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"O Set Karışık": Kızılcık Şerbeti'ni Bırakan Yönetmen Ketche'yle Konuşan Ece Erken'den Şaşırtan Açıklamalar!

"O Set Karışık": Kızılcık Şerbeti'ni Bırakan Yönetmen Ketche'yle Konuşan Ece Erken'den Şaşırtan Açıklamalar!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.05.2025 - 18:05

Ekranların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti cephesinde sular epey hareketlenmişti. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı 'Pembe'nin diziden ayrılışı olayların en büyük başlangıçlarından biri olmuştu. Pek çok programda iddialar ortaya atılmıştı. 'Gel Konuşalım' programında Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını senaryodan öğrendiği öne sürülmüş ve doğru çıkmıştı. 

Aynı zamanda programın sunucularından Ece Erken'in Evrim Alaysa'yla olan gerginliği de dikkat çekmişti. Erken bu sabah çok daha farklı bir konuyu masaya yatırdı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan yönetmen Ketche ile konuştuğunu söyleyen ünlü sunucu 'Kızılcık Şerbeti dizisinin seti sıkıntılı' diyerek söyledikleriyle dizi seyircisini şoke etti!

Kaynak: Gel Konuşalım

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe'ye hayat vereden Sibel Taşçıoğlu'nun vedası televizyon gündemini bir hayli karıştırmıştı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe'ye hayat vereden Sibel Taşçıoğlu'nun vedası televizyon gündemini bir hayli karıştırmıştı.

Dizi senaryosunun en yüksek olduğu dönemlerden birinde Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması seyircileri epey sinirlendirmişti. Bu kargaşanın ardından 'Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya'nın 'Pembe'ye veda paylaşımı yapmaması göze çarpmıştı. Taşçıoğlu'yla aralarında soğukluk olmadığını belirten Alasya, aldığı tepkiler sonrası epey sinirlenip milleti azarlar gibi bir paylaşım yapmıştı. 

Şerbo'da Zülkar ve Leman karakterlerini canlandıran Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan, bu olaylardan sonra Gel Konuşalım'a konuk olmuştu. İkili sette egolu oyuncuların olduğunu söylemiş ayrı bir tartışmayı alevlendirmişti. 

Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı iddiaları kısa sürede ses getirince Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film'den açıklama gelmiş ve 'Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.' denilmişti.

Bu yaşananlardan sonra sunucu Ece Erken yapım şirketinin, programına katılan iki oyuncu hakkındaki açıklamalarına sessiz kalmamıştı.

Bu yaşananlardan sonra sunucu Ece Erken yapım şirketinin, programına katılan iki oyuncu hakkındaki açıklamalarına sessiz kalmamıştı.

Evrim Alasya'ya yönelik tepkili açıklamaları sonrasında Erken, dizinin yapımcısı Faruk Turgut'a göndermeli bir açıklamada bulunmuş ve 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı sayın Faruk Turgut; bugün yayında belirttiğim üzere set çalışanlarınızdan bahsettim. Oyuncu ismi vermediğim gibi bahsettiğiniz oyunculardan bir şey duymadım. Evrim Hanım disiplinlidir deyip geçebilirdiniz, konuk olan oyuncularınızı basın bülteninize yazmanıza gerek yoktu. Demek ki bir takım sıkıntılar söz konusu, umarım düzelir. Sevgiler' demişti.

Olaylar da bununla sınırlı kalmamıştı:

Belki hatırlarsınız, Kızılcık Şerbeti'nin sevilen yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç) yapımdan ayrılarak epey ses getirmişti.

Belki hatırlarsınız, Kızılcık Şerbeti'nin sevilen yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç) yapımdan ayrılarak epey ses getirmişti.

Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım'ın bu sabahki bölümünde yine oldukça dikkat çeken açıklamalara imza atan Ece Erken, ünlü yönetmen Ketche'yle Kızılcık Şerbeti ayrılığı sonrası konuştuğunu açıkladı. 'Çok önemli detaylar konuştuk ama aramızda' diyen Erken, 'O set karışık, çok sıkıntılı... Ketche gibi çok başarılı bir yönetmeni elinizden kaçırmak, kusura bakmayın ama sizin büyük ayıbınız.' ifadelerini kullandı.

Ece Erken "Neler konuştuğumu söylersem yer yerinden oynar" diyerek seyircilerde daha da büyük bir merak uyandırdı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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