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Medcezir'in Çekildiği Meşhur Havuzlu Villanın Satış Fiyatını Görenler Adeta Kriz Geçirdi!

Medcezir'in Çekildiği Meşhur Havuzlu Villanın Satış Fiyatını Görenler Adeta Kriz Geçirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.05.2025 - 01:11

Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanan Medcezir ekranlarımızın en popüler yapımlarından bir tanesi olmuştu. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı unutulmaz dizi her sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. 

Medcezir'i bugün gündeme getiren konuysa, dizideki Serez ailesinin efsane havuzlu villasının gerçekte satışa çıkarılması oldu. İkonik villanın satış fiyatını görenlerse bir yandan küçük dilini yutarken bir yandan da fakirliklerini bir kez daha hissetti!

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2013-2015 yılları arasında yayınlanan Medcezir yediden yetmişe büyük bir kitlenin ilgiyle takip ettiği yapımların ilk sıralarında yer almıştı.

2013-2015 yılları arasında yayınlanan Medcezir yediden yetmişe büyük bir kitlenin ilgiyle takip ettiği yapımların ilk sıralarında yer almıştı.

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı unutulmaz dizide Barış Falay, Mine Tugay, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Metin Akdülger, Şebnem Dönmez, Defne Kayalar ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimler de büyük ses getirmişti.

Dizinin büyük bir kısmının çekildiği o havuzlu villayı kim unutabilir ki?..

Dizinin büyük bir kısmının çekildiği o havuzlu villayı kim unutabilir ki?..
www.sahibinden.com

Serez ailesinin görenleri hayran bırakan cinstesi havuzlu villası o dönemler hepimizi hayran bırakmış, hatta pek çoğumuza hayaller kurdurmuştu. Yan komşuları olan villanın sahipleri de Mira'nın ailesi olan Beylice'lerdi. 

O unutulmaz havuzlu villa geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. 'Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası' başlığıyla satışa çıkarılan lüks villanın fiyatıysa 340 milyon TL olarak belirlendi.

Medcezir'deki ikonik havuzlu villanın fiyatını gören X ahalisinin tadıysa çok fena kaçtı...

Medcezir'deki ikonik havuzlu villanın fiyatını gören X ahalisinin tadıysa çok fena kaçtı...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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