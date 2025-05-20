Son Olarak 'Aile'de Rol Almıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Ne Zamana Kadar Proje Kabul Etmeyeceği Belli Oldu!

Rol aldığı her yapımda büyük beğeniler toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ülkenin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Her projesi ilgiyle takip edilen yakışıklı oyuncu son olarak 'Aile' dizisiyle ekranlara gelmişti. Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, Tatlıtuğ'un ne zaman yeni bir projenin kadrosunda olacağına dair bir açıklamada bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un şu dönemde neden yeni bir projede yer almadığının nedeni de ortaya çıktı.

Kaynak: Gel Konuşalım - Mehmet Üstündağ