldığı Tüm Dizi ve Filmler!
Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Aşk Layık Olanda, Neler Oluyor Bize gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan İlhan Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.
Çok sevilen şarkılarla hafızalarımıza kazınan İlhan Şeşen birçok dizi ve filmin kadrosundaki performanslarıyla unutulmaz olmuştu. Gelin İlhan Şeşen'in rol aldığı tüm dizi ve filmleri birlikte görelim...
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İlhan Şeşen müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da önemli eserlerde yer aldı.
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Yeditepe İstanbul (2001)
Aliye (2004–2006)
Annem (2007–2009)
İlhan Şeşen'in Rol Aldığı Tüm Diziler:
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İlhan Şeşem'in Rol Aldığı Tüm Fimler:
Anadolu Kartalları (2011)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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