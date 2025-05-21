Çok Güzel Hareket Bunlar'la Tanıdığımız Şahin Irmak Uzak Şehir'den Gelen Teklifi Kabul Etmediğini Açıkladı!

'Demirkol'un Galaxy Rehberi' adlı YouTube programının son konuğu olan Irmak, son dönemlerin en popüler aşiret dizi Uzak Şehir'le ilgili sözleriyle duyanları şaşırtı.

Şahin Irmak, Uzak Şehir dizisinden teklif aldığını ancak kabul etmediğini itiraf etti. 'Benim kabul etmediğim ama sonrada çok başarılı olmuş işler var' diyen ünlü oyuncu, 'Öyle bir dönemimde değilim, iş tutarsa uzunca bir süre Mardin'de kalmak zorundasın. Tiyatrom da vardı. Onu yaparsam tiyatro yapamayacaktım' ifadelerini kullandı.

Irmak'ın bu açıklaması sonrası kullanıcıların aklına Demir ya da Şahin karakteri ihtimalleri geldi.