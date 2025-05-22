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Melis Sezen Final Yapan Deha'da Canlandırdığı 'İmre'ye Duygu Dolu Güçlü Bir Mesajla Veda Etti!

Melis Sezen Final Yapan Deha'da Canlandırdığı 'İmre'ye Duygu Dolu Güçlü Bir Mesajla Veda Etti!

Deha Dizisi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.05.2025 - 00:23

Show TV ekranlarının popüler dizisi Deha son dönemlerdeki reyting düşünün önüne geçememişti. Bununla birlikte yapımı sonlandırma kararı da kaçınılmaz oldu. 18 Mayıs'ta final yapan Deha'da 'İmre'yle ortalığı kasıp kavuran Melis Sezen ise ikonik karakterine duygusal ve anlamlı bir mesajla veda etti.

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22 Eylül 2024'te Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Deha dizisi sezona iddialı bir şekilde başlamıştı.

22 Eylül 2024'te Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Deha dizisi sezona iddialı bir şekilde başlamıştı.

Ancak Ahsen Eroğlu'nun hayat verdiği 'Esme' karakterinin diziden ayrılmasıyla ortalık bir hayli karıştı. İzleyicilerin büyük bir kısmı tepki göstererek diziye tepki gösterip izlemeyi bıraktı. 

Bununla birlikte günden güne reytinglerinde düşüş gözlemlenen Deha cephesinde kaçınılmaz son yaşandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Deha 18 Mayıs Pazar günü yayınlanan 31. bölümüyle birlikte final yaptı.

Dizinin en güçlü ve ikonik isimlerinden biri olan 'İmre'ye hayat veren Melis Sezen ise efsane karakterine duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Dizinin en güçlü ve ikonik isimlerinden biri olan 'İmre'ye hayat veren Melis Sezen ise efsane karakterine duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Melis Sezen'in 'İmre' sahnelerinden oluşan Instagram paylaşımındaki güçlü mesajsa özellikle dizinin izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı.  

'Ya Allah Ya Bismillah diyerek başlıyorum,

İmre… Aşkın ateşiyle yanmak.. dönüşmek…

Aşk olmak… aşk’ın ta kendisi, sen. Sen yandın ben yandım ben yandım sen yandın sen ben yok bunun bi önce ben sonra seni de yok… ne yollardan geçtik nerelerden çıktık birbirimize karıştık birbirimize kocaman sarıldık ve yandık. Kadın, kutlu olan, rahim olan, doğuran… Sen ki ne dünyalar doğurdun ne doğumlardan geçtin yakacağını yaktın dimdik her halinle kutladın kendini, inanmaktan bir an bile vazgeçmedin. Her zaman kendi merkezinde, kendi dünyanda yani her yerde, her şeyde sen🌹'

"Her zerrene hayranım, her hücrene bayılıyorum!"

"Her zerrene hayranım, her hücrene bayılıyorum!"

'Neşen, cesaretin, özgür ruhun,tutkun, kahkahan, Sezen Aksu şarkıların, her anın sonsuzluğunu yaşaman, sevdiğini yüceltmen, sahip çıkman, insanın ruhunu görebilmen en derinliklerinde neler hissettiğini okuyabilmen, hayatla dans etmen, aşka aşık olman…Sen kutladıkça kadınlığını, aşkını, yaşamı, kendini, özgürce sansürsüzce…Kutlayan kalpler bir araya geldi…çok olduk… çok çok olduk hep birlikte tüm varlığımızı kutlamaya başladık. Bu en özel armağan… kalpten bir olmak❤️‍🔥 Bu yolculukta çiçekler açmış herkese selam olsun, sonsuz teşekkür ederim🙏🏼✨🪷'

"İmre=ateş ve aşk. Cemre Cini. İmre dark horse, kısrak🐴 İmre Siyah kuğum🖤🦢 İmre black mambam :)🐍"

"İmre=ateş ve aşk. Cemre Cini. İmre dark horse, kısrak🐴 İmre Siyah kuğum🖤🦢 İmre black mambam :)🐍"

“Gördüğün her şeye dokunamazsın”

“Savaşma seviş benle”

“Önemli olan şu an, içinde bulunduğun an o yeter.”

“Aşk işte… Güzel işte, uğruna yaşanacak bir şey…”

“Benim bir şey yapmama gerek yok, varlığım yetiyor.”

“Kim sonsuza kadar yaşıyor? Hiçkimse. O yüzden ne yaşıyorsak sonuna kadar yaşamalıyız. Elimizdekinin kıymetini yaşarken bilmeliyiz.”

Sizden denk geldiklerimden de paylaştım inanın seçerek değil bu yolculuktaki her kalp benim için çok özel sonsuz teşekkür ederim İmre’yi hep birlikte kutladığımız için iyi ki varsınız🙏🏼❤️‍🔥🧿✨🌹 hepimizde daha da çok çiçekler açsın, uğurlar olsun İmre, beni çok dönüştürdün, my Queen ve the Goddess❤️‍🔥👑 özgürce koş kızım bayılıyorum sana!✨

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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