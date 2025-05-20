Son Olarak 'Aile'de Rol Almıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Ne Zamana Kadar Proje Kabul Etmeyeceği Belli Oldu!
Rol aldığı her yapımda büyük beğeniler toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ülkenin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Her projesi ilgiyle takip edilen yakışıklı oyuncu son olarak 'Aile' dizisiyle ekranlara gelmişti. Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, Tatlıtuğ'un ne zaman yeni bir projenin kadrosunda olacağına dair bir açıklamada bulundu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un şu dönemde neden yeni bir projede yer almadığının nedeni de ortaya çıktı.
Kaynak: Gel Konuşalım - Mehmet Üstündağ
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıvanç Tatlıtuğ kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkarmayı başaran önemli oyunculardan biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncuyu 30 Ocak 2024 tarihinde final yapan Aile dizisinden sonra herhangi bir projede göremedik...
İşte Mehmet Üstündağ'ın o açıklamaları...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın