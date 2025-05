Melis Sezen Final Yapan Deha'da Canlandırdığı 'İmre'ye Duygu Dolu Güçlü Bir Mesajla Veda Etti!

“Gördüğün her şeye dokunamazsın”

“Savaşma seviş benle”

“Önemli olan şu an, içinde bulunduğun an o yeter.”

“Aşk işte… Güzel işte, uğruna yaşanacak bir şey…”

“Benim bir şey yapmama gerek yok, varlığım yetiyor.”

“Kim sonsuza kadar yaşıyor? Hiçkimse. O yüzden ne yaşıyorsak sonuna kadar yaşamalıyız. Elimizdekinin kıymetini yaşarken bilmeliyiz.”

Sizden denk geldiklerimden de paylaştım inanın seçerek değil bu yolculuktaki her kalp benim için çok özel sonsuz teşekkür ederim İmre’yi hep birlikte kutladığımız için iyi ki varsınız🙏🏼❤️‍🔥🧿✨🌹 hepimizde daha da çok çiçekler açsın, uğurlar olsun İmre, beni çok dönüştürdün, my Queen ve the Goddess❤️‍🔥👑 özgürce koş kızım bayılıyorum sana!✨