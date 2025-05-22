Medcezir'in Çekildiği Meşhur Havuzlu Villanın Satış Fiyatını Görenler Adeta Kriz Geçirdi!
Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanan Medcezir ekranlarımızın en popüler yapımlarından bir tanesi olmuştu. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı unutulmaz dizi her sahnesiyle hafızalara kazınmıştı.
Medcezir'i bugün gündeme getiren konuysa, dizideki Serez ailesinin efsane havuzlu villasının gerçekte satışa çıkarılması oldu. İkonik villanın satış fiyatını görenlerse bir yandan küçük dilini yutarken bir yandan da fakirliklerini bir kez daha hissetti!
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2013-2015 yılları arasında yayınlanan Medcezir yediden yetmişe büyük bir kitlenin ilgiyle takip ettiği yapımların ilk sıralarında yer almıştı.
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Dizinin büyük bir kısmının çekildiği o havuzlu villayı kim unutabilir ki?..
Medcezir'deki ikonik havuzlu villanın fiyatını gören X ahalisinin tadıysa çok fena kaçtı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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