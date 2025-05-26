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Eşi Cinayeti İtiraf Etmişti: Müge Anlı'da Oğlunu Öldüren Kocasını Çok Sevdiğini Haykıran Fatma Tutuklandı!

Eşi Cinayeti İtiraf Etmişti: Müge Anlı'da Oğlunu Öldüren Kocasını Çok Sevdiğini Haykıran Fatma Tutuklandı!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 12:13

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin davasında şüpheliler ortaya çıkınca oklar üzeri örtülmüş bambaşka bir olaya çevrilmişti. 8.5 yaşındaki engelli Arda'nın tam 9 yıl önce öldüğü konusu masaya yatırılmıştı. Anne Fatma ve Hüseyin Çavdar geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. 

Üvey baba Hüseyin cinayeti işlediğini itiraf etmiş ve cezaevine gönderilmişti. Bugünse yeni gelişmeyi Müge Anlı aktardı. Oğlunu öldüren kocasını çok sevdiğini söyleyip savunan anne Fatma da 'kasten adam öldürme' suçlamasından tutuklandı. Adliyeye götürülen Fatma'nın sözleriyse duyanlara 'pes!' dedirtti.

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Müge Anlı'da bir süredir Isparta'dan 10 Ekim 2015'te şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı işleniyordu.

Müge Anlı'da bir süredir Isparta'dan 10 Ekim 2015'te şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı işleniyordu.

Tüm okların çevrildiği Mehmet'in yakın arkadaşı Bayram'ın, acılı aileye 'Mehmet kadın oldu, Antalya'da geziyor' diyerek itiraf attığı ortaya çıkarken olaylar iyice karıştı. 

10 yıldır 32 yaşındaki oğullarından tek bir iz dahi rastlayamadıkları için Müge Anlı'nın kapısını çalan aile bambaşka bir olayın daha gün yüzüne çıkarılmasına önayak oldu. 

Mehmet Çetin’in ortadan kaybolduğu gün Bayram’la birlikte görüldüğü öne sürülen bir diğer isim olan Hüseyin Çavdar'ın 9 yıl önce ölen engelli üvey oğlu Arda'nın faili olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayında gözaltına alınan Hüseyin emniyetteki 3'üncü gününde işlediği cinayeti itiraf etti. 8.5 yaşındaki Arda'nın çıkardığı sesten rahatsız olduğu için ağzına bez koyup üzerine yorgan ve yastıkla kapattığını söyledi.

İfadesinin ardından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Çavdar cezaevine gönderildi.

İzleyenlerin beklediği bir gelişmeyi de Müge Anlı geçtiğimiz saatlerde açıkladı. Üvey babanın ardından anne de tutuklandı!

İzleyenlerin beklediği bir gelişmeyi de Müge Anlı geçtiğimiz saatlerde açıkladı. Üvey babanın ardından anne de tutuklandı!

Bayram'ın kız kardeşi Fatma Çavdar'ın bundan 9 yıl önce oğlunun eşi tarafından öldürüldüğünü söylediği ancak ifadesini geri çektiği ortaya çıkmıştı. 

Canlı yayının her anında kocasını savunmaktan bir an olsun vazgeçmeyen Fatma Çavdar da eşiyle aynı anda Isparta'dan gözaltına alınmıştı. 

9 yıl boyunca hiçbir şey olmamış gibi yaşayıp bir de üzerine oğlunu öldüren Hüseyin'den iki çocuk yapan Fatma oğlu Arda Karaman'ın cinayetini kabul ederken detayları da soğukkanlılıkla anlattı. Yayın boyunca bir kez bile ağlamadığı göze çarpan Fatma Çavdar çocuğu kasten öldürme suçundan tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Önlük olarak kullandıkları eski bir kazağı çocuğun ağzına soktuğunu itiraf eden Hüseyin yalan beyanda bulunduğunu da kabul etti.

Önlük olarak kullandıkları eski bir kazağı çocuğun ağzına soktuğunu itiraf eden Hüseyin yalan beyanda bulunduğunu da kabul etti.

Olayları anbean takip eden muhabir Müge'nin 'Sen nasıl razı oldun?' diye mikrofon tuttuğu Fatma'nın 'Öyle olacağına böyle oldu' demesi de sinirleri hoplattı. 'Çocuğunu öldüren biriyle nasıl 9 sene yaşadın?' sorusuna da 'Benimle alakalı değil bu konu' diyen Fatma, 'Nasıl ondan iki çocuk yaptın, ya onları da öldürseydi?' sorusunaysa 'Öldürmez' yanıtını verdi. 

'Çocuğunu öldürmüş birini 'seviyorum' diyordum' denilen Fatma Çavdar'ın 'Yine seviyorum, konunun benimle alakası yok' dediği anlar ise adeta kan dondurdu. 

Öte yandan olayları hiç bilmediğini öne süren Bayram'ın sevgilisinin de minik Arda'nın öldürüldüğü anlarda orada olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı da bunun üzerine 'Bayram'ın bilmeme ihtimali yok' dedi.

"Arda'yı kucaklayıp banyoya götürdüm. Ağzındaki kazağı çekince çok az nefes verdiğini hissettim. Hüseyin o ara sigara içmek için yanımdan ayrıldı."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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