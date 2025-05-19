Müge Anlı Programda Epey Olay Olan Bir Konuğunun 'Güven Bana'ya Katılacağını Açıkladı!

Bu isimlerden bir tanesi de şüphesiz ki Ezel Bayraktar! Ezel'in yani ilk adıyla Ömer'in olayını da bilmeyenler için şöyle bir özetleyelim;

2022 yılının Aralık ayında Müge Anlı'nın programına Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti çıkmıştı. Tuğba'nın kanser tedavisi için biriktirdikleri 300 bin TL'yi yeğenleri Ömer Aslanhan'a teslim ettiklerini söyleyen ikili, Ömer'in yengesinin tedavi parasıyla birlikte ortalıktan kaybolduğunu iddia etmişti.

E-devlet üzerinden ismini ve soy ismini değiştirdiği de ortaya çıkan Ömer, artık Ezel Bayraktar olmuştu. Yengesinin tedavi parasını harcadığını itiraf edip, çalışarak bu parayı geri ödeyeceğini belirtmiş ve 'Yarısını yedim, kendime yatırım yaptım. Diğer yarısı ise kriptoda battı. Yengemin kanser olduğunu yayından öğrendim. Pişmanlık var ama elimden bir şey gelmiyor. Bana biraz zaman versinler ödeyeceğim' demişti.