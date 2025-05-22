Melis Sezen Final Yapan Deha'da Canlandırdığı 'İmre'ye Duygu Dolu Güçlü Bir Mesajla Veda Etti!
Show TV ekranlarının popüler dizisi Deha son dönemlerdeki reyting düşünün önüne geçememişti. Bununla birlikte yapımı sonlandırma kararı da kaçınılmaz oldu. 18 Mayıs'ta final yapan Deha'da 'İmre'yle ortalığı kasıp kavuran Melis Sezen ise ikonik karakterine duygusal ve anlamlı bir mesajla veda etti.
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22 Eylül 2024'te Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Deha dizisi sezona iddialı bir şekilde başlamıştı.
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Dizinin en güçlü ve ikonik isimlerinden biri olan 'İmre'ye hayat veren Melis Sezen ise efsane karakterine duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
"Her zerrene hayranım, her hücrene bayılıyorum!"
"İmre=ateş ve aşk. Cemre Cini. İmre dark horse, kısrak🐴 İmre Siyah kuğum🖤🦢 İmre black mambam :)🐍"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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