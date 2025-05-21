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Çok Güzel Hareket Bunlar'la Tanıdığımız Şahin Irmak Uzak Şehir'den Gelen Teklifi Kabul Etmediğini Açıkladı!

Çok Güzel Hareket Bunlar'la Tanıdığımız Şahin Irmak Uzak Şehir'den Gelen Teklifi Kabul Etmediğini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.05.2025 - 14:41

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hayatımıza giren Şahin Irmak birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mehmet Demirkol'un programına konuk oldu. Şahin Irmak, ekranlara damga vuran aşiret dizisi Uzak Şehir'den gelen teklifi reddettiğini itiraf etti.

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Şahin Irmak şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi diziyle karşımıza çıkıyor.

Şahin Irmak şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi diziyle karşımıza çıkıyor.

'Yarûki' karakterine hayat veren Irmak performansıyla oldukça ilgi çekiyor. 

Daha önce Tatlı Hayat, Çocuklar Duymasın, Kurtlar Vadisi, Aliye gibi dizilerde yan rollerde yer alan Şahin Irmak'ın yıldızı Çok Güzel Bunlar programıyla parlamıştı. Programın ardından büyük tanınırlık elde eden ünlü oyuncu birçok dizi ve film projesiyle adından söz ettirdi.

Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça dikkatleri üzerine çeken Şahin Irmak bu kez de Mehmet Demirkol'un programına konuk oldu.

Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça dikkatleri üzerine çeken Şahin Irmak bu kez de Mehmet Demirkol'un programına konuk oldu.

'Demirkol'un Galaxy Rehberi' adlı YouTube programının son konuğu olan Irmak, son dönemlerin en popüler aşiret dizi Uzak Şehir'le ilgili sözleriyle duyanları şaşırtı. 

Şahin Irmak, Uzak Şehir dizisinden teklif aldığını ancak kabul etmediğini itiraf etti. 'Benim kabul etmediğim ama sonrada çok başarılı olmuş işler var' diyen ünlü oyuncu, 'Öyle bir dönemimde değilim, iş tutarsa uzunca bir süre Mardin'de kalmak zorundasın. Tiyatrom da vardı. Onu yaparsam tiyatro yapamayacaktım' ifadelerini kullandı.

Irmak'ın bu açıklaması sonrası kullanıcıların aklına Demir ya da Şahin karakteri ihtimalleri geldi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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