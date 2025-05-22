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Veda Tarihi Verildi: 'Devam Edecek' Denilen ATV Dizisinden Şaşırtan Bir Final Kararı Geldi!

Veda Tarihi Verildi: 'Devam Edecek' Denilen ATV Dizisinden Şaşırtan Bir Final Kararı Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.05.2025 - 21:20

Ekranlarda sezon sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde pek çok dizinin akıbeti belli oldu. Kimileri net olarak final ya da sezon finali kararlarını açıklarken birkaç yapımla ilgili belirsizlik devam etti. ATV'nin iddialı dizilerinden birinde de benzer bir hadise yaşandı. İlk olarak final kararı verileceği düşünülen dizi için daha sonra 'devam' kararı çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son bölümde reytingleri yükselen ATV dizisi için final kararı netlik kazandı. Dizinin ne zaman biteceği de belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı Bir Gece Masalları ekranlara damga vuran yapımlardan biri oldu.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı Bir Gece Masalları ekranlara damga vuran yapımlardan biri oldu.

Salı akşamlarının en popüler dizilerinden biri olan yapım yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Partner olan ünlü iki oyuncun arasındaki 13 yaş farkı bir kesim tarafından epey tepki çekmişti. 

Yayınlandığı her bölümle adından söz ettiren Bir Gece Masalı sezonun başında başarılı bir reyting seviyesi yakalamıştı. Ancak bu yükseliş son dönemlerde yerini düşüşe bırakmıştı. 

Son haftalarda akıbeti epey belirsiz olan Bir Gece Masalı için ilk başta 'final yapabilir', bir süre sonra da 'sezon finali yapacak' denmişti.

ATV'nin sevilen dizilerinden olan Bir Gece Masalı cephesindeki final/sezon finali belirsizliği bugün sona erdi.

ATV'nin sevilen dizilerinden olan Bir Gece Masalı cephesindeki final/sezon finali belirsizliği bugün sona erdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i buluşturan Bir Gece Masalı'nın final yapmasına karar verildi. Yurt dışı satışları hayli iyi giden popüler dizinin son hafta reytingleri yükselse de final kararından kurtulamamasıyla büyük şaşkınlık yarattı. 

NGM Medya imzalı Bir Gece Masalı 35. bölümle birlikte ekranlara veda edecek!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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