Medcezir'in Çekildiği Meşhur Havuzlu Villanın Satış Fiyatını Görenler Adeta Kriz Geçirdi!

Serez ailesinin görenleri hayran bırakan cinstesi havuzlu villası o dönemler hepimizi hayran bırakmış, hatta pek çoğumuza hayaller kurdurmuştu. Yan komşuları olan villanın sahipleri de Mira'nın ailesi olan Beylice'lerdi.

O unutulmaz havuzlu villa geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. 'Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası' başlığıyla satışa çıkarılan lüks villanın fiyatıysa 340 milyon TL olarak belirlendi.