Veda Tarihi Verildi: 'Devam Edecek' Denilen ATV Dizisinden Şaşırtan Bir Final Kararı Geldi!
Ekranlarda sezon sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde pek çok dizinin akıbeti belli oldu. Kimileri net olarak final ya da sezon finali kararlarını açıklarken birkaç yapımla ilgili belirsizlik devam etti. ATV'nin iddialı dizilerinden birinde de benzer bir hadise yaşandı. İlk olarak final kararı verileceği düşünülen dizi için daha sonra 'devam' kararı çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son bölümde reytingleri yükselen ATV dizisi için final kararı netlik kazandı. Dizinin ne zaman biteceği de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı Bir Gece Masalları ekranlara damga vuran yapımlardan biri oldu.
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ATV'nin sevilen dizilerinden olan Bir Gece Masalı cephesindeki final/sezon finali belirsizliği bugün sona erdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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