onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı Programda Epey Olay Olan Bir Konuğunun 'Güven Bana'ya Katılacağını Açıkladı!

Müge Anlı Programda Epey Olay Olan Bir Konuğunun 'Güven Bana'ya Katılacağını Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 00:04

Müge Anlı'ya bir dönem, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği parayı alıp kayıplara karışan Ömer damga vurmuştu. Adını Ezel dizisinden yola çıkıp 'Ezel Bayraktar' olarak değiştirmişti. 

Müge Anlı, yengesinin ölümünden sorumlu tutulan Ezel Bayraktar'ın kendisini arayarak yeni yarışma programı 'Güven Bana'ya katılmak istediğini açıkladı. 

Kaynak: ATV

Kaynak: https://www.atv.com.tr/muge-anli-ile-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bazı olaylardaki kişiler hafızalarımıza kazınıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bazı olaylardaki kişiler hafızalarımıza kazınıyor.

Bu isimlerden bir tanesi de şüphesiz ki Ezel Bayraktar! Ezel'in yani ilk adıyla Ömer'in olayını da bilmeyenler için şöyle bir özetleyelim;

2022 yılının Aralık ayında Müge Anlı'nın programına Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti çıkmıştı. Tuğba'nın kanser tedavisi için biriktirdikleri 300 bin TL'yi yeğenleri Ömer Aslanhan'a teslim ettiklerini söyleyen ikili, Ömer'in yengesinin tedavi parasıyla birlikte ortalıktan kaybolduğunu iddia etmişti.

E-devlet üzerinden ismini ve soy ismini değiştirdiği de ortaya çıkan Ömer, artık Ezel Bayraktar olmuştu. Yengesinin tedavi parasını harcadığını itiraf edip, çalışarak bu parayı geri ödeyeceğini belirtmiş ve 'Yarısını yedim, kendime yatırım yaptım. Diğer yarısı ise kriptoda battı. Yengemin kanser olduğunu yayından öğrendim. Pişmanlık var ama elimden bir şey gelmiyor. Bana biraz zaman versinler ödeyeceğim' demişti.

Tedavisi yolunda gidiyorken ne yazık ki acı haber gelen kanser hastası Tuğba Aslanhan hayatını kaybetmişti.

Tedavisi yolunda gidiyorken ne yazık ki acı haber gelen kanser hastası Tuğba Aslanhan hayatını kaybetmişti.

Yengesinin ölümünden dolayı sorumlu tutulan Ezel Bayraktar cenazeye neden katılmadığını da bir videoyla açıklamıştı: 'Ben böyle olsun istemezdim, Allah rahmet eylesin. Abimi aradım ama ulaşamadım. Yengemin öldüğünden haberim yoktu. Ben katil değilim, dolandırıcı da değilim. Haksız olduğumu biliyorum ama benim amacım o parayı kullanmak değildi. Parayı katlamak istedim ama beceremedim.'

Yayında olduğu dönemlerde Kısmetse Olur ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yarışmalara çıkacağını söyleyen Ezel'den yeni bir haber geldi.

Yayında olduğu dönemlerde Kısmetse Olur ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yarışmalara çıkacağını söyleyen Ezel'den yeni bir haber geldi.

Müge Anlı'nın sunduğu ve yakında yeniden izleyici karşısına çıkacak olan 'Güven Bana' yarışma programı heyecanla bekleniyor biliyorsunuz. Anlı, Şevki Bey ve Rahmi Bey'in ilk yarışmacıları olacağı programıyla ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. 

'Beni Güven Bana için aradı. 'Müge Hanım ben de katılayım. Tuğba yengem adına bir kanser derneğine bağışlayım' diyor. O da bir çabadır. Gelsin dedim' diyen Müge Anlı, Ezel Bayraktar'ı da yarışmaya çağırdığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın