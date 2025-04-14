Ece Erken Azarlar Gibi Açıklama Yapan Evrim Alasya'nın Üzerinden Yapımcı Faruk Turgut'a Büyük Bir Taş Attı!
Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması herkesi bir hayli üzdü. Dizi ekibinden bir bir veda paylaşımları gelirken Evrim Alasya'nın konuya sessiz kalması göze çarptı. Geçtiğimiz gün azarlar gibi bir açıklama yapan Alasya'nın paylaşımına da tepki yağdı.
Evrim Alasya'nın setteki çalışanlara kötü davrandığını iddia eden sunucu Ece Erken, tartışma yaratan açıklamanın ardından yapımcı Faruk Turgut'a büyük bir taş attı!
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedası televizyon dünyasını epey karıştırdı.
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Bu açıklamanın ardından da tepki çeker hale gelen Evrim Alasya gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Ece Erken bu açıklamadan sonra popüler dizinin yapımcısı Faruk Turgut'a göndermeli bir açıklamada bulunmuştu.
Dijital içerik üreticisi Ömer Aydın Öztürk de Evrim Alasya'nın bu açıklamasına sert çıkan isimler arasında yer aldı.
Paylaşımının devamında da "Bizim programa çıkan 2 kıyametli oyuncuyu açıklamasıyla yerle bir ederken Evrim hanımı göklere çıkardı, sonuç budur." dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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