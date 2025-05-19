"O Set Karışık": Kızılcık Şerbeti'ni Bırakan Yönetmen Ketche'yle Konuşan Ece Erken'den Şaşırtan Açıklamalar!
Ekranların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti cephesinde sular epey hareketlenmişti. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı 'Pembe'nin diziden ayrılışı olayların en büyük başlangıçlarından biri olmuştu. Pek çok programda iddialar ortaya atılmıştı. 'Gel Konuşalım' programında Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını senaryodan öğrendiği öne sürülmüş ve doğru çıkmıştı.
Aynı zamanda programın sunucularından Ece Erken'in Evrim Alaysa'yla olan gerginliği de dikkat çekmişti. Erken bu sabah çok daha farklı bir konuyu masaya yatırdı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan yönetmen Ketche ile konuştuğunu söyleyen ünlü sunucu 'Kızılcık Şerbeti dizisinin seti sıkıntılı' diyerek söyledikleriyle dizi seyircisini şoke etti!
Kaynak: Gel Konuşalım
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe'ye hayat vereden Sibel Taşçıoğlu'nun vedası televizyon gündemini bir hayli karıştırmıştı.
Bu yaşananlardan sonra sunucu Ece Erken yapım şirketinin, programına katılan iki oyuncu hakkındaki açıklamalarına sessiz kalmamıştı.
Belki hatırlarsınız, Kızılcık Şerbeti'nin sevilen yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç) yapımdan ayrılarak epey ses getirmişti.
Ece Erken "Neler konuştuğumu söylersem yer yerinden oynar" diyerek seyircilerde daha da büyük bir merak uyandırdı.
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