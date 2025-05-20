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Son Olarak 'Aile'de Rol Almıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Ne Zamana Kadar Proje Kabul Etmeyeceği Belli Oldu!

Son Olarak 'Aile'de Rol Almıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Ne Zamana Kadar Proje Kabul Etmeyeceği Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 13:24

Rol aldığı her yapımda büyük beğeniler toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ülkenin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Her projesi ilgiyle takip edilen yakışıklı oyuncu son olarak 'Aile' dizisiyle ekranlara gelmişti. Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, Tatlıtuğ'un ne zaman yeni bir projenin kadrosunda olacağına dair bir açıklamada bulundu. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un şu dönemde neden yeni bir projede yer almadığının nedeni de ortaya çıktı. 

Kaynak: Gel Konuşalım - Mehmet Üstündağ

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Kıvanç Tatlıtuğ kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkarmayı başaran önemli oyunculardan biri.

Kıvanç Tatlıtuğ kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkarmayı başaran önemli oyunculardan biri.

Canlandırdığı her karakteri layığıyla bizlere sunan ünlü oyuncu, tüm performanslarıyla da akıllara kazınmayı başarıyor. Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma gibi yapımlarla ekranlarımıza konuk olan Kıvanç Tatlıtuğ sinema filmleri ve dijital platform projeleriyle de hayli dikkat çekti. 

Son olarak Show TV'de yayınlanan Aile dizisiyle karşımıza çıkan Tatlıtuğ canlandırdığı 'Aslan' karakteriyle yine büyük bir kitleyi kendine hayran bıraktı. Hatta ünlü oyuncunun Serenay Sarıkaya'yla partnerliği de çok sevildi.

Başarılı oyuncuyu 30 Ocak 2024 tarihinde final yapan Aile dizisinden sonra herhangi bir projede göremedik...

Başarılı oyuncuyu 30 Ocak 2024 tarihinde final yapan Aile dizisinden sonra herhangi bir projede göremedik...

Ne zaman yeni bir projede rol alacağı merakla beklenen Kıvanç Tatlıtuğ'un herhangi bir yaz dizisinde yer alıp almacağı da akıllara gelen sorulardan biri oldu. 

Tüm bu soruların yanıtını da Gel Konuşalım programına konuk olan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ verdi. 'Eylüle kadar proje almayacak. Hiçbir diziyi kabul etmiyor' diyen Üstündağ, ünlü oyuncunun neden proje almadığını da şu sözlerle açıkladı: 'Çünkü hep şunu söylüyor, 'Oğlumla vakit geçirmek istiyorum ve büyüdüğü anları görmek istiyorum.' Eylüle kadar da hiçbir şekilde proje almayacak. Çok talep var kendisine hatta ısrarla gelen şeyler var.'

Mehmet Üstündağ, Tatlıtuğ ailesinin yaz döneminde de Bodrum'da olacağını belirtti.

İşte Mehmet Üstündağ'ın o açıklamaları...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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