Müge Anlı Programda Epey Olay Olan Bir Konuğunun 'Güven Bana'ya Katılacağını Açıkladı!
Kaynak: https://www.atv.com.tr/muge-anli-ile-...
Müge Anlı'ya bir dönem, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği parayı alıp kayıplara karışan Ömer damga vurmuştu. Adını Ezel dizisinden yola çıkıp 'Ezel Bayraktar' olarak değiştirmişti.
Müge Anlı, yengesinin ölümünden sorumlu tutulan Ezel Bayraktar'ın kendisini arayarak yeni yarışma programı 'Güven Bana'ya katılmak istediğini açıkladı.
Kaynak: ATV
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bazı olaylardaki kişiler hafızalarımıza kazınıyor.
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Tedavisi yolunda gidiyorken ne yazık ki acı haber gelen kanser hastası Tuğba Aslanhan hayatını kaybetmişti.
Yayında olduğu dönemlerde Kısmetse Olur ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yarışmalara çıkacağını söyleyen Ezel'den yeni bir haber geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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