Eşi Cinayeti İtiraf Etmişti: Müge Anlı'da Oğlunu Öldüren Kocasını Çok Sevdiğini Haykıran Fatma Tutuklandı!
Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin davasında şüpheliler ortaya çıkınca oklar üzeri örtülmüş bambaşka bir olaya çevrilmişti. 8.5 yaşındaki engelli Arda'nın tam 9 yıl önce öldüğü konusu masaya yatırılmıştı. Anne Fatma ve Hüseyin Çavdar geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
Üvey baba Hüseyin cinayeti işlediğini itiraf etmiş ve cezaevine gönderilmişti. Bugünse yeni gelişmeyi Müge Anlı aktardı. Oğlunu öldüren kocasını çok sevdiğini söyleyip savunan anne Fatma da 'kasten adam öldürme' suçlamasından tutuklandı. Adliyeye götürülen Fatma'nın sözleriyse duyanlara 'pes!' dedirtti.
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Müge Anlı'da bir süredir Isparta'dan 10 Ekim 2015'te şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı işleniyordu.
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İzleyenlerin beklediği bir gelişmeyi de Müge Anlı geçtiğimiz saatlerde açıkladı. Üvey babanın ardından anne de tutuklandı!
Önlük olarak kullandıkları eski bir kazağı çocuğun ağzına soktuğunu itiraf eden Hüseyin yalan beyanda bulunduğunu da kabul etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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