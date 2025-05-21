Çok Güzel Hareket Bunlar'la Tanıdığımız Şahin Irmak Uzak Şehir'den Gelen Teklifi Kabul Etmediğini Açıkladı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hayatımıza giren Şahin Irmak birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mehmet Demirkol'un programına konuk oldu. Şahin Irmak, ekranlara damga vuran aşiret dizisi Uzak Şehir'den gelen teklifi reddettiğini itiraf etti.
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Şahin Irmak şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi diziyle karşımıza çıkıyor.
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Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça dikkatleri üzerine çeken Şahin Irmak bu kez de Mehmet Demirkol'un programına konuk oldu.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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