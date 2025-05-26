Eşi Cinayeti İtiraf Etmişti: Müge Anlı'da Oğlunu Öldüren Kocasını Çok Sevdiğini Haykıran Fatma Tutuklandı!

Tüm okların çevrildiği Mehmet'in yakın arkadaşı Bayram'ın, acılı aileye 'Mehmet kadın oldu, Antalya'da geziyor' diyerek itiraf attığı ortaya çıkarken olaylar iyice karıştı.

10 yıldır 32 yaşındaki oğullarından tek bir iz dahi rastlayamadıkları için Müge Anlı'nın kapısını çalan aile bambaşka bir olayın daha gün yüzüne çıkarılmasına önayak oldu.

Mehmet Çetin’in ortadan kaybolduğu gün Bayram’la birlikte görüldüğü öne sürülen bir diğer isim olan Hüseyin Çavdar'ın 9 yıl önce ölen engelli üvey oğlu Arda'nın faili olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayında gözaltına alınan Hüseyin emniyetteki 3'üncü gününde işlediği cinayeti itiraf etti. 8.5 yaşındaki Arda'nın çıkardığı sesten rahatsız olduğu için ağzına bez koyup üzerine yorgan ve yastıkla kapattığını söyledi.