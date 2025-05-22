Veda Tarihi Verildi: 'Devam Edecek' Denilen ATV Dizisinden Şaşırtan Bir Final Kararı Geldi!

Salı akşamlarının en popüler dizilerinden biri olan yapım yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Partner olan ünlü iki oyuncun arasındaki 13 yaş farkı bir kesim tarafından epey tepki çekmişti.

Yayınlandığı her bölümle adından söz ettiren Bir Gece Masalı sezonun başında başarılı bir reyting seviyesi yakalamıştı. Ancak bu yükseliş son dönemlerde yerini düşüşe bırakmıştı.

Son haftalarda akıbeti epey belirsiz olan Bir Gece Masalı için ilk başta 'final yapabilir', bir süre sonra da 'sezon finali yapacak' denmişti.