Ece Erken Azarlar Gibi Açıklama Yapan Evrim Alasya'nın Üzerinden Yapımcı Faruk Turgut'a Büyük Bir Taş Attı!

Belki denk gelmişsinizdir; Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından Ece Erken, Alasya'nın diziden bir sahnesini paylaşıp 'İnsanlara üstten bakan egolu ve çalışanlara kötü davranan kimseyi sevemiyorum.' demişti.

Bundan birkaç gün sonra da Şerbo'da Zülkar ve Leman karakterlerini canlandıran Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan programa konuk olmuş ve sette egolu oyuncuların olduğunu söylemişlerdi.

Memili, 'Kendileri düşünsünler artık kim olduğunu. Bizdeki mevzu başka bir yere taşınıyor sanki popülersin diye, tanınıyorsun diye. Daha böyle bir yukarıdan. Bir durun abi ya.' derken, Erdoğan ise, 'Diyaloğumuz aşağı yukarı aynı anlaştığımız kişilerle. Muhtemelen aynı kişiyi söylüyoruz. Hiç konuşmadık bu arada. Aramızda dedikodusunu yapmadık.' ifadelerini kullanmıştı.