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Ece Erken Azarlar Gibi Açıklama Yapan Evrim Alasya'nın Üzerinden Yapımcı Faruk Turgut'a Büyük Bir Taş Attı!

Ece Erken Azarlar Gibi Açıklama Yapan Evrim Alasya'nın Üzerinden Yapımcı Faruk Turgut'a Büyük Bir Taş Attı!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.04.2025 - 16:55

Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması herkesi bir hayli üzdü. Dizi ekibinden bir bir veda paylaşımları gelirken Evrim Alasya'nın konuya sessiz kalması göze çarptı. Geçtiğimiz gün azarlar gibi bir açıklama yapan Alasya'nın paylaşımına da tepki yağdı. 

Evrim Alasya'nın setteki çalışanlara kötü davrandığını iddia eden sunucu Ece Erken, tartışma yaratan açıklamanın ardından yapımcı Faruk Turgut'a büyük bir taş attı!

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedası televizyon dünyasını epey karıştırdı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedası televizyon dünyasını epey karıştırdı.

Dizideki birçok oyuncu, 3 sezondur ekranlarımıza gelen Taşçıoğlu'na veda eden paylaşımlarda bulunup üzüntülerini dile getirdi. Art arda paylaşımlar gelirken dizide 'Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya cephesinde sessizlik yaşandı. 

Instagram, X ve TikTok üzerinden izleyicilerin yoğun şekilde eleştirdiği Evrim Alasya tepkilere dayanamayıp açıklama yaptı. İddia edildiği gibi Sibel Taşçıoğlu'yla aralarında bir soğukluk olmadığını belirten Alasya, kendisini eleştiren izleyicileri de adeta fırçaladı!

Bu açıklamanın ardından da tepki çeker hale gelen Evrim Alasya gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Bu açıklamanın ardından da tepki çeker hale gelen Evrim Alasya gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Belki denk gelmişsinizdir; Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından Ece Erken, Alasya'nın diziden bir sahnesini paylaşıp 'İnsanlara üstten bakan egolu ve çalışanlara kötü davranan kimseyi sevemiyorum.'  demişti. 

Bundan birkaç gün sonra da Şerbo'da Zülkar ve Leman karakterlerini canlandıran Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan programa konuk olmuş ve sette egolu oyuncuların olduğunu söylemişlerdi. 

Memili, 'Kendileri düşünsünler artık kim olduğunu. Bizdeki mevzu başka bir yere taşınıyor sanki popülersin diye, tanınıyorsun diye. Daha böyle bir yukarıdan. Bir durun abi ya.' derken, Erdoğan ise, 'Diyaloğumuz aşağı yukarı aynı anlaştığımız kişilerle. Muhtemelen aynı kişiyi söylüyoruz. Hiç konuşmadık bu arada. Aramızda dedikodusunu yapmadık.' ifadelerini kullanmıştı.

Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı iddiaları kısa sürede ses getirince Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film'den açıklama gelmişti.

Ece Erken bu açıklamadan sonra popüler dizinin yapımcısı Faruk Turgut'a göndermeli bir açıklamada bulunmuştu.

Ece Erken bu açıklamadan sonra popüler dizinin yapımcısı Faruk Turgut'a göndermeli bir açıklamada bulunmuştu.

'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı sayın Faruk Turgut; bugün yayında belirttiğim üzere set çalışanlarınızdan bahsettim. Oyuncu ismi vermediğim gibi bahsettiğiniz oyunculardan bir şey duymadım. Evrim Hanım disiplinlidir deyip geçebilirdiniz, konuk olan oyuncularınızı basın bülteninize yazmanıza gerek yoktu. Demek ki bir takım sıkıntılar söz konusu, umarım düzelir. Sevgiler' demişti. 

Set çalışanlarının Evrim Alasya hakkındaki iddiaları hala gündemdeyken 'Kıvılcım'dan gelen sert açıklama bir kez daha ateşi körükledi.

Dijital içerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk de Evrim Alasya'nın bu açıklamasına sert çıkan isimler arasında yer aldı.

Dijital içerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk de Evrim Alasya'nın bu açıklamasına sert çıkan isimler arasında yer aldı.

Öztürk'ün paylaşımı dikkat çekerken birçok beğeni ve yorum geldi. Paylaşıma yorum bırakanlar arasında Ece Erken de yer aldı. Alasya'nın eleştirilen bu tavrı sonrası bir kez daha yapımcı Faruk Turgut'a taş atan ünlü sunucu 'Çok üzgünüm ama set çalışanları haklı çıktı, oyunculara bu yüzü veren yapımcıdır.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında da "Bizim programa çıkan 2 kıyametli oyuncuyu açıklamasıyla yerle bir ederken Evrim hanımı göklere çıkardı, sonuç budur." dedi.

Paylaşımının devamında da "Bizim programa çıkan 2 kıyametli oyuncuyu açıklamasıyla yerle bir ederken Evrim hanımı göklere çıkardı, sonuç budur." dedi.

Ece Erken'in Instagram gönderisine yaptığı yorumu buraya bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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