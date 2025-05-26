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Kanserle Mücadele Ediyordu: Hayatını Kaybeden İlhan Şeşen'in Rol Aldığı Tüm Dizi ve Filmler!

Kanserle Mücadele Ediyordu: Hayatını Kaybeden İlhan Şeşen'in Rol Aldığı Tüm Dizi ve Filmler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 14:48

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Aşk Layık Olanda, Neler Oluyor Bize gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan İlhan Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Çok sevilen şarkılarla hafızalarımıza kazınan İlhan Şeşen birçok dizi ve filmin kadrosundaki performanslarıyla unutulmaz olmuştu. Gelin İlhan Şeşen'in rol aldığı tüm dizi ve filmleri birlikte görelim...

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İlhan Şeşen müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da önemli eserlerde yer aldı.

İlhan Şeşen müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da önemli eserlerde yer aldı.

Gelin öncelikle İlhan Şeşen'in rol aldığı dizileri görelim...

Yeditepe İstanbul (2001)

Yeditepe İstanbul (2001)

Şeşen, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yeditepe İstanbul dizisinde Zuhal Olcay'ın hayat verdiği 'Olcay'ın eski eşi 'Engin'e hayat vermişti.

Aliye (2004–2006)

Aliye (2004–2006)

3 sezon boyunca atv'de yayınlanan dram türündeki Aliye dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan İlhan Şeşen 'Feyyaz' karakterine hayat vermişti.

Annem (2007–2009)

Annem (2007–2009)

Başrollerini Talat Bulut, Vahide Perçin, Duygu Yetiş, Emel Göksu'nun paylaştığı dizide rol alan Şeşen 'Polis Ali'yi canlandırmıştı.

İlhan Şeşen'in Rol Aldığı Tüm Diziler:

İlhan Şeşen'in Rol Aldığı Tüm Diziler:

  • 2002 - Cesur Kuşku

  • 2002 - Bir Tatlı Huzur

  • 2003 - Mühürlü Güller - Cemal

  • 2004 - Çocuğun Var Derdin Var - Kendisi

  • 2007 - Şöhret Okulu

  • 2009 - Gönülçelen - Ethem

  • 2011 - Bir Günah Gibi - Cihangir

  • 2012 - Hayatımın Rolü

  • 2013 - Görüş Günü Kadınları - Kudret

  • 2015 - Milat - Yıldıray Gürata

  • 2015–2016 - Paramparça - Ekrem

  • 2016 Aşk Yalanı Sever - Cüneyt Koçoğlu

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İlhan Şeşem'in Rol Aldığı Tüm Fimler:

İlhan Şeşem'in Rol Aldığı Tüm Fimler:

  • 1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey - Uğur

  • 2002 - Mumya Firarda - Yahya

  • 2014 - Saklı - Mahir Bey

  • 2015 - Propaganda 2

  • 2015 - Saklambaç - Doktor Efruz

  • 2015 - The Yetimler

  • 2016 - Asla Vazgeçme

  • 2016 - Tatlı Şeyler - Kudret

  • 2021 - Elli Kelimelik Mektuplar

Anadolu Kartalları (2011)

Anadolu Kartalları (2011)

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci ve Çağatay Ulusoy yer aldığı Anadolu Kartalları filminin kadrosunda yer alan İlhan Şeşen Onur'un babası 'Mehmet'e hayat vermişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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